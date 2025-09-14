Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πυροβολισμοί σε φαρμακείο: Χειροπέδες σε ακόμη δύο πρόσωπα

 14.09.2025 - 20:00
Πυροβολισμοί σε φαρμακείο: Χειροπέδες σε ακόμη δύο πρόσωπα

Σε δύο νέες συλλήψεις προχώρησε το ΤΑΕ Λεμεσού σχετικά με τους πυροβολισμούς κατά φαρμακείου στην λεωφόρο Γρίβα Διγενή.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Πυροβολισμοί σε φαρμακείο: Χειροπέδες σε 57χρονο μετά από μαρτυρία - Με πυροβόλο όπλο «γάζωσαν» το υποστατικό

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες και σε ένα 57χρονο για την εν λόγω υπόθεση.

Συγκεκριμένα, στις 12/09/2025, έγινε καταγγελία στην Αστυνομία από 61χρονη ιδιοκτήτρια υποστατικού που βρίσκεται στη Λεμεσό, ότι στη γυάλινη προθήκη του είχε προκληθεί ζημιά, πιθανόν από πυροβολισμούς.

Από εξετάσεις που έγιναν, διαπιστώθηκε ότι μεταξύ των ημερομηνιών 11-12/09/2025 και μεταξύ των ωρών 8μ.μ. – 8π.μ., ρίχθηκε αριθμός πυροβολισμών με πυροβόλο όπλο προς τη γυάλινη προθήκη του υποστατικού.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε μαρτυρία εναντίον 57χρονου, ο οποίος συνελήφθη σήμερα με δικαστικό ένταλμα και τέθηκε υπό κράτηση, για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά την υπόθεση.

