Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΝέα μαζική επίθεση ρωσικών drones στην Ουκρανία - Συναγερμός και στην Πολωνία, σηκώθηκαν μαχητικά του ΝΑΤΟ, έκλεισαν 4 αεροδρόμια
ΔΙΕΘΝΗ

Νέα μαζική επίθεση ρωσικών drones στην Ουκρανία - Συναγερμός και στην Πολωνία, σηκώθηκαν μαχητικά του ΝΑΤΟ, έκλεισαν 4 αεροδρόμια

 10.09.2025 - 06:47
Νέα μαζική επίθεση ρωσικών drones στην Ουκρανία - Συναγερμός και στην Πολωνία, σηκώθηκαν μαχητικά του ΝΑΤΟ, έκλεισαν 4 αεροδρόμια

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα επιχειρεί για να απωθήσει ρωσική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στο Κίεβο και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας από τις πρώτες πρωινές ώρες, ανακοίνωσαν η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση της πρωτεύουσας και η πολεμική αεροπορία μέσω Telegram.

Συναγερμός σήμανε και στην Πολωνία, με τις Ένοπλες Δυνάμεις να τονίζουν ότι ο εναέριος χώρος της χώρας «παραβιάστηκε επανειλημμένα από αντικείμενα τύπου drone» κατά τη διάρκεια των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Επιπλέον, σημείωσαν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια επιχείρηση για τον «εντοπισμό και την εξουδετέρωση των στόχων» και ζήτησαν από τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους. Οι κυριότεροι κίνδυνοι εντοπίζονται σε περιοχές κοντά στα σύνορα με Ουκρανία και Λευκορωσία.

Την ίδια στιγμή, οι Ουκρανοί έκαναν λόγο για μεγάλους αριθμούς εχθρικών UAVs σε κεντρικές και βορειοανατολικές περιφέρειες, καθώς και στον νότο και στη δύση. Εκρήξεις ακούστηκαν, μεταξύ άλλων, σε Κίεβο και Λβιβ.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία προειδοποίησε επίσης πως ρωσικά drones έχουν εισέλθει στον εναέριο χώρο της Πολωνίας και «απειλούσαν» την πόλη Ζάμοστς.

Η διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού γενικού επιτελείου ανακοίνωσε πως απογειώθηκαν εσπευσμένα μαχητικά της χώρας και συμμάχων της (ΝΑΤΟ) για να εγγυηθούν την ασφάλεια του εναέριου χώρου.

«Προσοχή, τη νύχτα της 9ης προς την 10η Σεπτεμβρίου 2025. Η Ρωσική Ομοσπονδία πραγματοποιεί περαιτέρω μαζικές επιθέσεις σε στόχους που βρίσκονται στο έδαφος της Ουκρανίας. Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του πολωνικού εναέριου χώρου, ο Επιχειρησιακός Διοικητής της Διοίκησης Εναέριου Χώρου έχει ενεργοποιήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες. Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ τα επίγεια συστήματα αεροπορικής άμυνας και ραντάρ έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Οι ουκρανικές αρχές προεξοφλούσαν πως θα ακολουθήσουν εκτοξεύσεις πυραύλων από ρωσικά θαλάσσια και εναέρια μέσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στρατηγικά βομβαρδιστικά και πυραυλοφόρα πολεμικά του στόλου της Μαύρης Θάλασσας ετοιμάζονταν για αυτές.

Έκλεισαν τέσσερα αεροδρόμια στην Πολωνία

Τέσσερα αεροδρόμια στην Πολωνία, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου αεροδρομίου στη Βαρσοβία, έκλεισαν μετά τις αναφορές για τα ρωσικά drones, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Δύο αεροδρόμια στην πρωτεύουσα - το μεγάλο αεροδρόμιο Chopin και το αεροδρόμιο Warsaw Modlin - διέκοψαν τη λειτουργία τους. Επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, έκλεισαν το αεροδρόμιο Rzeszów-Jasionka - το αεροδρόμιο που βρίσκεται πλησιέστερα στην Ουκρανία - και το αεροδρόμιο Lublin.

Τουσκ: Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για την αναχαίτιση ξένων drones

Σε εξέλιξη βρίσκεται στρατιωτική επιχείρηση στην Πολωνία μετά από πολλαπλές παραβιάσεις του εναέριου χώρου, πιθανότατα από ρωσικά drones, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος ενημερώνεται απευθείας από την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Τουσκ έκανε γνωστό μέσω ανάρτησής του στο X ότι βρίσκεται σε «συνεχή επαφή» με το υπουργείο Άμυνας, ενώ έλαβε άμεση ενημέρωση από τον επιχειρησιακό διοικητή για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα μαζική επίθεση ρωσικών drones στην Ουκρανία - Συναγερμός και στην Πολωνία, σηκώθηκαν μαχητικά του ΝΑΤΟ, έκλεισαν 4 αεροδρόμια
«Μπέρδεμα» με άδειες κυκλοφορίας: Πληρώνουν αυξημένα ποσά για το λάθος άλλων - Ψάχνουν λύση μέσα από τις «σκιές» - Πώς προέκυψε το πρόβλημα
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Σεπτεμβρίου
Προκατασκευασμένα σπίτια: Η ελπίδα των νεαρών ζευγαριών - Το κόστος, τα πλεονεκτήματα και οι διάφοροι τύποι κατασκευών – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Χειροπέδες σε 22χρονο: Η ΥΚΑΝ «χτύπησε» σε χωριό της Λάρνακας – Ναρκωτικά, γεμιστήρας και €10.000
Τραμπ και Κατάρ διαψεύδουν ότι είχαν ειδοποιηθεί για το πλήγμα του Ισραήλ στην Ντόχα – Συνέρχεται το Συμβούλιο Ασφαλείας
Ανεβαίνει η θερμοκρασία – Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες την Τετάρτη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Μπέρδεμα» με άδειες κυκλοφορίας: Πληρώνουν αυξημένα ποσά για το λάθος άλλων - Ψάχνουν λύση μέσα από τις «σκιές» - Πώς προέκυψε το πρόβλημα

