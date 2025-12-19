Συντεχνίες: Ικανοποίηση για αποτέλεσμα συνάντησης με Αρχή Λιμένων Κύπρου

Αποφασίστηκε να γίνει και νέα συνάντηση στις 10.00 το πρωί, στις 23 Ιανουαρίου του 2026 για επαναξιολόγηση του τι έγινε και δεν έγινε, με τη συμμετοχή του Γενικού Διευθυντής της ΑΛΚ και της ΑΝΕΤΕΛ.

«Είμαστε ικανοποιημένοι γιατί έγινε μια συζήτηση συγκεκριμένη με συγκεκριμένα αποτελέσματα και αναμένουμε ότι όλες οι πλευρές να σεβαστούμε τούτα που είπαμε και να υλοποιήσουμε αυτά που πήγαν κάτω», δήλωσε στο ΚΥΠΕ η ΓΓ της ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ-ΠΕΟ, Νάτια Κυρίτση, μετά τη συνάντηση στην οποία συμμετείχαν οι συντεχνίες των εργαζομένων, ο Γενικός Διευθυντής της Αρχής, ο Διευθυντής της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λάρνακας και η τοπική επιτροπή των εργαζομένων.

Ανέφερε ότι κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι λόγοι που αναγκάσαν τους εργαζομένους να προχωρήσουν σε προειδοποιητική στάση εργασίας χθες Πέμπτη, από τις 730 μέχρι τις 1130 το πρωί και έχει τροχοδρομηθεί η λύση των προβλημάτων, προσθέτοντας ότι μέσα από τη σημερινή συζήτηση διαφάνηκε πως ότι υπήρχαν ζητήματα.

Αναφορικά με τις αποφάσεις που λήφθηκαν, η κ. Κυρίτση είπε ότι αποφασίστηκε όπως άμεσα υπάρξει καθαρό πόσιμο νερό σε όλα τα τμήματα των εργαζομένων, οι τουαλέτες καθαρίζονται με περισσότερη συχνότητα και οι χώροι έξω στο λιμάνι όπου βρίσκονται οι εργαζόμενοι καθαρίζονται συχνά, ενώ θα αγοραστεί καθαριστικό πιεστικό μηχάνημα που θα καθαρίζει τους μόλους.

Είπε ακόμη ότι αποφασίστηκε να μπει φωτισμός στους χώρους του λιμανιού, όπως είναι έξω από τις αποθήκες, πάνω στους μόλους και στον χώρο αποθήκευσης των αυτοκινήτων και να γίνεται καθαρισμός των φρεατίων, τα οποία θα είναι ανοιχτά έτσι ώστε να μην υπάρχουν λιμνάζοντα νερά μέσα στο λιμάνι που να είναι εστίες ακαθαρσιών.

Ανέφερε, επίσης, ότι θα μετακινηθούν σύρματα που υπάρχουν στους μόλους και θα θεσμοθετηθεί, πέραν από την Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας κάθε εργατικής ομάδας, ένα νέο σώμα υπό τον λιμενάρχη Λάρνακας, το οποίο θα συνεδριάζει ανά διμηνία, με τη συμμετοχή όλων των εργατικών ομάδων και θα συζητούν ζητήματα ασφάλειας και υγείας.

Από την πλευρά του, ο ΓΓ της Ομοσπονδίας Μεταφορών, Πετρελαιοειδών και Γεωργίας (ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ), Χαράλαμπος Αυγουστή, εξέφρασε ικανοποίηση για το αποτέλεσμα της συνάντησης και πρόσθεσε ότι καταγράφηκαν όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι της Λάρνακας σε σχέση με την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων και τους χώρους υγιεινής.

Ο κ. Αυγουστή είπε στο ΚΥΠΕ ότι η συνάντηση έγινε «σε καλό κλίμα και σε κανένα από τα αιτήματα των εργαζομένων η διεύθυνση της ΑΛΚ και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λάρνακας δεν είπαν ότι έχουμε άδικο και ότι δεν μπορεί να επιλυθεί».

Ανέφερε ότι καταγράφηκαν τα ζητήματα που τέθηκαν από τους εργαζομένους από τον Διευθυντή της Αρχής Λιμένων που είναι και ο κατά νόμο εργοδότης και πρόσθεσε ότι «μας υποσχέθηκαν ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα επιλυθούν όλα αυτά τα θέματα με τους τρόπους τους οποίους συζητήσαμε».

Ο κ. Αυγουστή εξέφρασε αισιοδοξία ότι «θα γίνουν όλα πράξη και δεν θα έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα από δω και πέρα».

«Ευελπιστούμε ότι αυτά που συζητήσαμε θα γίνουν πράξη το επόμενο χρονικό διάστημα», πρόσθεσε.

«Αν και εφόσον όλα αυτά εφαρμοστούν, θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος τουλάχιστον για τα συγκεκριμένα θέματα, είτε στάση εργασίας είτε απεργία, είτε οποιοδήποτε άλλο συνδικαλιστικό μέτρο», πρόσθεσε.