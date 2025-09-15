Συναγερμός στη Λευκωσία: Στο Νοσοκομείο γυναίκα μετά από τροχαίο - Χτυπήθηκε από όχημα - Δείτε σε ποιο σημείο

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή στη Λευκωσία όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, όχημα χτύπησε πεζή γυναίκα.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τη γυναίκα στο Νοσοκομείο.

Η κατάσταση της υγείας της είναι, μέχρι στιγμής, άγνωστη.