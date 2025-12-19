Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Επίθεση» Νικόλα Παπαδόπουλου σε ΠτΔ για GSI - «Επιτέλους πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση του»

 19.12.2025 - 14:49
Έντονες επικρίσεις κατά της κυβέρνησης και του υπουργού οικονομικών, για τον τρόπο που χειρίζονται το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, διατύπωσε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΡΙΚ «Από μέρα σε μέρα», ο κύριος Παπαδόπουλος εξέφρασε ανησυχία, ότι το έργο θα οδηγηθεί σε κατάρρευση και πρόσθεσε ότι αν αυτό συμβεί θα αποτελεί τεράστια νίκη για την Τουρκία και τη χειρότερη γεωπολιτική ήττα της Κύπρου, από τους S- 300.

Κατηγορώντας τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ότι δεν απάντησε σε επιστολή του, ο Νικόλας Παπαδόπουλος τον κάλεσε να ξεκαθαρίσει τη θέση του και να υλοποιήσει τις συμφωνίες που υπέγραψε.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ διερωτήθηκε αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συμφωνεί με τον υπουργό Ενέργειας ο οποίος αναφέρει ότι το έργο είναι βιώσιμο ή τον υπουργό Οικονομικών, που κανένας - όπως είπε - δεν καταλαβαίνει, ο οποίος υποστηρίζει ότι το έργο δεν είναι βιώσιμο.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος δήλωσε ότι ο Μάκης Κεραυνός, με μανδύες πατριωτισμού, χρησιμοποίησε απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για το ΔΗΚΟ, το οποίο στηρίζει την κυβέρνηση με πολιτικό κόστος.

Ο κύριος Παπαδόπουλος διερωτήθηκε, επίσης, αν μόνος υπεύθυνος είναι ο Μάκης Κεραυνός, ενώ είναι ανεύθυνοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι υπουργοί Ενέργειας της Κύπρου και της Ελλάδας, οι οποίοι στηρίζουν το έργο.

ΠΗΓΗ: Riknews.com.cy

ΠΗΓΗ: Riknews.com.cy

 

 

