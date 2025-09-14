Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΤι έκαναν παλιά, όταν δεν υπήρχε χαρτί υγείας
LIKE ONLINE

Τι έκαναν παλιά, όταν δεν υπήρχε χαρτί υγείας

 14.09.2025 - 18:25
Τι έκαναν παλιά, όταν δεν υπήρχε χαρτί υγείας

Το χαρτί υγείας είναι απαραίτητο στην καθημερινότητά μας, αλλά και δεδόμενο για όλους. 

Δεν υπήρχε όμως πάντα. Τι χρησιμοποιούσαν όμως οι προγονοί μας αντί χαρτιού υγείας πριν την εφεύρεσή του. 

Προϊστορικά στις αγροτικές κοινωνίες χρησιμοποιούσαν φύλλα, βρύα, κλαδιά, χόρτα, άμμο, χιόνι, κοχύλια – ό,τι υπήρχε διαθέσιμο στη φύση.

Στην αρχαία ελλάδα χρησιμοποιούσαν λείες πέτρες.

Στην Αρχαία Ρώμη χρησιμοποιούσαν το Tersorium, ένα σφουγγάρι δεμένο σε ραβδί, που φυλασσόταν σε αλατόνερο ή ξύδι για απολύμανση.

Στην Αρχαία Κίνα και την Ασία χρησιμοποιούσαν μικρά ξυλάκια από ξύλο ή μπαμπού (μερικές φορές τυλιγμένα με ύφασμα). Αργότερα χρησιμοποίησαν και χαρτί, αρχικά μόνο για τις ανώτερες τάξεις.

Στον μεσαίωνα στην Ευρώπη χρησιμοποιούσαν χαρτί, χόρτα, υφάσματα ή κουρέλια. Οι φτωχότεροι συχνά χρησιμοποιούσαν απλά φυτικά υλικά.

Επίσης, ο ο νερό ήταν – και εξακολουθεί να είναι – πολύ διαδεδομένη μέθοδος καθαρισμού σε πολλές κουλτούρες.

Τα υλικά εξαρτιόνταν από τη διαθεσιμότητα στην περιοχή αλλά και από την κοινωνική τάξη. Οι πλούσιοι είχαν πιο μαλακά υφάσματα ή ειδικά εργαλεία.

Το σύγχρονο χαρτί υγείας (σε ρολά) είναι σχετικά πρόσφατη εφεύρεση, η χρήση του γενικεύτηκε μόλις τον 19ο-20ό αιώνα.

Πηγή: www.iefimerida.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πυροβολισμοί σε φαρμακείο: Χειροπέδες σε 57χρονο μετά από μαρτυρία - Με πυροβόλο όπλο «γάζωσαν» το υποστατικό
Πέθανε ο Γεώργιος Μαραγκός: Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Τι έκαναν παλιά, όταν δεν υπήρχε χαρτί υγείας
Τα σχολεία εγκαταλείπουν τις εργασίες για το σπίτι καθώς η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει τις τάξεις
Μεγάλα ονόματα φέτος στη σκηνή της Γιορτής του Κρασιού στη Λεμεσό - Εκδηλώσεις και στα κρασοχώρια - Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα
Αφήνει το σπίτι της σε τουρίστες τα Σαββατοκύριακα: Η απίστευτη ιστορία νηπιαγωγού - Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τα σχολεία εγκαταλείπουν τις εργασίες για το σπίτι καθώς η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει τις τάξεις

 14.09.2025 - 18:15
«Διπλωματικός μαραθώνιος» από ΠτΔ: Επαφές με Κατάρ και Ισραήλ για σταθερότητα στην περιοχή

«Διπλωματικός μαραθώνιος» από ΠτΔ: Επαφές με Κατάρ και Ισραήλ για σταθερότητα στην περιοχή

Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, είχε σειρά σημαντικών τηλεφωνικών επικοινωνιών με περιφερειακούς ηγέτες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Διπλωματικός μαραθώνιος» από ΠτΔ: Επαφές με Κατάρ και Ισραήλ για σταθερότητα στην περιοχή

«Διπλωματικός μαραθώνιος» από ΠτΔ: Επαφές με Κατάρ και Ισραήλ για σταθερότητα στην περιοχή

  •  14.09.2025 - 14:05
Απόπειρα φόνου: Σύλληψη 29χρονου Ελληνοκύπριου υπόπτου – Άλλοι πέντε είχαν παραπεμφθεί ενώπιον δικαστηρίου

Απόπειρα φόνου: Σύλληψη 29χρονου Ελληνοκύπριου υπόπτου – Άλλοι πέντε είχαν παραπεμφθεί ενώπιον δικαστηρίου

  •  14.09.2025 - 13:44
CHP: Η Κύπρος με το Barak MX απειλεί την ασφάλεια Τουρκίας και «τδβκ»

CHP: Η Κύπρος με το Barak MX απειλεί την ασφάλεια Τουρκίας και «τδβκ»

  •  14.09.2025 - 15:58
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Παρακολουθείται από ειδικούς στις φυλακές ο ύποπτος για τη δολοφονία του

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Παρακολουθείται από ειδικούς στις φυλακές ο ύποπτος για τη δολοφονία του

  •  14.09.2025 - 16:32
Πυροβολισμοί σε φαρμακείο: Χειροπέδες σε 57χρονο μετά από μαρτυρία - Με πυροβόλο όπλο «γάζωσαν» το υποστατικό

Πυροβολισμοί σε φαρμακείο: Χειροπέδες σε 57χρονο μετά από μαρτυρία - Με πυροβόλο όπλο «γάζωσαν» το υποστατικό

  •  14.09.2025 - 14:27
Πυρκαγιά στον Μονιάτη: Οδηγείται στο δικαστήριο ο 32χρονος συλληφθείς μετά από ομολογία

Πυρκαγιά στον Μονιάτη: Οδηγείται στο δικαστήριο ο 32χρονος συλληφθείς μετά από ομολογία

  •  14.09.2025 - 13:23
Το ξεχωριστό ΔΩΡΟ του Μπαρτζώκα στον ΠτΔ Νίκο Χριστοδουλίδη πριν το Ολυμπιακός-Παρί!

Το ξεχωριστό ΔΩΡΟ του Μπαρτζώκα στον ΠτΔ Νίκο Χριστοδουλίδη πριν το Ολυμπιακός-Παρί!

  •  14.09.2025 - 17:51
Μεγάλα ονόματα φέτος στη σκηνή της Γιορτής του Κρασιού στη Λεμεσό - Εκδηλώσεις και στα κρασοχώρια - Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα

Μεγάλα ονόματα φέτος στη σκηνή της Γιορτής του Κρασιού στη Λεμεσό - Εκδηλώσεις και στα κρασοχώρια - Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα

  •  14.09.2025 - 12:12

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα