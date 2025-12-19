Ένα κυπριακό χωριό γίνεται παραμυθένιο Christmas Village ... με δωρεάν παιχνίδια και ζεστή σοκολάτα

Το Φοινί μεταμορφώνεται σε ένα παραμυθένιο Christmas Village και μας προσκαλεί σε μια ζεστή, οικογενειακή γιορτή γεμάτη χαμόγελα, δημιουργικότητα και χριστουγεννιάτικη μαγεία.

To Σάββατο 21 Δεκεμβρίου στην Κεντρική Πλατεία Φοινιού από τις 11:00 – 15:00.️ Είσοδος ελεύθερη.

Μικροί και μεγάλοι θα απολαύσουν ένα αυθεντικό χριστουγεννιάτικο πανηγύρι, με τη χορωδία των μικρών μας φίλων και τη συνοδεία της Παρασκευής Αντωνίου να δίνει τον εορταστικό τόνο της ημέρας.

Η διασκέδαση για τα παιδιά βρίσκεται στο επίκεντρο, με παιδική απασχόληση από την ομάδα Colourful Parties, παιχνίδια Christmas edition, glitter tattoo, μασκότ, χειροτεχνίες και κατασκευές. Οι μικροί επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να φτιάξουν το δικό τους μπισκότο, το δικό τους χριστουγεννιάτικο στολίδι και να απαθανατίσουν τις στιγμές στο photobooth της εκδήλωσης.

Ξεχωριστή στιγμή της ημέρας θα αποτελέσει η θεατρική παράσταση της Χρυσής Ανδρέου Μαλλούρη, με τίτλο «Η σκουληκούλα και ο μικρός τυμπανιστής», μια τρυφερή ιστορία που υπόσχεται να συγκινήσει και να ταξιδέψει τα παιδιά στο πνεύμα των Χριστουγέννων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, το Κοινοτικό Συμβούλιο Φοινιού θα προσφέρει ζεστή σοκολάτα, ενώ στον χώρο θα βρίσκονται και ο Σύνδεσμος Ένα Όνειρο, Μια Ευχή, καθώς και διάφορα είδη προς πώληση, στηρίζοντας το εορταστικό και κοινωνικό πνεύμα της ημέρας.

Το Phini Christmas Village είναι μια γιορτή που ενώνει την κοινότητα, φέρνει κοντά τις οικογένειες και μας θυμίζει τη χαρά των απλών, αυθεντικών στιγμών των Χριστουγέννων.

Ραντεβού στο Φοινί για μια μέρα γεμάτη φως, μουσική και παιδικά χαμόγελα!

*Με πληροφοριές από CheckInCyprus