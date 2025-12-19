Ecommbx
VIDEO: Σκληρές εικόνες - Η στιγμή που οι δράστες ανοίγουν πυρ και δολοφονούν τον διεθνή ποδοσφαιριστή
ΔΙΕΘΝΗ

VIDEO: Σκληρές εικόνες - Η στιγμή που οι δράστες ανοίγουν πυρ και δολοφονούν τον διεθνή ποδοσφαιριστή

 19.12.2025 - 15:30
Τραγωδία στον Ισημερινό. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής του Ισημερινού, Μάριο Πινέιδα, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε την Τετάρτη (17/12) στην πόλη Γκουαγιακίλ, όπως ανακοίνωσε η ομάδα του, η Μπαρτσελόνα Σπόρτινγκ Κλαμπ. Ο 33χρονος αμυντικός, είχε αγωνιστεί με την εθνική ομάδα του Ισημερινού στα προκριματικά του Μουντιάλ του 2018 στη Ρωσία και του αυτό του 2022 στο Κατάρ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ανείπωτη τραγωδία: Νεκρός από πυροβολισμούς 33χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής

Σύμφωνα με Μέσα από τον Ισημερινό, ο 33χρονος ποδοσφαιριστής έχασε τη ζωή του από πυροβολισμούς έξω από κατάστημα στο βόρειο τμήμα της πόλης. «Η Μπαρτσελόνα Σπόρτινγκ Κλαμπ ενημερώνει, με βαθιά θλίψη, ότι έλαβε επίσημη ειδοποίηση για τον θάνατο του ποδοσφαιριστή μας Μάριο Πινέιδα, γεγονός που συνέβη μετά από επίθεση εναντίον του», ανέφερε ο σύλλογος σε ανάρτησή του στα social media, προσθέτοντας ότι « Η αστυνομία του Ισημερινού ανακοίνωσε ότι διερευνά το περιστατικό, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τις συνθήκες της επίθεσης».

Το χρονικό της δολοφονίας

Πλάνα από κάμερα ασφαλείας δείχνουν δύο άτομα να πυροβολούν την Πινέιδα και μια γυναίκα, η οποία πέθανε επί τόπου. Η μητέρα του παίκτη, η οποία βρισκόταν επίσης στο κατάστημα, τραυματίστηκε αλλά βρίσκεται εκτός κινδύνου, δήλωσε η αστυνομία στους δημοσιογράφους.

Η εφημερίδα «El Universo» ανέφερε ότι η Αστυνομία εξήγησε πως «δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτες παρενόχλησαν το αυτοκίνητο του ποδοσφαιριστή, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από το κατάστημα, και πυροβόλησαν». Οι δράστες διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Το όχημα του Πινέιδα παρέμεινε σταθμευμένο στο σημείο του εγκλήματος. Οι Αρχές δεν έχουν εξακριβώσει αν υπήρξε απόπειρα ληστείας, ωστόσο η βασική εκδοχή κάνει λόγο για στοχευμένη επίθεση. Ο αντίκτυπος του θανάτου του Πινέιδα αποτυπώθηκε στις αντιδράσεις συλλόγων και πρώην συμπαικτών του.

ΠΗΓΗ: Iefimerida.gr

ΠΗΓΗ: Iefimerida.gr

 

 

