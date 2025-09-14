Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΣυγγνώμη ζητά τώρα ο παρουσιαστής του Fox που πρότεινε τη θανάτωση των αστέγων
ΔΙΕΘΝΗ

Συγγνώμη ζητά τώρα ο παρουσιαστής του Fox που πρότεινε τη θανάτωση των αστέγων

 14.09.2025 - 18:47
Συγγνώμη ζητά τώρα ο παρουσιαστής του Fox που πρότεινε τη θανάτωση των αστέγων

Η κατακραυγή για τις δηλώσεις του παρουσιαστή του Fox News, Μπράιαν Κιλμίντ, σχετικά με τη θανάτωση των αστέγων με θανατηφόρα ένεση, είχε αποτέλεσμα.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σάλος στις ΗΠΑ από τη δήλωση παρουσιαστή του Fox News για «θανατηφόρα ένεση στους αστέγους»

Την Κυριακή σε δήλωσή του ζήτησε συγγνώμη για το «εξαιρετικά αναίσθητο σχόλιο» που έκανε,

«Το πρωί συζητούσαμε για τη δολοφονία της Ιρίνα Ζαρούτσκα στο Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας και για το πώς να σταματήσουμε αυτού του είδους τις επιθέσεις από άστεγους, ψυχικά ασθενείς δράστες. Είπαμε για την ιδρυματοποίηση ή τη φυλάκιση τέτοιων ατόμων, ώστε να μην μπορούν να επιτεθούν ξανά», είπε.

Πρόσθεσε ότι «κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης, είπα λανθασμένα ότι θα έπρεπε να τους χορηγηθεί θανατηφόρα ένεση. Ζητώ συγγνώμη για αυτό το εξαιρετικά αναίσθητο σχόλιο».
 
«Είναι προφανές ότι δεν ενεργούν όλοι οι άστεγοι με ψυχικές ασθένειες όπως ο δράστης στη Βόρεια Καρολίνα και ότι πολλοί άστεγοι αξίζουν την ενσυναίσθηση και τη συμπόνια μας», κατέληξε.

Η συζήτηση στην εκπομπή «Fox and Friends» της Τετάρτης αφορούσε τη δολοφονία της 23χρονης Ουκρανής η οποία φέρνει σε αντιπαράθεση τους Ρεπουμπλικάνους και τους Δημοκρατικούς ενώ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο πρόεδρος Τραμπ δηλώνει ότι θέλει να καταπολεμήσει την εγκληματικότητα.

Ο παρουσιαστής του Fox News, Λόρενς Τζόουνς, είπε για τους άστεγους ότι «πολλοί από αυτούς δεν θέλουν να συμμετάσχουν στα προγράμματα ή να λάβουν τη βοήθεια που είναι απαραίτητη, δεν μπορείς να τους δώσεις επιλογή. Είτε θα δεχτείς τους πόρους που θα σου δώσουμε, είτε θα κλειστείς στη φυλακή».
 
«Ή θα υποστείς ακούσια θανατηφόρα ένεση», απάντησε ο Κιλμίντ. «Απλά σκότωσέ τους».

Ο Κιλμίντ είναι ένας από τους κορυφαίους παρουσιαστές του Fox και εργάζεται στο δίκτυο από τα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Η δήλωση του Κίλμιντ, ενός φανατικού υπέρμαχου της οπλοκατοχής, προκάλεσε κατακραυγή στα κοινωνικά δίκτυα. Πολλοί χρήστες απαίτησαν την αποπομπή του, ενώ άλλοι κάλεσαν τις Αρχές να παρέμβουν θεωρώντας ότι η «πρόταση» συνιστά υποκίνηση μίσους.

