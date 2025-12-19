Καμπανάκι από Αννίτα Δημητρίου για τον πρωτογενή τομέα – «Είναι θέμα επιβίωσης»

Σε δηλώσεις της στα μέσα ενημέρωσης μετά τη διάσκεψη Τύπου για την δωρεά 200 Καλαθιών Αγάπης σε άπορες οικογένειες από τον Παναγροτικό και τον Σύνδεσμο Ομάδα Αγάπης, και ερωτηθείσα σχετικά με την χθεσινή κινητοποίηση των αγροτών, η κ. Δημητρίου έστειλε το μήνυμα είναι ότι πρέπει οι αγρότες να τύχουν στήριξης, «γιατί βιώνουν τις συνέπειες μιας παρατεταμένης ανομβρίας, μιας παρατεταμένης αδράνειας, θα έλεγα, κυρίως όσον αφορά την υδατική κρίση, αλλά και όλων των ζητημάτων, των δυσκολιών όπως αφορούν τον κάθε πολίτη ξεχωριστά».

Αναφέρθηκε σε τρία «κεφαλαιώδη ζητήματα». Το ένα, είπε, «έχει να κάνει με την διαφωνία μας, γι' αυτό και απέστειλα επιστολή προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος» σχετικά με την μείωση του προϋπολογισμού για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, «κάτι που θεωρούμε θα πλήξει ανεπανόρθωτα, ειδικά την γεωργία, και εκφράσαμε την ένστασή μας σχετικά με αυτό και να δούμε πώς ακριβώς θα συμπορευτούμε και με άλλους Προέδρους, ηγέτες, μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για να πρωτοστατήσουμε και γι' αυτό, την αντιμετώπιση αυτού του θέματος».

Η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι το δεύτερο αφορά την έγκυρη καταβολή των επιδοτήσεων. «Δεν μπορεί να έχουμε αυτό το ζήτημα και οι άνθρωποι ακόμα να περιμένουν να πληρωθούν για τις επιδοτήσεις του προηγούμενου έτους», πρόσθεσε.

«Άρα, αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, επίλυση των όποιων ζητημάτων και βεβαίως τα μικρά, άλλα ζητήματα και άλλα ευρύτερα που δεν είναι μικρά, ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι γεωργοί μας», ανέφερε.

«Αν δεν στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα, δεν μπορούμε να επιβιώσουμε», είπε, σημειώνοντας ότι αυτή είναι η θέση του ΔΗΣΥ. Απευθυνόμενη στον ΓΓ του Παναγροτικού, Τάσο Γιαπάνη, είπε πως «γι' αυτό θα είμαστε δίπλα σας, στις όποιες προσπάθειες, δεν είναι ζήτημα στήριξης, είναι θέμα ακριβώς επιβίωσης σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις». Είπε ότι για τον Δημοκρατικό Συναγερμό, «η γεωργοκτηνοτροφία μας, ο πρωτογενής παράγοντας είναι ίσως ένας από τους πιο σημαντικότερους τομείς, τους οποίους πρέπει εμπράκτως να στηρίζουμε καθημερινά».

Ο κ. Γιαπάνης είπε ότι την Πέμπτη πραγματοποιήθηκε μία «μεγαλειώδης» εκδήλωση διαμαρτυρίας των αγροτών της Κύπρου με δύο πυλώνες. Ο ένας, είπε, «ήταν να στηρίξουμε με την δική μας φωνή με τους Ευρωπαίους συναδέρφους μας, που για πρώτη φορά οργανωμένα κατεβήκαν στους θεσμούς με τρία βασικά αιτήματα». Το πρώτο, ανέφερε, ήταν την αντίθεση τους όσον αφορά τη μείωση του προϋπολογισμού για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, το δεύτερο οι εμπορικές συμφωνίες που γίνονται με τρίτες χώρες, όπως είναι η Συμφωνία ΕΕ-Mercosur, οι οποίες, όπως είπε, «εμείς θεωρούμε ότι είναι ένας αθέμητος ανταγωνισμός με τους αγρότες μας εντός της Ευρώπης».

«Το τρίτο είναι το πάγιο διαχρονικό πρόβλημα, τα οποία έχουμε - η γραφειοκρατία – για την οποία ζητούμε απλοποίηση», πρόσθεσε.

Παράλληλα όμως, στον δεύτερο πυλώνα, «είναι τα ιδιαίτερα και ιδιόμορφα προβλήματα που έχουμε εμείς στην Κύπρο», ανέφερε.

Σημείωσε ότι «ο κόσμος έμεινε απλήρωτος». «Πάμε για τα Χριστούγεννα, πάμε για Πρωτοχρονιά και οι αγρότες μας βγήκαν στους δρόμους ζητώντας να πληρωθούν τα δεδουλευμένα του προηγούμενου έτους, πρόσθεσε.

Είπε ότι το πρώτο που θέτουν «είναι άμεση καταβολή των άμεσων πληρωμών των εκταρικών επιδοτήσεων σε όλους τους δικαιούχους».

Το δεύτερο σημείο του πυλώνα, είπε, «είναι νομοθεσίες και διατάγματα ή ακόμα και τροποποιήσεις νομοθεσιών, όπως είναι η νομοθεσία για τις Τουρκοκυπριακές περιουσίες, που χρειάζεται να γίνει μια τροποποίηση όσον αφορά να δίνεται το δικαίωμα υπενοικίασης των Τ/κ περιουσιών».

Παράλληλα, είναι τα τεμάχια, τα οποία είναι δασικά και χαλίτικα, κρατικά τεμάχια, πρόσθεσε.

Και το τελευταίο, είπε, είναι η ανάγκη απλοποίησης της γραφειοκρατίας.