Τι έκαναν παλιά, όταν δεν υπήρχε χαρτί υγείας

Δεν υπήρχε όμως πάντα. Τι χρησιμοποιούσαν όμως οι προγονοί μας αντί χαρτιού υγείας πριν την εφεύρεσή του.

Προϊστορικά στις αγροτικές κοινωνίες χρησιμοποιούσαν φύλλα, βρύα, κλαδιά, χόρτα, άμμο, χιόνι, κοχύλια – ό,τι υπήρχε διαθέσιμο στη φύση.

Στην αρχαία ελλάδα χρησιμοποιούσαν λείες πέτρες.

Στην Αρχαία Ρώμη χρησιμοποιούσαν το Tersorium, ένα σφουγγάρι δεμένο σε ραβδί, που φυλασσόταν σε αλατόνερο ή ξύδι για απολύμανση.

Στην Αρχαία Κίνα και την Ασία χρησιμοποιούσαν μικρά ξυλάκια από ξύλο ή μπαμπού (μερικές φορές τυλιγμένα με ύφασμα). Αργότερα χρησιμοποίησαν και χαρτί, αρχικά μόνο για τις ανώτερες τάξεις.

Στον μεσαίωνα στην Ευρώπη χρησιμοποιούσαν χαρτί, χόρτα, υφάσματα ή κουρέλια. Οι φτωχότεροι συχνά χρησιμοποιούσαν απλά φυτικά υλικά.

Επίσης, ο ο νερό ήταν – και εξακολουθεί να είναι – πολύ διαδεδομένη μέθοδος καθαρισμού σε πολλές κουλτούρες.

Τα υλικά εξαρτιόνταν από τη διαθεσιμότητα στην περιοχή αλλά και από την κοινωνική τάξη. Οι πλούσιοι είχαν πιο μαλακά υφάσματα ή ειδικά εργαλεία.

Το σύγχρονο χαρτί υγείας (σε ρολά) είναι σχετικά πρόσφατη εφεύρεση, η χρήση του γενικεύτηκε μόλις τον 19ο-20ό αιώνα.

