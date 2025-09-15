Πυροβολισμοί σε φαρμακείο: Ελεύθεροι οι 3 ύποπτοι - Δεν ικανοποιήθηκε από την μαρτυρία το Δικαστήριο

Μετά από πολύωρη διαδικασία, λόγω ενστάσεων των συνηγόρων υπεράσπισης, το δικαστήριο αποφάσισε όπως οι τρεις συλληφθέντες, 57, 25 και 36 χρόνων, αφεθούν ελεύθεροι, καθώς δεν ικανοποιήθηκε από τη μαρτυρία που παρουσιάστηκε ενώπιον του.

Την υπόθεση είχε καταγγείλει η 61χρονη ιδιοκτήτρια του φαρμακείου, που βρίσκεται επί της λεωφόρου Γρίβα Διγενή και από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ρίφθηκαν πυροβολισμοί, με πυροβόλο όπλο, προς τη γυάλινη προθήκη του υποστατικού.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