Προσοχή τις γιορτές: Τρομακτικά τα στοιχεία - Ένας στους τρεις θανάτους από τραυματισμούς προκαλείται από αλκοόλ
ΔΙΕΘΝΗ

Προσοχή τις γιορτές: Τρομακτικά τα στοιχεία - Ένας στους τρεις θανάτους από τραυματισμούς προκαλείται από αλκοόλ

 19.12.2025 - 16:20
Προσοχή τις γιορτές: Τρομακτικά τα στοιχεία - Ένας στους τρεις θανάτους από τραυματισμούς προκαλείται από αλκοόλ

Ένας στους τρεις θανάτους από τραυματισμούς προκαλείται από το αλκοόλ, λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) Ευρώπης.

Σε ανακοίνωσή του σημειώνει ότι κατά τη διάρκεια των εορτών, οι γιορταστικές εκδηλώσεις μπορεί συχνά να περιλαμβάνουν αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ, η οποία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο τραυματισμών, συμπεριλαμβανομένων τραυματισμών από τροχαία ατυχήματα, πτώσεων, εγκαυμάτων, δηλητηριάσεων και διαπροσωπικής βίας.

Με βάση δεδομένα του 2019 διαφαίνεται ότι καμία άλλη ψυχοδραστική ουσία δεν συμβάλλει τόσο έντονα στους ακούσιους και εκούσιους τραυματισμούς, από θανάτους από τροχαία ατυχήματα έως αυτοτραυματισμό, παρουσιάζοντας μια ιδιαίτερα επικίνδυνη απειλή για τους νέους, προσθέτει ο ΠΟΥ.

Σημειώνει ότι παρά την πρόοδο των τελευταίων δύο δεκαετιών, η Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ συνεχίζει να παρουσιάζει διαφορές. Προσθέτει πως τα ποσοστά θνησιμότητας με βάση την ηλικία είναι υψηλότερα στην ανατολική Ευρώπη.

«Επίθεση» Νικόλα Παπαδόπουλου σε ΠτΔ για GSI - «Επιτέλους πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση του»

«Επίθεση» Νικόλα Παπαδόπουλου σε ΠτΔ για GSI - «Επιτέλους πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση του»

Έντονες επικρίσεις κατά της κυβέρνησης και του υπουργού οικονομικών, για τον τρόπο που χειρίζονται το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, διατύπωσε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος.

