ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καιρός: Με παλτό και σκουφάκι η βόλτα στην πρωτεύουσα απόψε – Αλλάζει ξανά το σκηνικό με καταιγίδες που φέρνουν χαλάζι και χιόνι

 19.12.2025 - 17:20
Καιρός: Με παλτό και σκουφάκι η βόλτα στην πρωτεύουσα απόψε – Αλλάζει ξανά το σκηνικό με καταιγίδες που φέρνουν χαλάζι και χιόνι

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ωστόσο ασθενής χαμηλή πίεση αναμένεται σταδιακά από αύριο σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο καιρού από το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 7 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα παράλια και γύρω στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο Σάββατο, αρχικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο προοδευτικά ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες, κυρίως ελαφρές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες, κυρίως ελαφρές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και σταδιακά αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και προοδευτικά και στις υπόλοιπες περιοχές. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Στις υψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές και πιθανό και εκδήλωση μεμονωμένων καταιγίδων. Στις υψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι.

Η θερμοκρασία την Κυριακή θα σημειώσει μικρή πτώση, ενώ μέχρι την Τρίτη θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, για να κυμανθεί έτσι κοντά και λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

Το πρόγραμμα εργασίας της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ παρουσιάζει την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

