Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΕπιστρέφουν βροχές, πτώση της θερμοκρασίας και ομίχλη - Αναλυτικά η πρόβλεψη μέχρι την Πέμπτη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επιστρέφουν βροχές, πτώση της θερμοκρασίας και ομίχλη - Αναλυτικά η πρόβλεψη μέχρι την Πέμπτη

 14.09.2025 - 19:40
Επιστρέφουν βροχές, πτώση της θερμοκρασίας και ομίχλη - Αναλυτικά η πρόβλεψη μέχρι την Πέμπτη

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Τοπικά, κατά τις αυγινές κυρίως ώρες αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά το απόγευμα στα νότια παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Τοπικά, κατά τις αυγινές κυρίως ώρες αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει την Τρίτη μικρή πτώση, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Τετάρτη και την Πέμπτη δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιστρέφουν βροχές, πτώση της θερμοκρασίας και ομίχλη - Αναλυτικά η πρόβλεψη μέχρι την Πέμπτη
Πέθανε ο Γεώργιος Μαραγκός: Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί
Λεμεσός: Ιερέας έπεισε ηλικιωμένη να του μεταβιβάσει διαμέρισμα και 150 χιλιάδες ευρώ
Μεγάλα ονόματα φέτος στη σκηνή της Γιορτής του Κρασιού στη Λεμεσό - Εκδηλώσεις και στα κρασοχώρια - Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα
Αφήνει το σπίτι της σε τουρίστες τα Σαββατοκύριακα: Η απίστευτη ιστορία νηπιαγωγού - Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Θρίλερ στη λίμνη Μίσιγκαν: Εντοπίστηκαν οι σοροί μίας γυναίκας και δύο παιδιών

 14.09.2025 - 19:31
Επόμενο άρθρο

Πυροβολισμοί σε φαρμακείο: Χειροπέδες σε ακόμη δύο πρόσωπα

 14.09.2025 - 20:00
«Διπλωματικός μαραθώνιος» από ΠτΔ: Επαφές με Κατάρ και Ισραήλ για σταθερότητα στην περιοχή

«Διπλωματικός μαραθώνιος» από ΠτΔ: Επαφές με Κατάρ και Ισραήλ για σταθερότητα στην περιοχή

Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, είχε σειρά σημαντικών τηλεφωνικών επικοινωνιών με περιφερειακούς ηγέτες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Διπλωματικός μαραθώνιος» από ΠτΔ: Επαφές με Κατάρ και Ισραήλ για σταθερότητα στην περιοχή

«Διπλωματικός μαραθώνιος» από ΠτΔ: Επαφές με Κατάρ και Ισραήλ για σταθερότητα στην περιοχή

  •  14.09.2025 - 14:05
Λεμεσός: Ιερέας έπεισε ηλικιωμένη να του μεταβιβάσει διαμέρισμα και 150 χιλιάδες ευρώ

Λεμεσός: Ιερέας έπεισε ηλικιωμένη να του μεταβιβάσει διαμέρισμα και 150 χιλιάδες ευρώ

  •  14.09.2025 - 21:12
Μυστήριο γύρω από τη νέα ύποπτη φωτιά στο Τρόοδος - Πρόλαβαν τα χειρότερα

Μυστήριο γύρω από τη νέα ύποπτη φωτιά στο Τρόοδος - Πρόλαβαν τα χειρότερα

  •  14.09.2025 - 20:51
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Παρακολουθείται από ειδικούς στις φυλακές ο ύποπτος για τη δολοφονία του

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Παρακολουθείται από ειδικούς στις φυλακές ο ύποπτος για τη δολοφονία του

  •  14.09.2025 - 16:32
Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

  •  14.09.2025 - 21:58
Ένα πράγμα χειρότερο από τη βία είναι η δήθεν δικαιολογημένη βία

Ένα πράγμα χειρότερο από τη βία είναι η δήθεν δικαιολογημένη βία

  •  14.09.2025 - 20:01
Πυροβολισμοί σε φαρμακείο: Χειροπέδες σε ακόμη δύο πρόσωπα

Πυροβολισμοί σε φαρμακείο: Χειροπέδες σε ακόμη δύο πρόσωπα

  •  14.09.2025 - 20:00
Ναι ρε Ελλαδάρα: Χάλκινη και ξανά στο βάθρο της Ευρώπης με θρίαμβο επί της Φινλανδίας!

Ναι ρε Ελλαδάρα: Χάλκινη και ξανά στο βάθρο της Ευρώπης με θρίαμβο επί της Φινλανδίας!

  •  14.09.2025 - 19:09

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα