Γνωστό και αγαπημένο ζαχαροπλαστείο άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό - Που επαναλειτούργησε - Φωτογραφίες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γνωστό και αγαπημένο ζαχαροπλαστείο άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό - Που επαναλειτούργησε - Φωτογραφίες

 20.12.2025 - 08:26
Γνωστό και αγαπημένο ζαχαροπλαστείο άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό - Που επαναλειτούργησε - Φωτογραφίες

Σε γιορτινό κλίμα και χριστουγεννιάτικη διάθεση άνοιξε ξανά τις πόρτες του στη Λεμεσό το ζαχαροπλαστείο Pralina την Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025.

Το ανανεωμένο κατάστημα που βρίσκεται στην πολυσύχναστη λεωφόρο Κολωνακίου, διακρίνεται όχι μόνο για τις γλυκές δημιουργίες του αλλά και για τον μοναδικό σχεδιασμό του.

Το ζαχαροπλαστείο, που επαναλειτουργεί σε νέα τοποθεσία, επανασυστήνεται στους κατοίκους της πόλης και διαφοροποιείται από τα άλλα δύο καταστήματα που βρίσκονται στη Λευκωσία. Η πρόσοψη του καταστήματος, με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τα χρώματα αλλά και η εντυπωσιακή διακόσμηση στο εσωτερικό, τραβάνε το βλέμμα με την πρώτη ματιά. Είναι ένας χώρος που αποπνέει φρεσκάδα και ζωντάνια που προσφέρει μια νέα εμπειρία εξυπηρέτησης.

Το Pralina, μέλος του Ομίλου Ζορπάς, είναι ένας μαγικός κόσμος υψηλής ζαχαροπλαστικής. Οι αγνές πρώτες ύλες, οι εξειδικευμένοι ζαχαροπλάστες και η άριστη εξυπηρέτηση συνθέτουν μια γλυκιά εμπειρία. Οι γλυκές δημιουργίες του Pralina ξεχωρίζουν για τα χαρακτηριστικά από τη γαλλική ζαχαροπλαστική, με αισθητική και φινέτσα. O καταναλωτής μπορεί επίσης να επιλέξει από μια γκάμα εκλεκτών γλυκών πρωτότυπες προτάσεις για δώρα σε δημιουργικές συσκευασίες.

PRALINA_.jpg

Ο Όμιλος διαθέτει 3 ζαχαροπλαστεία Pralina σε Λευκωσία και Λεμεσό και συνεργάζεται με γνωστές πλατφόρμες παραγγελίας όπως Foody & Fetch, όπου οι πελάτες μπορούν να παραγγείλουν τα αγαπημένα τους προϊόντα.

 · Διεύθυνση: Κολωνακίου 11, Άγιος Αθανάσιος 4103 Λεμεσός

· Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 25355336

· Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα – Κυριακή, 8:00 – 22:00

· Facebook/ Instagram: https://www.facebook.com/pralinacy/ - https://www.instagram.com/pralinacy/

ΠΗΓΗ: Checkincyprus.com

