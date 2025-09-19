Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΑνατριχιάζουν οι αποκαλύψεις: Η 14χρονη είχε ερωτική σχέση με τον 40χρονο - Ισχυρίζεται ότι είναι κόρη του
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ανατριχιάζουν οι αποκαλύψεις: Η 14χρονη είχε ερωτική σχέση με τον 40χρονο - Ισχυρίζεται ότι είναι κόρη του

 19.09.2025 - 09:12
Ανατριχιάζουν οι αποκαλύψεις: Η 14χρονη είχε ερωτική σχέση με τον 40χρονο - Ισχυρίζεται ότι είναι κόρη του

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις αναφορικά με την υπόθεση της 14χρονης ανήλικης, η οποία εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/9) να βρίσκεται στη θέση του συνοδηγού οχήματος, που οδηγούσε 40χρονος Σύρος, ενώ ήταν θετική σε νάρκοτεστ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σύλληψη 40χρονου στη Λεμεσό: Τον «τσάκωσαν» με 14χρονη στο αυτοκίνητο – Θετική σε νάρκοτεστ

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, η ανήλικη φέρεται να πανικοβλήθηκε όταν ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς για την ταυτότητά της, ενώ εκείνη τη στιγμή ο ύποπτος την άρπαξε από το χέρι και ισχυρίστηκε ότι είναι κόρη του. 

Ωστόσο η 14χρονη ξεκαθάρισε ότι δεν είναι κόρη του 40χρονου, και μεταφέρθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς της, ενημερώθηκε πως έπρεπε να ειδοποιηθούν οι γονείς της. Στην αρχή ήταν διστακτική αλλά μετέπειτα αποκάλυψε ότι εδώ και ένα χρόνο έχει ερωτική σχέση με τον 40χρονο και τους τελευταίους μήνες έκανε χρήση crystal μαζί του.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου υποβλήθηκε σε αιματολογικές εξετάσεις και διαπιστώθηκε ότι ήταν θετική σε μεθαμφεταμίνη.

ΠΗΓΗ: Philenews.com

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Καρέ-καρέ ο άγριος καυγάς των αλλοδαπών ανάμεσα σε... οχήματα - Άλλοι έριχναν πέτρες, άλλοι κρατούσαν βίτσες
Σοκαριστικό βίντεο: Όμορφη μέρα στο χωριό μέχρι που… βλέπεις μπροστά σου δύο σοβαρά τροχαία σε απόσταση αναπνοής
Γέννησες το πρώτο σου παιδί πριν τα 30; Αυτό το επίδομα σε αφορά - Πότε θα καταβληθεί
Ανατριχιάζουν οι αποκαλύψεις: Η 14χρονη είχε ερωτική σχέση με τον 40χρονο - Ισχυρίζεται ότι είναι κόρη του
Έρχεται το Photo Radar list: Πώς θα μας «δίνει» τα πρόστιμα και σε ποια σημεία θα λειτουργεί - Στα «σκαριά» και εφαρμογή μέσω των ελέγχων τροχαίας
Σοκαριστική καταγγελία: 85χρονος ζούσε σε άθλιες συνθήκες - «Τους εκμεταλλεύονται οικονομικά τα ίδια τους τα παιδιά»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γέννησες το πρώτο σου παιδί πριν τα 30; Αυτό το επίδομα σε αφορά - Πότε θα καταβληθεί

 19.09.2025 - 09:12
Επόμενο άρθρο

Σοκαριστικό βίντεο: Όμορφη μέρα στο χωριό μέχρι που… βλέπεις μπροστά σου δύο σοβαρά τροχαία σε απόσταση αναπνοής

 19.09.2025 - 09:22
Σήμερα η συνέντευξη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Themaonline, μέσα από το προεδρικό αυτοκίνητο

Σήμερα η συνέντευξη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Themaonline, μέσα από το προεδρικό αυτοκίνητο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τα χαρτιά του σε μια διαφορετική συνέντευξη μέσα, από το προεδρικό αυτοκίνητο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σήμερα η συνέντευξη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Themaonline, μέσα από το προεδρικό αυτοκίνητο

Σήμερα η συνέντευξη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Themaonline, μέσα από το προεδρικό αυτοκίνητο

  •  19.09.2025 - 06:58
Πολιτικές αντιδράσεις και ερωτήματα μετά τον διορισμό της Μαρίας Χριστοφίδου-Οι εύθραυστες ισορροπίες με τα συνεργαζόμενα κόμματα

Πολιτικές αντιδράσεις και ερωτήματα μετά τον διορισμό της Μαρίας Χριστοφίδου-Οι εύθραυστες ισορροπίες με τα συνεργαζόμενα κόμματα

  •  19.09.2025 - 06:31
ΥΠΑΝ σε ΠΣΕΜ: Έκπληξη και απορία η αποχή από μαθήματα - «Δεν βοηθά σε κάτι»

ΥΠΑΝ σε ΠΣΕΜ: Έκπληξη και απορία η αποχή από μαθήματα - «Δεν βοηθά σε κάτι»

  •  19.09.2025 - 09:25
Ανατριχιάζουν οι αποκαλύψεις: Η 14χρονη είχε ερωτική σχέση με τον 40χρονο - Ισχυρίζεται ότι είναι κόρη του

Ανατριχιάζουν οι αποκαλύψεις: Η 14χρονη είχε ερωτική σχέση με τον 40χρονο - Ισχυρίζεται ότι είναι κόρη του

  •  19.09.2025 - 09:12
VIDEO: Καρέ-καρέ ο άγριος καυγάς των αλλοδαπών ανάμεσα σε... οχήματα - Άλλοι έριχναν πέτρες, άλλοι κρατούσαν βίτσες

VIDEO: Καρέ-καρέ ο άγριος καυγάς των αλλοδαπών ανάμεσα σε... οχήματα - Άλλοι έριχναν πέτρες, άλλοι κρατούσαν βίτσες

  •  19.09.2025 - 08:20
Γέννησες το πρώτο σου παιδί πριν τα 30; Αυτό το επίδομα σε αφορά - Πότε θα καταβληθεί

Γέννησες το πρώτο σου παιδί πριν τα 30; Αυτό το επίδομα σε αφορά - Πότε θα καταβληθεί

  •  19.09.2025 - 09:12
Σοκαριστική καταγγελία: 85χρονος ζούσε σε άθλιες συνθήκες - «Τους εκμεταλλεύονται οικονομικά τα ίδια τους τα παιδιά»

Σοκαριστική καταγγελία: 85χρονος ζούσε σε άθλιες συνθήκες - «Τους εκμεταλλεύονται οικονομικά τα ίδια τους τα παιδιά»

  •  19.09.2025 - 08:20
Έρχεται το Photo Radar list: Πώς θα μας «δίνει» τα πρόστιμα και σε ποια σημεία θα λειτουργεί - Στα «σκαριά» και εφαρμογή μέσω των ελέγχων τροχαίας

Έρχεται το Photo Radar list: Πώς θα μας «δίνει» τα πρόστιμα και σε ποια σημεία θα λειτουργεί - Στα «σκαριά» και εφαρμογή μέσω των ελέγχων τροχαίας

  •  19.09.2025 - 06:57

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα