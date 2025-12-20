Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΣοκάρει βίντεο από τροχαίο - Η στιγμή που 27χρονος οδηγός μηχανής πέφτει πάνω στο τρόλεϊ και χάνει τη ζωή του
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκάρει βίντεο από τροχαίο - Η στιγμή που 27χρονος οδηγός μηχανής πέφτει πάνω στο τρόλεϊ και χάνει τη ζωή του

 20.12.2025 - 08:37
Σοκάρει βίντεο από τροχαίο - Η στιγμή που 27χρονος οδηγός μηχανής πέφτει πάνω στο τρόλεϊ και χάνει τη ζωή του

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας σε πρατήριο καυσίμων, καταγράφηκε η στιγμή της σύγκρουσης, κατά την οποία ένας 27χρονος οδηγός μηχανής έχασε τη ζωή του, τα ξημερώματα της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 02:30 στη λεωφόρο Δεκελείας, όταν η μηχανή που οδηγούσε ο 27χρονος, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προσέκρουσε στο πίσω μέρος του τρόλεϊ.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, με αποτέλεσμα να σπάσει το κράνος του 27χρονου και ο ίδιος να εκτοξευθεί στο κράσπεδο του πεζοδρομίου με το κεφάλι.

Κατά πληροφορίες, η μοτοσικλέτα είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, με τον αναβάτη να μην προλαβαίνει να κόψει ταχύτητα.

Είναι χαρακτηριστικό πως, όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Γ’ Τροχαίας Β/Α Αττικής και συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας σε πρατήριο καυσίμων καταγράφεται η στιγμή της σύγκρουσης. Ο 27χρονος, που φορούσε κράνος, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

  
ΠΗΓΗ: Newsbeast.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απίστευτο περιστατικό σε πτήση - Επιβίβασαν νεκρή 89χρονη και δήλωσαν πως είναι… κουρασμένη - Φωτογραφίες
Υπόθεση Μαζωνάκη: Κύπρια τραγουδίστρια υπήρξε μάρτυρας σε ένα από τα καταγγελθέντα περιστατικά - Τι αποκάλυψε
Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα, 20 Δεκεμβρίου - Σε ποιους να ευχηθείς
Μουντός ο καιρός: Αυτές τις ώρες αναμένονται βροχές - Οι περιοχές που επηρεάζονται - Πότε επιστρέφουν τα χιόνια
Καύσιμα: Με αυτές τις τιμές θα μπει η εβδομάδα των Χριστουγέννων – Σε αναμονή για αυξομειώσεις
Οι 5 πιο απλές ιδέες για να μπεις σε χριστουγεννιάτικο κλίμα
Δημόσια Νηπιαγωγεία: Πότε ανοίγουν οι εγγραφές και ποιοι γονείς πρέπει να κινηθούν άμεσα - Δεν θα εγκριθούν επιπλέον τμήματα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γνωστό και αγαπημένο ζαχαροπλαστείο άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό - Που επαναλειτούργησε - Φωτογραφίες

 20.12.2025 - 08:26
Επόμενο άρθρο

Μεταδόσεις (20/12): Από που θα δείτε Ανόρθωση-Ολυμπιακός και τις άλλες ματσάρες του Σαββάτου

 20.12.2025 - 08:45
Απαντά στις επικρίσεις Νικόλα Παπαδόπουλου η Κυβέρνηση - «Η πολιτική που ακολουθείται είναι μία»

Απαντά στις επικρίσεις Νικόλα Παπαδόπουλου η Κυβέρνηση - «Η πολιτική που ακολουθείται είναι μία»

Αντέδρασε η Κυβέρνηση διά του διευθυντή του γραφείου Τύπου του γραφείου του Προέδρου, Βίκτωρα Παπαδόπουλου, στις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου του ΔΗΚΟ στο ΡΙΚ, με τις οποίες της επέρριπτε ευθύνες για τη διαχείριση του θέματος της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου - Ελλάδας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Απαντά στις επικρίσεις Νικόλα Παπαδόπουλου η Κυβέρνηση - «Η πολιτική που ακολουθείται είναι μία»

Απαντά στις επικρίσεις Νικόλα Παπαδόπουλου η Κυβέρνηση - «Η πολιτική που ακολουθείται είναι μία»

  •  20.12.2025 - 09:36
Στο «πόδι» οι Αρχές: Πάνω από 200 καταγγελίες για τροχαία αδικήματα μέσα σε μια νύχτα - Εννέα συλλήψεις

Στο «πόδι» οι Αρχές: Πάνω από 200 καταγγελίες για τροχαία αδικήματα μέσα σε μια νύχτα - Εννέα συλλήψεις

  •  20.12.2025 - 09:20
Ξέσπασε πυρκαγιά σε διώροφη οικία - Κατέρρευσε μέρος της στέγης - Από που ξεκίνησε

Ξέσπασε πυρκαγιά σε διώροφη οικία - Κατέρρευσε μέρος της στέγης - Από που ξεκίνησε

  •  20.12.2025 - 09:10
Στο λιμάνι του Ασντόντ η ανθρωπιστική βοήθεια για Γάζα μέσω «Αμάλθειας» - Συνολικά 950 τόνοι

Στο λιμάνι του Ασντόντ η ανθρωπιστική βοήθεια για Γάζα μέσω «Αμάλθειας» - Συνολικά 950 τόνοι

  •  20.12.2025 - 10:00
Καύσιμα: Με αυτές τις τιμές θα μπει η εβδομάδα των Χριστουγέννων – Σε αναμονή για αυξομειώσεις

Καύσιμα: Με αυτές τις τιμές θα μπει η εβδομάδα των Χριστουγέννων – Σε αναμονή για αυξομειώσεις

  •  20.12.2025 - 07:30
Δημόσια Νηπιαγωγεία: Πότε ανοίγουν οι εγγραφές και ποιοι γονείς πρέπει να κινηθούν άμεσα - Δεν θα εγκριθούν επιπλέον τμήματα

Δημόσια Νηπιαγωγεία: Πότε ανοίγουν οι εγγραφές και ποιοι γονείς πρέπει να κινηθούν άμεσα - Δεν θα εγκριθούν επιπλέον τμήματα

  •  20.12.2025 - 07:34
Γνωστό και αγαπημένο ζαχαροπλαστείο άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό - Που επαναλειτούργησε - Φωτογραφίες

Γνωστό και αγαπημένο ζαχαροπλαστείο άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό - Που επαναλειτούργησε - Φωτογραφίες

  •  20.12.2025 - 08:26
Υπόθεση Μαζωνάκη: Κύπρια τραγουδίστρια υπήρξε μάρτυρας σε ένα από τα καταγγελθέντα περιστατικά - Τι αποκάλυψε

Υπόθεση Μαζωνάκη: Κύπρια τραγουδίστρια υπήρξε μάρτυρας σε ένα από τα καταγγελθέντα περιστατικά - Τι αποκάλυψε

  •  20.12.2025 - 08:14

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα