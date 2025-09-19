Ανατριχιάζουν οι αποκαλύψεις: Η 14χρονη είχε ερωτική σχέση με τον 40χρονο - Ισχυρίζεται ότι είναι κόρη του

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, η ανήλικη φέρεται να πανικοβλήθηκε όταν ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς για την ταυτότητά της, ενώ εκείνη τη στιγμή ο ύποπτος την άρπαξε από το χέρι και ισχυρίστηκε ότι είναι κόρη του.

Ωστόσο η 14χρονη ξεκαθάρισε ότι δεν είναι κόρη του 40χρονου, και μεταφέρθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς της, ενημερώθηκε πως έπρεπε να ειδοποιηθούν οι γονείς της. Στην αρχή ήταν διστακτική αλλά μετέπειτα αποκάλυψε ότι εδώ και ένα χρόνο έχει ερωτική σχέση με τον 40χρονο και τους τελευταίους μήνες έκανε χρήση crystal μαζί του.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου υποβλήθηκε σε αιματολογικές εξετάσεις και διαπιστώθηκε ότι ήταν θετική σε μεθαμφεταμίνη.

ΠΗΓΗ: Philenews.com