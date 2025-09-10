Νέα μαζική επίθεση ρωσικών drones στην Ουκρανία - Συναγερμός και στην Πολωνία, σηκώθηκαν μαχητικά του ΝΑΤΟ, έκλεισαν 4 αεροδρόμια

Συναγερμός σήμανε και στην Πολωνία, με τις Ένοπλες Δυνάμεις να τονίζουν ότι ο εναέριος χώρος της χώρας «παραβιάστηκε επανειλημμένα από αντικείμενα τύπου drone» κατά τη διάρκεια των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Επιπλέον, σημείωσαν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια επιχείρηση για τον «εντοπισμό και την εξουδετέρωση των στόχων» και ζήτησαν από τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους. Οι κυριότεροι κίνδυνοι εντοπίζονται σε περιοχές κοντά στα σύνορα με Ουκρανία και Λευκορωσία.

Την ίδια στιγμή, οι Ουκρανοί έκαναν λόγο για μεγάλους αριθμούς εχθρικών UAVs σε κεντρικές και βορειοανατολικές περιφέρειες, καθώς και στον νότο και στη δύση. Εκρήξεις ακούστηκαν, μεταξύ άλλων, σε Κίεβο και Λβιβ.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία προειδοποίησε επίσης πως ρωσικά drones έχουν εισέλθει στον εναέριο χώρο της Πολωνίας και «απειλούσαν» την πόλη Ζάμοστς.

Η διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού γενικού επιτελείου ανακοίνωσε πως απογειώθηκαν εσπευσμένα μαχητικά της χώρας και συμμάχων της (ΝΑΤΟ) για να εγγυηθούν την ασφάλεια του εναέριου χώρου.

«Προσοχή, τη νύχτα της 9ης προς την 10η Σεπτεμβρίου 2025. Η Ρωσική Ομοσπονδία πραγματοποιεί περαιτέρω μαζικές επιθέσεις σε στόχους που βρίσκονται στο έδαφος της Ουκρανίας. Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του πολωνικού εναέριου χώρου, ο Επιχειρησιακός Διοικητής της Διοίκησης Εναέριου Χώρου έχει ενεργοποιήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες. Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ τα επίγεια συστήματα αεροπορικής άμυνας και ραντάρ έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Οι ουκρανικές αρχές προεξοφλούσαν πως θα ακολουθήσουν εκτοξεύσεις πυραύλων από ρωσικά θαλάσσια και εναέρια μέσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στρατηγικά βομβαρδιστικά και πυραυλοφόρα πολεμικά του στόλου της Μαύρης Θάλασσας ετοιμάζονταν για αυτές.

Έκλεισαν τέσσερα αεροδρόμια στην Πολωνία

Τέσσερα αεροδρόμια στην Πολωνία, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου αεροδρομίου στη Βαρσοβία, έκλεισαν μετά τις αναφορές για τα ρωσικά drones, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Δύο αεροδρόμια στην πρωτεύουσα - το μεγάλο αεροδρόμιο Chopin και το αεροδρόμιο Warsaw Modlin - διέκοψαν τη λειτουργία τους. Επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, έκλεισαν το αεροδρόμιο Rzeszów-Jasionka - το αεροδρόμιο που βρίσκεται πλησιέστερα στην Ουκρανία - και το αεροδρόμιο Lublin.

Τουσκ: Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για την αναχαίτιση ξένων drones

Σε εξέλιξη βρίσκεται στρατιωτική επιχείρηση στην Πολωνία μετά από πολλαπλές παραβιάσεις του εναέριου χώρου, πιθανότατα από ρωσικά drones, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος ενημερώνεται απευθείας από την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Τουσκ έκανε γνωστό μέσω ανάρτησής του στο X ότι βρίσκεται σε «συνεχή επαφή» με το υπουργείο Άμυνας, ενώ έλαβε άμεση ενημέρωση από τον επιχειρησιακό διοικητή για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.