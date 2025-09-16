Ecommbx
Κάτι τρομακτικό συμβαίνει στο DNA των αστροναυτών στο διάστημα - Ο προβληματισμός των επιστημόνων

 16.09.2025 - 17:25
Η μικροβαρύτητα, η ακτινοβολία και οι κοσμικές ακτίνες στο διάστημα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία.

Μπορούν να προκαλέσουν απώλεια μυελού των οστών και μυϊκής μάζας, προβλήματα όρασης και γνωστικών ικανοτήτων, διαταραχές στην πήξη του αίματος και στα νεφρά, καθώς και επιπτώσεις στην εγκυμοσύνη και την υγεία του εμβρύου. Τώρα, οι επιστήμονες περιγράφουν μια ακόμη ανησυχητική επίδραση.

Μια ομάδα από το Sanford Stem Cell Institute μελετά τα βλαστοκύτταρα του μυελού των οστών από ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ολική αντικατάσταση ισχίου στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS). Τα κύτταρα γερνούν ταχύτερα στο διάστημα σε σύγκριση με τη Γη, υποδηλώνοντας ότι μπορεί να είναι λιγότερο ανθεκτικά στην αναγέννηση σε τροχιά.

Τα ευρήματα προστίθενται σε μια αυξανόμενη σειρά αποδείξεων για τους κινδύνους της διαστημικής αποστολής για την υγεία, ειδικά σε αποστολές μεγάλης διάρκειας, και αποτελούν μια ακόμη πρόκληση που οι επιστήμονες πρέπει να αντιμετωπίσουν αν η ανθρωπότητα θέλει να στείλει αστροναύτες για να εποικίσουν τη Σελήνη και, μια μέρα, τον Άρη.

Μια ακόμη δυσκολία
«Τα βλαστοκύτταρα χάνουν τη λειτουργία τους στο διάστημα», δήλωσε η επικεφαλής ερευνήτρια Κάτρινα Τζάμισον. «Στην πραγματικότητα μειώνουν την ικανότητά τους να ανανεώνονται ή να αναγεννιούνται, και αυτό είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε για μακροχρόνιες αποστολές».

Σύμφωνα με την επιστήμονα, αυτό μπορεί να έχει σημαντική επίπτωση στην υγεία των αστροναυτών, ιδιαίτερα στο ανοσοποιητικό τους σύστημα.

Η παρατηρούμενη μείωση οφείλεται στο λεγόμενο «σκοτεινό γονιδίωμα» που κρύβεται στο ανθρώπινο DNA. Αφέθηκε πίσω από ρετροϊούς που εισέβαλαν στο γονιδίωμά μας πριν χιλιάδες χρόνια και αποτελεί το 55% του DNA μας.

«Στέλνουν τα κύτταρά μας σε έναν φαύλο κύκλο θανάτου. Απλώς αισθάνονται υπερφορτωμένα. Βιώνουν μια κρίση. Γερνούν πολύ γρήγορα», κατέληξε η Τζάμισον.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

Απορρίπτει τις κατηγορίες για κλοπή χρημάτων ο Ταμασού Ησαΐας - «Τα πρόωρα συμπεράσματα σκανδαλίζουν τον λαό»

Νέο αδιέξοδο στις συζητήσεις για την ΑΤΑ, συνεχίζεται ο διάλογος - «Αυτό είναι κάτι που η Κυβέρνηση αρνείται να κάνει»

Την αισιοδοξία του για την εφαρμογή της φορολογικής μεταρρύθμισης εντός των χρονοδιαγραμμάτων, εξέφρασε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, σε δηλώσεις μετά από συνάντηση με την ΟΕΒ, υπό τον Πρόεδρό της Γιώργο Παντελίδη, ο Υπουργός είπε ότι συζήτησαν για την υπό εξέλιξη διαδικασία για τη φορολογική μεταρρύθμιση και επανέλαβε ότι στόχος της μεταρρύθμισης είναι δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους, η ενίσχυση των επιχειρήσεων και η ενθάρρυνση του επιχειρείν, η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας  της οικονομίας ώστε να μπορεί να δέχεται ξένες επενδύσεις που συνεισφέρουν στο οικονομικό γίγνεσθαι.

