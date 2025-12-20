Σοκάρει βίντεο από τροχαίο - Η στιγμή που 27χρονος οδηγός μηχανής πέφτει πάνω στο τρόλεϊ και χάνει τη ζωή του

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 02:30 στη λεωφόρο Δεκελείας, όταν η μηχανή που οδηγούσε ο 27χρονος, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προσέκρουσε στο πίσω μέρος του τρόλεϊ.
Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, με αποτέλεσμα να σπάσει το κράνος του 27χρονου και ο ίδιος να εκτοξευθεί στο κράσπεδο του πεζοδρομίου με το κεφάλι.
Κατά πληροφορίες, η μοτοσικλέτα είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, με τον αναβάτη να μην προλαβαίνει να κόψει ταχύτητα.
Είναι χαρακτηριστικό πως, όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Γ’ Τροχαίας Β/Α Αττικής και συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας.
Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας σε πρατήριο καυσίμων καταγράφεται η στιγμή της σύγκρουσης. Ο 27χρονος, που φορούσε κράνος, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.