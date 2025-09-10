«Μπέρδεμα» με άδειες κυκλοφορίας: Πληρώνουν αυξημένα ποσά για το λάθος άλλων - Ψάχνουν λύση μέσα από τις «σκιές» - Πώς προέκυψε το πρόβλημα

Συγκεκριμένα, αν και οι πολίτες τις είχαν ανανεώσει, το σύστημα δεν τις αποδέχτηκε και τους επιστράφηκαν τα χρήματα, με αποτέλεσμα να κυκλοφορούν για μήνες χωρίς άδεια κυκλοφορίας.

Ωστόσο, χειρότερο είναι ότι, όταν επιλύθηκε το πρόβλημα και κλήθηκαν οι πολίτες να ξαναπληρώσουν, τους επιβλήθηκε επιβάρυνση, με αποτέλεσμα το ποσό να είναι αυξημένο!

Ψάχνουν λύση μέσα από τις « σκιές »

Όπως έχουμε πληροφορηθεί, το πρόβλημα παρουσιάστηκε σε αρκετούς πολίτες οι οποίοι έχουν ενημερωθεί αλλά, όπως όλα δείχνουν, καθυστερημένα.

Παρ’ αυτά, από πλευράς των αρμοδίων, φαίνεται να κινούνται μέσα από τις «σκιές» αφού κανείς δεν τοποθετείται δημόσια για το ζήτημα, ώστε να απαντηθούν οι απορίες όλων μας και να εφησυχάσουν οι έγνοιες των πολιτών.

Από την άλλη θετικό είναι το γεγονός ότι, με βάση πληροφορίες που εξασφαλίσαμε, αυτή την στιγμή εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους θα γίνει διαχείριση των περιπτώσεων που αναγκάστηκαν να πληρώσουν την επιβάρυνση.

Πώς προέκυψε το πρόβλημα και πόσοι επηρεάστηκαν

Όπως όλα δείχνουν, το πρόβλημα φαίνεται να προέκυψε λόγω «κρασαρίσματος» του συστήματος, δηλαδή «έπεσε» λόγω αυξημένης επισκεψιμότητας από πολίτες που ήθελαν να ανανεώσουν τις άδειες κυκλοφορίας τους.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό πόσοι πολίτες επηρεάστηκαν, ωστόσο υπολογίζεται ότι αφορά τουλάχιστο μερικές εκατοντάδες άτομα.

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Αυτή την στιγμή, οι πολίτες ζητούν απαντήσεις από τους αρμόδιους χωρίς όμως να λαμβάνουν απάντηση.

Γιατί δεν υπήρξε άμεση και επίσημη ενημέρωση;

Γιατί επιβαρύνθηκαν, για τα λάθη άλλων, όσοι προσπάθησαν να πληρώσουν, στην ώρα τους, τις άδειες κυκλοφορίας;

Γιατί οι αρμόδιοι τηρούν σιγή ιχθύος;

Τα ερωτήματα πολλά αλλά οι απαντήσεις πουθενά.