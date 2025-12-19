Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έμπλεξε Ελληνοκύπριος: Συνελήφθη στα κατεχόμενα για μεταφορά ζώων – Δείτε φωτογραφίες

 19.12.2025 - 15:13
Στη σύλληψη Ελληνοκύπριου προχώρησαν οι κατοχικές αρχές, κατά τη διάρκεια ελέγχων που διεξήχθησαν εντός «στρατιωτικής ζώνης», για φερόμενη «παράνομη» μεταφορά ζώων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, ο Ελληνοκύπριος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω ενώ επιχειρούσε να μεταφέρει τα ζώα. Κατά το περιστατικό κατασχέθηκαν εννέα αρσενικά γαλακτοφόρα μοσχάρια, τα οποία φέρεται να είχαν μεταφερθεί «παράνομα» στα κατεχόμενα.

Ο συλληφθείς φέρεται να ομολόγησε την πράξη του, ενώ τα ζώα κατασχέθηκαν σε συνεργασία με την «αστυνομία» των κατεχομένων. Ακολούθως, αφού υποβλήθηκαν στις απαραίτητες κλινικές εξετάσεις από κτηνιάτρους, παραδόθηκαν στο «Κρατικό Αγρόκτημα Παραγωγής».

Όπως αναφέρεται, οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται από την «αστυνομία» των κατεχομένων.

Έντονες επικρίσεις κατά της κυβέρνησης και του υπουργού οικονομικών, για τον τρόπο που χειρίζονται το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, διατύπωσε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος.