Η εκπομπή «Fox and Friends» είναι από τις αγαπημένες του Ντόναλντ Τραμπ. Έχει παρέβη τηλεφωνικά πολλές φορές, ακόμη και όταν έγινε πρόεδρος, με τελευταία προχθές Παρασκευή όπου ανακοίνωσε ότι βρέθηκε ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα
 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πυροβολισμοί σε φαρμακείο: Χειροπέδες σε 57χρονο μετά από μαρτυρία - Με πυροβόλο όπλο «γάζωσαν» το υποστατικό
Πέθανε ο Γεώργιος Μαραγκός: Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Τι έκαναν παλιά, όταν δεν υπήρχε χαρτί υγείας
Τα σχολεία εγκαταλείπουν τις εργασίες για το σπίτι καθώς η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει τις τάξεις
Μεγάλα ονόματα φέτος στη σκηνή της Γιορτής του Κρασιού στη Λεμεσό - Εκδηλώσεις και στα κρασοχώρια - Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα
Αφήνει το σπίτι της σε τουρίστες τα Σαββατοκύριακα: Η απίστευτη ιστορία νηπιαγωγού - Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τι έκαναν παλιά, όταν δεν υπήρχε χαρτί υγείας

 14.09.2025 - 18:25
Επόμενο άρθρο

Ναι ρε Ελλαδάρα: Χάλκινη και ξανά στο βάθρο της Ευρώπης με θρίαμβο επί της Φινλανδίας!

 14.09.2025 - 19:09
«Διπλωματικός μαραθώνιος» από ΠτΔ: Επαφές με Κατάρ και Ισραήλ για σταθερότητα στην περιοχή

«Διπλωματικός μαραθώνιος» από ΠτΔ: Επαφές με Κατάρ και Ισραήλ για σταθερότητα στην περιοχή

Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, είχε σειρά σημαντικών τηλεφωνικών επικοινωνιών με περιφερειακούς ηγέτες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Διπλωματικός μαραθώνιος» από ΠτΔ: Επαφές με Κατάρ και Ισραήλ για σταθερότητα στην περιοχή

«Διπλωματικός μαραθώνιος» από ΠτΔ: Επαφές με Κατάρ και Ισραήλ για σταθερότητα στην περιοχή

  •  14.09.2025 - 14:05
Απόπειρα φόνου: Σύλληψη 29χρονου Ελληνοκύπριου υπόπτου – Άλλοι πέντε είχαν παραπεμφθεί ενώπιον δικαστηρίου

Απόπειρα φόνου: Σύλληψη 29χρονου Ελληνοκύπριου υπόπτου – Άλλοι πέντε είχαν παραπεμφθεί ενώπιον δικαστηρίου

  •  14.09.2025 - 13:44
CHP: Η Κύπρος με το Barak MX απειλεί την ασφάλεια Τουρκίας και «τδβκ»

CHP: Η Κύπρος με το Barak MX απειλεί την ασφάλεια Τουρκίας και «τδβκ»

  •  14.09.2025 - 15:58
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Παρακολουθείται από ειδικούς στις φυλακές ο ύποπτος για τη δολοφονία του

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Παρακολουθείται από ειδικούς στις φυλακές ο ύποπτος για τη δολοφονία του

  •  14.09.2025 - 16:32
Πυροβολισμοί σε φαρμακείο: Χειροπέδες σε 57χρονο μετά από μαρτυρία - Με πυροβόλο όπλο «γάζωσαν» το υποστατικό

Πυροβολισμοί σε φαρμακείο: Χειροπέδες σε 57χρονο μετά από μαρτυρία - Με πυροβόλο όπλο «γάζωσαν» το υποστατικό

  •  14.09.2025 - 14:27
Πυρκαγιά στον Μονιάτη: Οδηγείται στο δικαστήριο ο 32χρονος συλληφθείς μετά από ομολογία

Πυρκαγιά στον Μονιάτη: Οδηγείται στο δικαστήριο ο 32χρονος συλληφθείς μετά από ομολογία

  •  14.09.2025 - 13:23
Ναι ρε Ελλαδάρα: Χάλκινη και ξανά στο βάθρο της Ευρώπης με θρίαμβο επί της Φινλανδίας!

Ναι ρε Ελλαδάρα: Χάλκινη και ξανά στο βάθρο της Ευρώπης με θρίαμβο επί της Φινλανδίας!

  •  14.09.2025 - 19:09
Μεγάλα ονόματα φέτος στη σκηνή της Γιορτής του Κρασιού στη Λεμεσό - Εκδηλώσεις και στα κρασοχώρια - Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα

Μεγάλα ονόματα φέτος στη σκηνή της Γιορτής του Κρασιού στη Λεμεσό - Εκδηλώσεις και στα κρασοχώρια - Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα

  •  14.09.2025 - 12:12

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα