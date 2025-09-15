Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζVIDEO: Νέο τροχαίο στη Λάρνακα - Όχημα συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα - Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

VIDEO: Νέο τροχαίο στη Λάρνακα - Όχημα συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα - Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο

 15.09.2025 - 18:30
VIDEO: Νέο τροχαίο στη Λάρνακα - Όχημα συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα - Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο

Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι Αρχές μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στην επαρχία Λάρνακας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σε κυκλικό κόμβο στην περιοχή του ΓΣΖ όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, όχημα συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε ένα πρόσωπο στο Νοσοκομείο. 

Δείτε βίντεο που εξασφάλισε το ThemaOnline:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανείπωτη θλίψη στην Πάφο – «Έφυγε» ξαφνικά ο Πάτερ Ανδρέας - Φωτογραφία
Συναγερμός στη Λευκωσία: Στο Νοσοκομείο γυναίκα μετά από τροχαίο - Χτυπήθηκε από όχημα - Δείτε σε ποιο σημείο
Απίστευτη κίνηση στον αυτοκινητόδρομο – Μια «τυπική» μέρα προς τη Λευκωσία(;) – Δείτε βίντεο
Βίντεο - Ειρήνη Μουρτζούκου: Ξεσπά η μητέρα του Παναγιωτάκη – «Είμαι σίγουρη ότι σκότωσε το παιδί μου»
Θλίψη για Κύπριο βουλευτή: «Έφυγε» για το μεγάλο ταξίδι αγαπημένο του πρόσωπο - «Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ»
Σοβαρή καταγγελία: Διερευνάται υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης στις Κεντρικές Φυλακές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ασημένιος και ασύλληπτος: Ο Μανόλο πίεσε τον Ντουπλάντις μέχρι τέλους για το χρυσό

 15.09.2025 - 18:15
Επόμενο άρθρο

ΠτΔ: «Η Κύπρος θα αξιοποιήσει το SAFE με σκοπό την ενίσχυση των αμυντικών μας δυνατοτήτων»

 15.09.2025 - 18:43
ΠτΔ: «Η Κύπρος θα αξιοποιήσει το SAFE με σκοπό την ενίσχυση των αμυντικών μας δυνατοτήτων»

ΠτΔ: «Η Κύπρος θα αξιοποιήσει το SAFE με σκοπό την ενίσχυση των αμυντικών μας δυνατοτήτων»

Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ έρχεται σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη, είπε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Αντόνιο Κόστα, ο οποίος είχε σήμερα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, σημειώνοντας ότι η ΕΕ βασίζεται στην Κύπρο για τη διαχείριση κατά την Προεδρία της, αρκετών σημαντικών ζητημάτων που απασχολούν την ΕΕ, ενώ αναφερόμενος στο πρόγραμμα SAFE είπε ότι καμιά τρίτη χώρα, η οποία απειλεί την ασφάλεια κράτους μέλους της ΕΕ, δεν μπορεί να το αξιοποιήσει.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Η Κύπρος θα αξιοποιήσει το SAFE με σκοπό την ενίσχυση των αμυντικών μας δυνατοτήτων»

ΠτΔ: «Η Κύπρος θα αξιοποιήσει το SAFE με σκοπό την ενίσχυση των αμυντικών μας δυνατοτήτων»

  •  15.09.2025 - 18:43
Είπε «ναι» ο Τατάρ σε Ολγκίν για τριμερή: Έθεσε θέμα συνθηκών στις Κεντρικές Φυλακές

Είπε «ναι» ο Τατάρ σε Ολγκίν για τριμερή: Έθεσε θέμα συνθηκών στις Κεντρικές Φυλακές

  •  15.09.2025 - 16:02
Τηλεργασία στο Δημόσιο: Οι προϋποθέσεις, οι ανησυχίες και οι... υπολογιστές - Τι θα ισχύει με το δικαίωμα αποσύνδεσης

Τηλεργασία στο Δημόσιο: Οι προϋποθέσεις, οι ανησυχίες και οι... υπολογιστές - Τι θα ισχύει με το δικαίωμα αποσύνδεσης

  •  15.09.2025 - 16:51
«Άλμα»: Εγγράφεται ως κόμμα - Κατέθεσε την αίτηση ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης

«Άλμα»: Εγγράφεται ως κόμμα - Κατέθεσε την αίτηση ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης

  •  15.09.2025 - 17:33
VIDEO: Νέο τροχαίο στη Λάρνακα - Όχημα συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα - Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο

VIDEO: Νέο τροχαίο στη Λάρνακα - Όχημα συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα - Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο

  •  15.09.2025 - 18:30
Πυροβολισμοί σε φαρμακείο: Ελεύθεροι οι 3 ύποπτοι - Δεν ικανοποιήθηκε από την μαρτυρία το Δικαστήριο

Πυροβολισμοί σε φαρμακείο: Ελεύθεροι οι 3 ύποπτοι - Δεν ικανοποιήθηκε από την μαρτυρία το Δικαστήριο

  •  15.09.2025 - 17:28
Συναγερμός στη Λευκωσία: Στο Νοσοκομείο γυναίκα μετά από τροχαίο - Χτυπήθηκε από όχημα - Δείτε σε ποιο σημείο

Συναγερμός στη Λευκωσία: Στο Νοσοκομείο γυναίκα μετά από τροχαίο - Χτυπήθηκε από όχημα - Δείτε σε ποιο σημείο

  •  15.09.2025 - 17:06
Απόπειρα φόνου: Βρέθηκε επικοινωνία του 29χρονου Ε/κ με κατάδικο, πώς έγινε σύνδεση και με άλλη σοβαρή υπόθεση

Απόπειρα φόνου: Βρέθηκε επικοινωνία του 29χρονου Ε/κ με κατάδικο, πώς έγινε σύνδεση και με άλλη σοβαρή υπόθεση

  •  15.09.2025 - 12:36

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα