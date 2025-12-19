Ecommbx
Μυστηριώδης υπόθεση με νεκρή 70χρονη - Είχε προηγηθεί εξαφάνισή της μαζί με την κόρη της
ΔΙΕΘΝΗ

Μυστηριώδης υπόθεση με νεκρή 70χρονη - Είχε προηγηθεί εξαφάνισή της μαζί με την κόρη της

 19.12.2025 - 13:27
Μυστηριώδης υπόθεση με νεκρή 70χρονη - Είχε προηγηθεί εξαφάνισή της μαζί με την κόρη της

Μια γυναίκα στη Βρετανία κατηγορείται για τη δολοφονία της ίδιας της μητέρας της, λίγους μήνες μετά την πολύμηνη εξαφάνιση και των δύο, η οποία είχε προκαλέσει εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση αναζήτησης.

Η 70χρονη Λόρνα Νάιτινγκεϊλ είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη τον Φεβρουάριο, όταν εθεάθη για τελευταία φορά στο Λόουστοφ. Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούνιο, εξαφανίστηκε και η 36χρονη κόρη της, Έμμα Νάιτινγκεϊλ, η οποία είχε θεαθεί τελευταία φορά στο Κόλτσεστερ.

Οι Αρχές ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες που διήρκεσαν περισσότερο από έναν μήνα, εκφράζοντας «ιδιαίτερες ανησυχίες» για την ασφάλεια των δύο γυναικών. Η επιχείρηση αναζήτησης πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή πολλών ειδικών μονάδων.

Η αστυνομία εκτιμούσε ότι μητέρα και κόρη ενδέχεται να βρίσκονταν μαζί στο Έσσεξ, περιοχή με την οποία είχαν και οι δύο δεσμούς.

Στις 30 Σεπτεμβρίου, οι δύο γυναίκες εντοπίστηκαν και, σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν «ασφαλείς και καλά στην υγεία τους». Ωστόσο, η υπόθεση πήρε δραματική τροπή τους επόμενους μήνες.

Στις 11 Δεκεμβρίου, δυνάμεις έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στην οδό Blackhorse Road στο Γουόλθαμστοου του Λονδίνου, έπειτα από αναφορά για γυναίκα που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Στο σημείο διαπιστώθηκε ο θάνατος της Λόρνα Νάιτινγκεϊλ, ενώ οι Αρχές εκτιμούν ότι ο θάνατός της μπορεί να επήλθε οποιαδήποτε στιγμή μεταξύ 1ης Νοεμβρίου και 11ης Δεκεμβρίου.

Η Έμμα Νάιτινγκεϊλ κατηγορήθηκε για τη δολοφονία της μητέρας της και τέθηκε υπό κράτηση. Η 36χρονη παρουσιάστηκε στις 13 Δεκεμβρίου στο δικαστήριο και παραμένει προφυλακισμένη. Η υπόθεση αναμένεται να συνεχιστεί στις 9 Ιανουαρίου, όταν η κατηγορούμενη θα δικαστεί στο Λονδίνο.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Η ενίσχυση της μεγάλης προσπάθειας για επίτευξη της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί την υπ' αριθμόν ένα προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας, επεσήμανε, αναφερόμενος στην επικείμενη ανάληψη της Προεδρίας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις το πρωί της Παρασκευής μετά την ολονύχτια συνεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις Βρυξέλλες.

