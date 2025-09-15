Στη γειτονιά των αγγέλων ο 63χρονος Γιαννάκης - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

Η Εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Χρυσσαϊφυλιώτισας στην Αγία Φύλα, στη Λεμεσό, στις 17/09/2025, ώρα 11:00. Καλούνται όσοι τιμούν την μνήμη τoυ να παραστούν.

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Σφαλαγγιώτισσας, στη Λεμεσό,

Παράκληση της οικογένειας όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για την Φιλόπτωχο Αδελφότητα Αγίας Φύλας.