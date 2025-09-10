Προκατασκευασμένα σπίτια: Η ελπίδα των νεαρών ζευγαριών - Το κόστος, τα πλεονεκτήματα και οι διάφοροι τύποι κατασκευών – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Το ThemaOnline προχώρησε σε έρευνα αγοράς μέσω διαδικτύου ενώ επικοινώνησε και με κατασκευαστικές εταιρείες προκατασκευασμένων σπιτιών.

Στο ThemaOnline μίλησαν η Αρχιτέκτονας της Detima, Ελισάβετ Κυριάκου, η Project Manager της Norges Hus, Λίντα Κυριάκου, και ο Αρχιτέκτονας Μηχανικός της ΕΛΥΜΕΤ, Παναγιώτης Ανδρέου.

Παρεξηγημένος και ευρύς ο όρος «προπαρασκευασμένα»

Ο όρος προκατασκευασμένα σπίτια (prefabricated houses) αναφέρεται σε κατοικίες που κατασκευάζονται είτε εξ ολοκλήρου ή τμήματά τους σε εργοστάσιο, τα οποία μεταφέρονται στο οικόπεδο όπου συναρμολογούνται και ολοκληρώνεται η οικία.

Προκατασκευασμένα μπορεί να είναι τα γνωστά μεταλλικά λυόμενα, ξύλινες δομήσεις ή τοίχοι-στέγη-παράθυρα και άλλα τμήματα του σπιτιού που έρχονται έτοιμα από το εργοστάσιο.

Σημειώνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις χρειάζονται οι απαραίτητες πολεοδομικές άδειες άρα και η συνεργασία με αρχιτέκτονες, ηλεκτρολόγους και μηχανολόγους μηχανικούς για την εκπόνηση των σχετικών μελετών που χρειάζονται για την έγκριση των αδειών, όπως γίνεται και με ένα συμβατικό σπίτι με μπετόν.

Τι προσφέρουν οι εταιρείες

Από την πλευρά της, η Αρχιτέκτονας της Detima σημείωσε ότι το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι αν μπορούν να χτίσουν στο οικόπεδο που διαθέτουν. «Θα δούμε κάποια άλλα κριτήρια για το αν μπορούν να χτίσουν και στη συνέχεια θα συζητήσουμε τα βήματα για τον σχεδιασμό και την κατασκευή», ανέφερε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η DETIMA περιλαμβάνει στην τιμή της και το κόστος αρχιτεκτονικών σχεδίων και της επίβλεψης της πορείας της κατασκευής.

Με τη σειρά της, η Project Manager της Norges Hus, ανέφερε πως η εταιρεία θα κοστολογήσει τοίχους, παράθυρα και στέγη καθώς και την τοποθέτηση του σκελετού ενώ διαθέτει ένα δίκτυο συνεργατών στην Κύπρο με εργολάβους, αρχιτέκτονες, μηχανολόγους και ηλεκτρολόγους μηχανικούς από τους οποίους οι πελάτες μπορούν να διαλέξουν για να λάβουν προσφορά για την ολοκλήρωση της κατασκευής.

Ο Αρχιτέκτονας μηχανικός της ΕΛΥΜΕΤ σημείωσε αρχικά ότι τα μεταλλικά λυόμενα τα τελευταία χρόνια έχουν εξελιχθεί τόσο από αισθητικής πλευράς όσο και στην ενεργειακή απόδοσή τους. Η ΕΛΥΜΕΤ μπορεί να προσφέρει τον αρχικό σχεδιασμό και την κατασκευή του λυόμενου. Διαθέτει εκτενές δίκτυο συνεργατών για την ολοκλήρωση της κατασκευής. Η τοποθέτηση του λυόμενου θα γίνει από την εταιρεία.

Το κόστος και οι παράγοντες που το επηρεάζουν

Σύμφωνα με την αρχιτέκτονα της Detima Ελισάβετ Κυριάκου, η διαφορά στην τιμή ενός προπαρασκευασμένου σπιτιού με ένα συμβατικό με μπετόν προκύπτει κυρίως από τον σκελετό της κατοικίας. «Όλα τα άλλα υλικά είναι τα ίδια, από τα κεραμικά μέχρι τις γυψοσανίδες και από τα υδραυλικά στα ηλεκτρολογικά», σημείωσε, ενώ πρόσθεσε πως σημαντικό ρόλο στο κόστος παίζουν ο χρόνος αποπεράτωσης και το εργατικό δυναμικό.

