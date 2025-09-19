Σοκαριστικό βίντεο: Όμορφη μέρα στο χωριό μέχρι που… βλέπεις μπροστά σου δύο σοβαρά τροχαία σε απόσταση αναπνοής

Σήμερα η συνέντευξη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Themaonline, μέσα από το προεδρικό αυτοκίνητο
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τα χαρτιά του σε μια διαφορετική συνέντευξη μέσα, από το προεδρικό αυτοκίνητο.
Σε βίντεο της σελίδας Cyprus Life στο facebook φαίνονται στον κεντρικό δρόμο Παραλιμνίου δύο ξεχωριστά τροχαία σε κοντινή απόσταση με σοβαρές υλικές ζημιές.
Στο βίντεο σχολιάζει μάλιστα «Όμορφη μέρα στο χωριό…μέχρι να μπεις στον αυτοκινητόδρομο. Σε ένα χιλιόμετρο, δύο ατυχήματα».
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις