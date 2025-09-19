Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σοκαριστικό βίντεο: Όμορφη μέρα στο χωριό μέχρι που… βλέπεις μπροστά σου δύο σοβαρά τροχαία σε απόσταση αναπνοής

 19.09.2025 - 09:22
Σοκαριστικό βίντεο: Όμορφη μέρα στο χωριό μέχρι που… βλέπεις μπροστά σου δύο σοβαρά τροχαία σε απόσταση αναπνοής

 19.09.2025 - 09:22

Ο κίνδυνος παραμονεύει παντού και στους δρόμους πρέπει να είμαστε προσεχτικοί καθώς μία όμορφη και ήσυχη μέρα μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε κάτι χειρότερο…

Σε βίντεο της σελίδας Cyprus Life στο facebook φαίνονται στον κεντρικό δρόμο Παραλιμνίου δύο ξεχωριστά τροχαία σε κοντινή απόσταση με σοβαρές υλικές ζημιές.

Στο βίντεο σχολιάζει μάλιστα «Όμορφη μέρα στο χωριό…μέχρι να μπεις στον αυτοκινητόδρομο. Σε ένα χιλιόμετρο, δύο ατυχήματα».

Δείτε το βίντεο

Ανατριχιάζουν οι αποκαλύψεις: Η 14χρονη είχε ερωτική σχέση με τον 40χρονο - Ισχυρίζεται ότι είναι κόρη του

 19.09.2025 - 09:12
Η Ελένη Μενεγάκη έκανε μια μεγάλη δωρέα - Δείτε τι έστειλε και που

 19.09.2025 - 09:26
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τα χαρτιά του σε μια διαφορετική συνέντευξη μέσα, από το προεδρικό αυτοκίνητο.

