Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣυντεχνίες: Ικανοποίηση για αποτέλεσμα συνάντησης με Αρχή Λιμένων Κύπρου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συντεχνίες: Ικανοποίηση για αποτέλεσμα συνάντησης με Αρχή Λιμένων Κύπρου

 19.12.2025 - 17:22
Συντεχνίες: Ικανοποίηση για αποτέλεσμα συνάντησης με Αρχή Λιμένων Κύπρου

Την ικανοποίηση τους για το αποτέλεσμα της συνάντησης την Παρασκευή με τη διεύθυνση της Αρχής Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ), κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα υγείας και ασφάλειας στο Λιμάνι Λάρνακας, εξέφρασαν, με δηλώσεις στο ΚΥΠΕ, οι συντεχνίες των εργαζομένων στο λιμάνι της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λάρνακας (ΑΝΕΤΕΛ).

Αποφασίστηκε να γίνει και νέα συνάντηση στις 10.00 το πρωί, στις 23 Ιανουαρίου του 2026 για επαναξιολόγηση του τι έγινε και δεν έγινε, με τη συμμετοχή του Γενικού Διευθυντής της ΑΛΚ και της ΑΝΕΤΕΛ.

«Είμαστε ικανοποιημένοι γιατί έγινε μια συζήτηση συγκεκριμένη με συγκεκριμένα αποτελέσματα και αναμένουμε ότι όλες οι πλευρές να σεβαστούμε τούτα που είπαμε και να υλοποιήσουμε αυτά που πήγαν κάτω», δήλωσε στο ΚΥΠΕ η ΓΓ της ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ-ΠΕΟ, Νάτια Κυρίτση, μετά τη συνάντηση στην οποία συμμετείχαν οι συντεχνίες των εργαζομένων, ο Γενικός Διευθυντής της Αρχής, ο Διευθυντής της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λάρνακας και η τοπική επιτροπή των εργαζομένων.

Ανέφερε ότι κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι λόγοι που αναγκάσαν τους εργαζομένους να προχωρήσουν σε προειδοποιητική στάση εργασίας χθες Πέμπτη, από τις 730 μέχρι τις 1130 το πρωί και έχει τροχοδρομηθεί η λύση των προβλημάτων, προσθέτοντας ότι μέσα από τη σημερινή συζήτηση διαφάνηκε πως ότι υπήρχαν ζητήματα.

Αναφορικά με τις αποφάσεις που λήφθηκαν, η κ. Κυρίτση είπε ότι αποφασίστηκε όπως άμεσα υπάρξει καθαρό πόσιμο νερό σε όλα τα τμήματα των εργαζομένων, οι τουαλέτες καθαρίζονται με περισσότερη συχνότητα και οι χώροι έξω στο λιμάνι όπου βρίσκονται οι εργαζόμενοι καθαρίζονται συχνά, ενώ θα αγοραστεί καθαριστικό πιεστικό μηχάνημα που θα καθαρίζει τους μόλους.

Είπε ακόμη ότι αποφασίστηκε να μπει φωτισμός στους χώρους του λιμανιού, όπως είναι έξω από τις αποθήκες, πάνω στους μόλους και στον χώρο αποθήκευσης των αυτοκινήτων και να γίνεται καθαρισμός των φρεατίων, τα οποία θα είναι ανοιχτά έτσι ώστε να μην υπάρχουν λιμνάζοντα νερά μέσα στο λιμάνι που να είναι εστίες ακαθαρσιών.

Ανέφερε, επίσης, ότι θα μετακινηθούν σύρματα που υπάρχουν στους μόλους και θα θεσμοθετηθεί, πέραν από την Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας κάθε εργατικής ομάδας, ένα νέο σώμα υπό τον λιμενάρχη Λάρνακας, το οποίο θα συνεδριάζει ανά διμηνία, με τη συμμετοχή όλων των εργατικών ομάδων και θα συζητούν ζητήματα ασφάλειας και υγείας.

Από την πλευρά του, ο ΓΓ της Ομοσπονδίας Μεταφορών, Πετρελαιοειδών και Γεωργίας (ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ), Χαράλαμπος Αυγουστή, εξέφρασε ικανοποίηση για το αποτέλεσμα της συνάντησης και πρόσθεσε ότι καταγράφηκαν όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι της Λάρνακας σε σχέση με την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων και τους χώρους υγιεινής.

Ο κ. Αυγουστή είπε στο ΚΥΠΕ ότι η συνάντηση έγινε «σε καλό κλίμα και σε κανένα από τα αιτήματα των εργαζομένων η διεύθυνση της ΑΛΚ και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λάρνακας δεν είπαν ότι έχουμε άδικο και ότι δεν μπορεί να επιλυθεί».

Ανέφερε ότι καταγράφηκαν τα ζητήματα που τέθηκαν από τους εργαζομένους από τον Διευθυντή της Αρχής Λιμένων που είναι και ο κατά νόμο εργοδότης και πρόσθεσε ότι «μας υποσχέθηκαν ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα επιλυθούν όλα αυτά τα θέματα με τους τρόπους τους οποίους συζητήσαμε».

Ο κ. Αυγουστή εξέφρασε αισιοδοξία ότι «θα γίνουν όλα πράξη και δεν θα έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα από δω και πέρα».

