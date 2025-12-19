Ecommbx
Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπαίνει στις σχολικές αίθουσες της Κύπρου – Τι αλλάζει για μαθητές και εκπαιδευτικούς
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπαίνει στις σχολικές αίθουσες της Κύπρου – Τι αλλάζει για μαθητές και εκπαιδευτικούς

 19.12.2025 - 20:39
Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπαίνει στις σχολικές αίθουσες της Κύπρου – Τι αλλάζει για μαθητές και εκπαιδευτικούς

Στα σχολεία της Κύπρου επεκτείνεται πλέον το διεθνώς αναγνωρισμένο πρόγραμμα Experience AI, με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας και του ψηφιακού γραμματισμού στην εκπαίδευση και την ουσιαστική εξοικείωση μαθητών και εκπαιδευτικών με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Παιδείας αναφέρει ότι ύστερα από την επιτυχημένη εφαρμογή του στην Ελλάδα, όπου εκατοντάδες εκπαιδευτικοί έχουν ήδη επιμορφωθεί και χιλιάδες μαθητές ήρθαν σε επαφή με τις βασικές αρχές του AI, το δωρεάν πρόγραμμα υλοποιείται πλέον και στην Κύπρο, προσφέροντας στη σχολική κοινότητα σύγχρονες, δημιουργικές και βιωματικές εμπειρίες μάθησης.

Το Experience AI έχει σχεδιαστεί από την Google DeepMind και το Raspberry Pi Foundation, ενώ στην Ελλάδα και την Κύπρο χρηματοδοτείται από την Google.org.

Στόχος του είναι να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν βασική κατανόηση των τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης, των κοινωνικών και ηθικών τους διαστάσεων, καθώς και του ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν στη σύγχρονη ζωή.

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί εφοδιάζονται με σύγχρονα εργαλεία, μεθόδους και καινοτόμο διδακτικό υλικό, βασισμένο σε αυστηρή έρευνα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ολοκληρωμένα σχέδια μαθημάτων, δραστηριότητες, βίντεο και παρουσιάσεις, ειδικά σχεδιασμένα για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, ενώ μπορούν να ωφεληθούν και μαθητές μεγαλύτερων τάξεων του Δημοτικού.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Ίδρυμα Raspberry Pi και το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ/ΙΠ), με την υποστήριξη της Google Ελλάδας, και αφορά τόσο τα δημόσια όσο και τα ιδιωτικά σχολεία.

Όπως αναφέρεται, σε δηλώσεις της, η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου, Αθηνά Μιχαηλίδου, είπε ότι το Υπουργείο της έχει πρόσφατα εξαγγείλει Κείμενο Πολιτικής και Κατευθυντήριων Γραμμών, για την υπεύθυνη και δεοντολογική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση.

Όπως τόνισε, το πλαίσιο αυτό διασφαλίζει ότι η αξιοποίηση του AI θα συμβάλλει θετικά στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην ευημερία μαθητών, εκπαιδευτικών και οικογενειών.

Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και το ΙΤΕ αποτελεί βασικό άξονα των δράσεων για την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και την ανάπτυξη δεξιοτήτων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Δρ. Νικόδημος Δαμιανού, χαρακτήρισε την υλοποίηση του Experience AI στην Κύπρο ως ένα ουσιαστικό και πρακτικό βήμα στη στρατηγική προετοιμασίας της χώρας για τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνει η Τεχνητή Νοημοσύνη, υπογραμμίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η ασφαλής, υπεύθυνη και παραγωγική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Η Γενική Διευθύντρια της Google για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, Πέγκυ Αντωνάκου, έκανε λόγο για ένα «πρωτοποριακό και καινοτόμο πρόγραμμα», επισημαίνοντας το έντονο ενδιαφέρον που έχει ήδη εκδηλωθεί από τους εκπαιδευτικούς της Κύπρου για συμμετοχή στα σεμινάρια επιμόρφωσης.

Όπως ανέφερε, η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών με σύγχρονους πόρους δίνει στους νέους τη δυνατότητα να κατανοούν και να αλληλεπιδρούν υπεύθυνα με την τεχνολογία που θα καθορίσει το μέλλον τους.

Η Καθηγήτρια Παρασκευή Φραγκοπούλου, συνεργαζόμενη ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ και υπεύθυνη για την υλοποίηση του προγράμματος στην Ελλάδα και την Κύπρο, τόνισε ότι η εφαρμογή του Experience AI στη χώρα αποτελεί σημαντικό βήμα για την καλλιέργεια ψηφιακής παιδείας και την τεχνολογική ενδυνάμωση του σχολικού περιβάλλοντος, συμβάλλοντας σε μια πιο καινοτόμο και συμπεριληπτική εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω τριών κύκλων διαδικτυακών επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς, τα οποία καλύπτουν βασικές έννοιες της Τεχνητής Νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης.

Οι εκπαιδευτικοί, που θα παρακολουθήσουν τουλάχιστον δύο από τα τρία σεμινάρια, θα λάβουν επίσημο Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

Με το Experience AI, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με μια τεχνολογία που αλλάζει τον κόσμο, ενώ οι εκπαιδευτικοί αποκτούν σύγχρονο και εύχρηστο υλικό που ενισχύει τη διδασκαλία και καλλιεργεί δεξιότητες του μέλλοντος.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να εγγραφούν στα σεμινάρια μέσω της ιστοσελίδας: www.experience-ai.gr.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Το πρόγραμμα εργασίας της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ παρουσιάζει την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

