Διεθνή
Ευρωβαρόμετρο: Είναι ικανοποιημένοι οι Κύπριοι από τη ζωή τους; - Οι ανησυχίες για θέματα καθημερινότητας
ΔΙΕΘΝΗ

Ευρωβαρόμετρο: Είναι ικανοποιημένοι οι Κύπριοι από τη ζωή τους; - Οι ανησυχίες για θέματα καθημερινότητας

 19.12.2025 - 15:45
Ευρωβαρόμετρο: Είναι ικανοποιημένοι οι Κύπριοι από τη ζωή τους; - Οι ανησυχίες για θέματα καθημερινότητας

Οι Κύπριοι εμφανίζονται γενικά ικανοποιημένοι από τη ζωή τους, ωστόσο εκφράζουν έντονες ανησυχίες για ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητά τους, με κυριότερα την άνοδο των τιμών, τον πληθωρισμό και το κόστος διαβίωσης.

Παράλληλα, αναγνωρίζουν τη μετανάστευση και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ως τα βασικότερα θέματα που καλείται να αντιμετωπίσει η ΕΕ, απέναντι στην οποία διατηρούν συνολικά μια ουδέτερη έως συγκρατημένα θετική στάση. Τα ευρήματα αυτά αποτυπώνουν τις γενικότερες τάσεις και προβληματισμούς της κυπριακής κοινωνίας, όπως καταγράφονται στην πιο πρόσφατη έκθεση του Ευρωβαρόμετρου.

Αναλυτικά και σύμφωνα με τα ευρήματα του 104ου Ευρωβαρόμετρου, που πραγματοποιήθηκε τον ΟκτώβριοΝοέμβριο 2025, η πλειονότητα των Κυπρίων δηλώνει ικανοποιημένη από τη ζωή της (84%, αυξημένο κατά 1% σε σχέση με την Άνοιξη 2025), ποσοστό παρόμοιο με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (86%). Παρά τη γενική αυτή ικανοποίηση, οι πολίτες αναδεικνύουν ως σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Κύπρος την άνοδο των τιμών, τον πληθωρισμό και το κόστος διαβίωσης (37%, έναντι 31% σε επίπεδο ΕΕ27), τη μετανάστευση (35%, ΕΕ27: 15%) και την οικονομική κατάσταση (23%, ΕΕ27: 19%).

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι Κύπριοι θεωρούν ότι τα κυριότερα ζητήματα για την 'Ενωση είναι η μετανάστευση (45%, ΕΕ27: 20%), η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία (24%, ΕΕ27: 26%) και το αυξημένο κόστος ζωής (19%, ΕΕ27: 16%). Την ίδια ώρα, περισσότεροι από τους μισούς Κύπριους δηλώνουν ότι δεν εμπιστεύονται την ΕΕ (57%, +2% από την Άνοιξη 2025), ενώ η εικόνα που έχουν γι’ αυτήν είναι κυρίως ουδέτερη (41%) ή θετική (30%).

Ωστόσο, ιδιαίτερα έντονη καταγράφεται η δυσαρέσκεια για τη λειτουργία της δημοκρατίας στη χώρα (67%), καθώς και η αίσθηση ότι η άποψή τους δεν μετρά ούτε σε εθνικό (66%) ούτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο (70%).

Σε ό,τι αφορά την ενημέρωση, οι Κύπριοι τείνουν να εμπιστεύονται περισσότερο το ραδιόφωνο (62%) και την τηλεόραση (55%), ενώ εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στον γραπτό Τύπο, τους ιστότοπους και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συνολικά, το 68% εκτιμά ότι τα πράγματα στη χώρα κινούνται προς τη λάθος κατεύθυνση, ποσοστό υψηλότερο από τον μέσο όρο της EE των 27 που καταμετράται στο 60%.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Έντονες επικρίσεις κατά της κυβέρνησης και του υπουργού οικονομικών, για τον τρόπο που χειρίζονται το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, διατύπωσε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος.