Η Detima προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο από τα σχέδια μέχρι την τελική παράδοση του κλειδιού. Το κόστος για μια μέση κατοικία κυμαίνεται από 1400 με 1700 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. «Είχαμε κοστολογήσει κατοικία στα 1350 ευρώ το τ.μ. σύνολο 160 τ.μ. και έτυχε να κοστολογήσουμε κατοικία και στα 1800 ευρώ το τ.μ. Ο λόγος στη διαφορά ήταν η περιπλοκότητα στον σχεδιασμό της ακριβότερης οικίας. Οπότε στο τελικό κόστος της οικίας τον μεγαλύτερο ρόλο παίζει το συνολικό εμβαδόν σε τετραγωνικά και το design», εξήγησε η Ελισάβετ Νικολάου.

Ερωτηθείσα για το πόσο χρόνος χρειάζεται για να παραδοθεί μια κατοικία, απάντησε περίπου έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση των σχεδίων και τη λήψη των σχετικών αδειών.

Από την πλευρά της, η Project Manager της Norges Hus, σημείωσε ότι το τελικό κόστος θα εξαρτηθεί σίγουρα από την συμφωνία με τον εργολάβο. «Από πραγματικά στοιχεία που έχουμε συλλέξει, το τελικό κόστος με την παράδοση του κλειδιού από τον εργολάβο υπολογίζεται από 1400-1700 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο». Όσον αφορά τον χρόνο αποπεράτωσης αναμένεται μετά την τοποθέτηση του σκελετού που χρειάζεται δυο περίπου εβδομάδες, να χρειαστεί ακόμη ένας χρόνος μέχρι την τελική παράδοση από τον εργολάβο.

Για την ΕΛΥΜΕΤ, όσον αφορά το κόστος, αρχίζει από 500 και φτάνει μέχρι τα 850 ευρώ συν ΦΠΑ ανά τετραγωνικό μέτρο συν οι εξωτερικές εργασίες στην κατασκευή. Σημειώνεται ότι οι κατασκευές είναι μόνο για ισόγειες κατοικίες. Το θετικό, πέραν από το κόστος, είναι οι τοίχοι που είναι πιο λεπτοί και στα ίδια τετραγωνικά μπορούν να σχηματιστούν περισσότερα δωμάτια ή υπνοδωμάτια σε σχέση με τα συμβατικά σπίτια. Ο χρόνος αποπεράτωσης υπολογίζεται στους δύο μήνες. Διαθέτει πέντε χρόνια εγγύηση ενώ μπορεί έχει διάρκεια ζωής μέχρι και 40 χρόνια.

Έρευνα Αγοράς

Μεγάλη είναι η γκάμα λυόμενων σπιτιών, από πολύ απλά σε τύπου κοντέινερ και σε πολυτελείς κατασκευές με μεγάλα δωμάτια και πάνω από ένα όροφο.

Στην πλατφόρμα Bazaraki.com η πιο φθηνή αγγελία ξεκινάει στα 400 ευρώ με έδρα τη Λεμεσό τόσο για λυόμενα όσο και διάφορες εργασίες ενώ ακολουθεί αγγελία με μίνι σπιτάκι συνολικού εμβαδού 27.5 τ.μ. με το κόστος να κυμαίνεται από 800 μέχρι 1000 ευρώ το τ.μ. Αρχίζει δηλαδή από 22 χιλ. ευρώ.

Ακολούθως, πωλείται λυόμενο μεταλλικό σπιτάκι διαστάσεων 6 μέτρα x 3 μέτρα (18 τ.μ.) στα 5,400 ευρώ.

Υπάρχουν λύσεις και στις 10 χιλ. ευρώ με αναδιαμορφωμένα container.

Μπορεί να βρει επίσης κανείς μεταφερόμενη κατοικία 19 τ.μ. υψηλών προδιαγραφών και μοντέρνου σχεδιασμού στα 17,5 χιλ. ευρώ.

Υπάρχει καταχώρηση για ξεχωριστή μονάδα 59 τ.μ. που μπορεί να αντέξει μέχρι 50 χρόνια στις 76 χιλ. ευρώ.

Η πιο ακριβή αγγελία είναι στις 450 χιλ. ευρώ. Δεν πρόκειται για λυόμενο αλλά για μοντέρνα πολυτελή κατοικία 300 τ.μ. με τέσσερα υπνοδωμάτια και τέσσερα μπάνια, κατασκευασμένη όμως από ανθεκτικό ατσάλι.