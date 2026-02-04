Ληστεία στη Λάρνακα - Μπούκαρε σε περίπτερο, έκλεψε τα χρήματα και έγινε καπνός

Συγκεκριμένα, χθες το απόγευμα γύρω στις 18:00, άγνωστο πρόσωπο εισήλθε σε περίπτερο και κατάφερε και έκλεψε χρηματικό ποσό.

Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.