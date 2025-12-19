Σενάρια για S-400 και αμερικανικούς όρους εξετάζουν τουρκικά ΜΜΕ

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της τουρκικής υπηρεσίας DW, ειδικοί αναφέρουν τρεις βασικές επιλογές για την Τουρκία: πώληση των S-400 σε τρίτη χώρα με ρωσική άδεια, επιστροφή ή μεταπώλησή τους στη Ρωσία ή πλήρη αποσυναρμολόγηση και καταστροφή τους. Επισημαίνεται ότι, βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας CAATSA, για την άρση των κυρώσεων δεν αρκεί η μη ενεργοποίηση των συστημάτων, αλλά απαιτείται πλήρης τερματισμός της κατοχής τους.

Στα ίδια δημοσιεύματα τίθεται το ερώτημα γιατί οι ΗΠΑ συζητούν την παροχή F-35 στην Ινδία, παρά την κατοχή S-400, με αναλυτές να εξηγούν ότι η Ουάσιγκτον δεν επιθυμεί τη συνύπαρξη των δύο συστημάτων στην ίδια γεωγραφική περιοχή.

Ως προς τη Ρωσία, αναλυτές εκτιμούν ότι οι S-400 λειτουργούν ως μοχλός πίεσης εντός του ΝΑΤΟ, ωστόσο, υπό τις συνθήκες του πολέμου στην Ουκρανία, η Μόσχα θα μπορούσε να εξετάσει την ανάκτησή τους, ενδεχομένως με ανταλλάγματα σε ζητήματα που αφορούν την Ουκρανία, τη Συρία και τη Συνθήκη του Μοντρέ.

Η αντιπολιτευόμενη εφημερίδα Cumhuriyet δημοσιεύει δηλώσεις του αναλυτή Αϊντίν Σεζέρ, ο οποίος υποστηρίζει ότι, εφόσον το επιθυμούσε η τουρκική ηγεσία, η Ρωσία θα μπορούσε να δεχτεί την επιστροφή των S-400, αν και μια τέτοια κίνηση θα συνεπαγόταν απώλεια κύρους για την Άγκυρα.

Τέλος, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Anadolu, το Κρεμλίνο διέψευσε ότι το θέμα των S-400 τέθηκε στη πρόσφατη συνάντηση Πούτιν–Ερντογάν.



Πηγή: ΚΥΠΕ