 10.09.2025 - 06:43
Επόμενο άρθρο

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Σεπτεμβρίου

 10.09.2025 - 07:09
Κλείνει το κεφάλαιο Ορφανίδη στο ΔΗΚΟ - Οι αιχμές στον Νικόλα - Το «άνοιγμα» στον Αποστόλου και το στοίχημα του ΔΗΣΥ στη Λάρνακα

Κλείνει το κεφάλαιο Ορφανίδη στο ΔΗΚΟ - Οι αιχμές στον Νικόλα - Το «άνοιγμα» στον Αποστόλου και το στοίχημα του ΔΗΣΥ στη Λάρνακα

Η αποχώρηση του Χρίστου Ορφανίδη από την εκλογική μάχη του 2026 επιβεβαιώνει ρήγματα εντός του ΔΗΚΟ. Το παρασκήνιο πίσω από τη συμφωνία με τον Ανδρέα Αποστόλου, οι σκληρές αιχμές προς τον Νικόλα Παπαδόπουλο και οι εκκρεμότητες στο ψηφοδέλτιο της Λάρνακας για τον ΔΗΣΥ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κλείνει το κεφάλαιο Ορφανίδη στο ΔΗΚΟ - Οι αιχμές στον Νικόλα - Το «άνοιγμα» στον Αποστόλου και το στοίχημα του ΔΗΣΥ στη Λάρνακα

Κλείνει το κεφάλαιο Ορφανίδη στο ΔΗΚΟ - Οι αιχμές στον Νικόλα - Το «άνοιγμα» στον Αποστόλου και το στοίχημα του ΔΗΣΥ στη Λάρνακα

  •  10.09.2025 - 06:22
Τραμπ και Κατάρ διαψεύδουν ότι είχαν ειδοποιηθεί για το πλήγμα του Ισραήλ στην Ντόχα – Συνέρχεται το Συμβούλιο Ασφαλείας

Τραμπ και Κατάρ διαψεύδουν ότι είχαν ειδοποιηθεί για το πλήγμα του Ισραήλ στην Ντόχα – Συνέρχεται το Συμβούλιο Ασφαλείας

  •  10.09.2025 - 06:31
Χειροπέδες σε 22χρονο: Η ΥΚΑΝ «χτύπησε» σε χωριό της Λάρνακας – Ναρκωτικά, γεμιστήρας και €10.000

Χειροπέδες σε 22χρονο: Η ΥΚΑΝ «χτύπησε» σε χωριό της Λάρνακας – Ναρκωτικά, γεμιστήρας και €10.000

  •  10.09.2025 - 06:11
«Μπέρδεμα» με άδειες κυκλοφορίας: Πληρώνουν αυξημένα ποσά για το λάθος άλλων - Ψάχνουν λύση μέσα από τις «σκιές» - Πώς προέκυψε το πρόβλημα

«Μπέρδεμα» με άδειες κυκλοφορίας: Πληρώνουν αυξημένα ποσά για το λάθος άλλων - Ψάχνουν λύση μέσα από τις «σκιές» - Πώς προέκυψε το πρόβλημα

  •  10.09.2025 - 06:43
Νέο τροχαίο στη Λευκωσία – Σύγκρουση οχημάτων προκάλεσε κυκλοφοριακό κομφούζιο - Δείτε φωτογραφίες

Νέο τροχαίο στη Λευκωσία – Σύγκρουση οχημάτων προκάλεσε κυκλοφοριακό κομφούζιο - Δείτε φωτογραφίες

  •  10.09.2025 - 07:35
Νέα μαζική επίθεση ρωσικών drones στην Ουκρανία - Συναγερμός και στην Πολωνία, σηκώθηκαν μαχητικά του ΝΑΤΟ, έκλεισαν 4 αεροδρόμια

Νέα μαζική επίθεση ρωσικών drones στην Ουκρανία - Συναγερμός και στην Πολωνία, σηκώθηκαν μαχητικά του ΝΑΤΟ, έκλεισαν 4 αεροδρόμια

  •  10.09.2025 - 06:47
Προκατασκευασμένα σπίτια: Η ελπίδα των νεαρών ζευγαριών - Το κόστος, τα πλεονεκτήματα και οι διάφοροι τύποι κατασκευών – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Προκατασκευασμένα σπίτια: Η ελπίδα των νεαρών ζευγαριών - Το κόστος, τα πλεονεκτήματα και οι διάφοροι τύποι κατασκευών – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

  •  10.09.2025 - 06:36
iPhone 17: «Αδυνάτισε», βελτιώθηκε αλλά δεν ακρίβυνε (πολύ) παρά τους δασμούς Τραμπ

iPhone 17: «Αδυνάτισε», βελτιώθηκε αλλά δεν ακρίβυνε (πολύ) παρά τους δασμούς Τραμπ

  •  10.09.2025 - 07:16

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα