«Άλμα»: Εγγράφεται ως κόμμα - Κατέθεσε την αίτηση ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης

Όπως αναφέρει σε ανάρτηση του, «καταθέσαμε σήμερα στο Υπουργείο Εσωτερικών την αίτηση εγγραφής του Κινήματος Άλμα, με βάση τον περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμο».

«Την αίτηση συνυπέγραψαν περίπου 650 συμπολίτες μας που θέλησαν να είναι από την αρχή κομμάτι αυτής της προσπάθειας», πρόσθεσε.

«Εμείς και οι πολίτες που μας εμπιστεύονται πρεσβεύουμε την αλλαγή. Θέλουμε, ξέρουμε πώς και μπορούμε να χτίσουμε μια άλλη Κύπρο. Ένα κράτος έντιμο, στιβαρό και αποτελεσματικό, με επίκεντρο τον άνθρωπο. Την Κύπρο που μας αξίζει», καταλήγει.