«Ευελπιστούμε ότι αυτά που συζητήσαμε θα γίνουν πράξη το επόμενο χρονικό διάστημα», πρόσθεσε.

«Αν και εφόσον όλα αυτά εφαρμοστούν, θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος τουλάχιστον για τα συγκεκριμένα θέματα, είτε στάση εργασίας είτε απεργία, είτε οποιοδήποτε άλλο συνδικαλιστικό μέτρο», πρόσθεσε.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αυτοί δικαιούνται χορηγία χιλιάδων ευρώ - Οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν και το ποσό
VIDEO: Σκληρές εικόνες - Η στιγμή που οι δράστες ανοίγουν πυρ και δολοφονούν τον διεθνή ποδοσφαιριστή
Νέο κατάστημα με ηλεκτρικές συσκευές, και όχι μόνο, στη Λάρνακα – Πού άνοιξε – Δείτε βίντεο
«Τα 'χασε» Έλληνας influencer - Τι συμβαίνει όταν ζητάς οδηγίες στη Κύπρο - Δείτε βίντεο
VIDEO: Μοντέλο του OnlyFans ικανοποίησε σεξουαλικά Άγιο Βασίλη σε κοινή θέα
Μυστηριώδης υπόθεση με νεκρή 70χρονη - Είχε προηγηθεί εξαφάνισή της μαζί με την κόρη της

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ένα κυπριακό χωριό γίνεται παραμυθένιο Christmas Village ... με δωρεάν παιχνίδια και ζεστή σοκολάτα

 19.12.2025 - 17:21
Επόμενο άρθρο

«Βαρύ» πρόστιμο στην ΑΗΚ για θανατηφόρο εργατικό ατύχημα - Οι παραλήψεις και η μη επαρκής εξειδικευμένη εκπαίδευση

 19.12.2025 - 17:31
Η Κύπρος ετοιμάζεται για την Προεδρία: Την Κυριακή ο ΠτΔ παρουσιάζει το πρόγραμμα εργασίας και λογότυπο

Η Κύπρος ετοιμάζεται για την Προεδρία: Την Κυριακή ο ΠτΔ παρουσιάζει το πρόγραμμα εργασίας και λογότυπο

Το πρόγραμμα εργασίας της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ παρουσιάζει την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Η Κύπρος ετοιμάζεται για την Προεδρία: Την Κυριακή ο ΠτΔ παρουσιάζει το πρόγραμμα εργασίας και λογότυπο

Η Κύπρος ετοιμάζεται για την Προεδρία: Την Κυριακή ο ΠτΔ παρουσιάζει το πρόγραμμα εργασίας και λογότυπο

  •  19.12.2025 - 17:29
Έρχιουρμαν: Δεν υπάρχει συναίνεση σε μοντέλο λύσης - Η άποψη για την Άτυπη συνάντηση 5+1

Έρχιουρμαν: Δεν υπάρχει συναίνεση σε μοντέλο λύσης - Η άποψη για την Άτυπη συνάντηση 5+1

  •  19.12.2025 - 17:00
Αυτοί δικαιούνται χορηγία χιλιάδων ευρώ - Οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν και το ποσό

Αυτοί δικαιούνται χορηγία χιλιάδων ευρώ - Οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν και το ποσό

  •  19.12.2025 - 14:33
«Βαρύ» πρόστιμο στην ΑΗΚ για θανατηφόρο εργατικό ατύχημα - Οι παραλήψεις και η μη επαρκής εξειδικευμένη εκπαίδευση

«Βαρύ» πρόστιμο στην ΑΗΚ για θανατηφόρο εργατικό ατύχημα - Οι παραλήψεις και η μη επαρκής εξειδικευμένη εκπαίδευση

  •  19.12.2025 - 17:31
Καιρός: Με παλτό και σκουφάκι η βόλτα στην πρωτεύουσα απόψε – Αλλάζει ξανά το σκηνικό με καταιγίδες που φέρνουν χαλάζι και χιόνι

Καιρός: Με παλτό και σκουφάκι η βόλτα στην πρωτεύουσα απόψε – Αλλάζει ξανά το σκηνικό με καταιγίδες που φέρνουν χαλάζι και χιόνι

  •  19.12.2025 - 17:20
VIDEO: Σκληρές εικόνες - Η στιγμή που οι δράστες ανοίγουν πυρ και δολοφονούν τον διεθνή ποδοσφαιριστή

VIDEO: Σκληρές εικόνες - Η στιγμή που οι δράστες ανοίγουν πυρ και δολοφονούν τον διεθνή ποδοσφαιριστή

  •  19.12.2025 - 15:30
«Τα 'χασε» Έλληνας influencer - Τι συμβαίνει όταν ζητάς οδηγίες στη Κύπρο - Δείτε βίντεο

«Τα 'χασε» Έλληνας influencer - Τι συμβαίνει όταν ζητάς οδηγίες στη Κύπρο - Δείτε βίντεο

  •  19.12.2025 - 16:23
Το Apple Music μπαίνει στο ChatGPT - Τι σημαίνει αυτό για τους χρήστες iPhone

Το Apple Music μπαίνει στο ChatGPT - Τι σημαίνει αυτό για τους χρήστες iPhone

  •  19.12.2025 - 16:55

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα