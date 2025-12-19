Έμπλεξε Ελληνοκύπριος: Συνελήφθη στα κατεχόμενα για μεταφορά ζώων – Δείτε φωτογραφίες

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, ο Ελληνοκύπριος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω ενώ επιχειρούσε να μεταφέρει τα ζώα. Κατά το περιστατικό κατασχέθηκαν εννέα αρσενικά γαλακτοφόρα μοσχάρια, τα οποία φέρεται να είχαν μεταφερθεί «παράνομα» στα κατεχόμενα.

Ο συλληφθείς φέρεται να ομολόγησε την πράξη του, ενώ τα ζώα κατασχέθηκαν σε συνεργασία με την «αστυνομία» των κατεχομένων. Ακολούθως, αφού υποβλήθηκαν στις απαραίτητες κλινικές εξετάσεις από κτηνιάτρους, παραδόθηκαν στο «Κρατικό Αγρόκτημα Παραγωγής».

Όπως αναφέρεται, οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται από την «αστυνομία» των κατεχομένων.