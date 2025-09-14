Συγγνώμη ζητά τώρα ο παρουσιαστής του Fox που πρότεινε τη θανάτωση των αστέγων

Την Κυριακή σε δήλωσή του ζήτησε συγγνώμη για το «εξαιρετικά αναίσθητο σχόλιο» που έκανε,

«Το πρωί συζητούσαμε για τη δολοφονία της Ιρίνα Ζαρούτσκα στο Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας και για το πώς να σταματήσουμε αυτού του είδους τις επιθέσεις από άστεγους, ψυχικά ασθενείς δράστες. Είπαμε για την ιδρυματοποίηση ή τη φυλάκιση τέτοιων ατόμων, ώστε να μην μπορούν να επιτεθούν ξανά», είπε.

Ζητώ συγγνώμη για αυτό το εξαιρετικά αναίσθητο σχόλιο».

«Είναι προφανές ότι δεν ενεργούν όλοι οι άστεγοι με ψυχικές ασθένειες όπως ο δράστης στη Βόρεια Καρολίνα και ότι πολλοί άστεγοι αξίζουν την ενσυναίσθηση και τη συμπόνια μας», κατέληξε.



Η συζήτηση στην εκπομπή «Fox and Friends» της Τετάρτης αφορούσε τη δολοφονία της 23χρονης Ουκρανής η οποία φέρνει σε αντιπαράθεση τους Ρεπουμπλικάνους και τους Δημοκρατικούς ενώ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο πρόεδρος Τραμπ δηλώνει ότι θέλει να καταπολεμήσει την εγκληματικότητα.



Ο παρουσιαστής του Fox News, Λόρενς Τζόουνς, είπε για τους άστεγους ότι «πολλοί από αυτούς δεν θέλουν να συμμετάσχουν στα προγράμματα ή να λάβουν τη βοήθεια που είναι απαραίτητη, δεν μπορείς να τους δώσεις επιλογή. Είτε θα δεχτείς τους πόρους που θα σου δώσουμε, είτε θα κλειστείς στη φυλακή».

«Ή θα υποστείς ακούσια θανατηφόρα ένεση», απάντησε ο Κιλμίντ. «Απλά σκότωσέ τους».



Ο Κιλμίντ είναι ένας από τους κορυφαίους παρουσιαστές του Fox και εργάζεται στο δίκτυο από τα τέλη της δεκαετίας του 1990.



Η δήλωση του Κίλμιντ, ενός φανατικού υπέρμαχου της οπλοκατοχής, προκάλεσε κατακραυγή στα κοινωνικά δίκτυα. Πολλοί χρήστες απαίτησαν την αποπομπή του, ενώ άλλοι κάλεσαν τις Αρχές να παρέμβουν θεωρώντας ότι η «πρόταση» συνιστά υποκίνηση μίσους.



Η εκπομπή «Fox and Friends» είναι από τις αγαπημένες του Ντόναλντ Τραμπ. Έχει παρέβη τηλεφωνικά πολλές φορές, ακόμη και όταν έγινε πρόεδρος, με τελευταία προχθές Παρασκευή όπου ανακοίνωσε ότι βρέθηκε ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα