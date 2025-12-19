VIDEO: Μοντέλο του OnlyFans ικανοποίησε σεξουαλικά Άγιο Βασίλη σε κοινή θέα

Μοντέλο του OnlyFans συνελήφθη από τον φακό να προβαίνει σε στοματικό σεξ σε δημόσιο χώρο κατά τη διάρκεια του διαβόητου φεστιβάλ SantaCon στη Νέα Υόρκη, το οποίο συγκεντρώνει χιλιάδες συμμετέχοντες ντυμένους με τη στολή του Αϊ-Βασίλη στο Μανχάταν.

Η Άβα Λουίζ, 26 ετών, από το Νιου Τζέρσεϊ, έχει απασχολήσει επανειλημμένα τα μέσα ενημέρωσης τους τελευταίους μήνες λόγω μιας σειράς αμφιλεγόμενων και προκλητικών ενεργειών. Στο παρελθόν έχει αποκαλύψει το στήθος της σε αρκετές υψηλού προφίλ εκδηλώσεις, ενώ έχει επανειλημμένα εκτεθεί δημόσια σε σημεία όπως το Portal της Times Square, σε προεκλογική συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και σε αγώνα του NFL, με αντάλλαγμα εισιτήρια από αντίπαλη ομάδα.

Ωστόσο, το περασμένο Σαββατοκύριακο, η ξανθιά influencer φέρεται να ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, όταν εντοπίστηκε να επιδίδεται σε σεξουαλική πράξη με άνδρα ντυμένο Άγιο Βασίλη, κατά τη διάρκεια του εορταστικού SantaCon, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη. Η ίδια μοιράστηκε στιγμιότυπα από την εκδήλωση μέσω του Instagram, όπου την ακολουθούν περίπου 63.000 χρήστες, ωστόσο το γιορτινό κλίμα φέρεται να διακόπηκε απότομα, όταν έγινε αντιληπτή να προβαίνει σε στοματικό σεξ σε δημόσιο χώρο.

Παρότι κατάφερε να αποχωρήσει από την εκδήλωση χωρίς να συλληφθεί, η Άβα Λουίζ περιέγραψε αργότερα πώς κατέληξε σε αυτή την κατάσταση. Όπως ανέφερε, ήθελε να δημιουργήσει ένα χριστουγεννιάτικο βίντεο για τους θαυμαστές της, ως «δώρο» για τις γιορτές. «Ήθελα πραγματικά να κάνω ένα χριστουγεννιάτικο βίντεο για τους θαυμαστές μου φέτος. Σκέφτηκα “ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να κάνεις ένα διασκεδαστικό χριστουγεννιάτικο βίντεο από το να πας απλώς στο SantaCon;”. Ήξερα ότι θα υπήρχαν πολλοί Άγιοι Βασίληδες που θα έψαχναν μια Κυρία Κλάους και βρήκα τον τέλειο», δήλωσε.

Δείτε βίντεο:

Μετά από μερικά ποτά σε μπαρ, η 26χρονη γνώρισε έναν άνδρα ντυμένο Άγιο Βασίλη, με τον οποίο, όπως ανέφερε, υπήρξε άμεση χημεία. Οι δυο τους βγήκαν έξω για να γνωριστούν καλύτερα, μακριά από τον κόσμο, όμως η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε. Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, άρχισαν να έρχονται πιο κοντά και τελικά προχώρησαν σε ερωτικές πράξεις στους δρόμους της Νέας Υόρκης, με την Άβα να φέρεται να προβαίνει σε στοματικό σεξ στον άνδρα, το όνομα του οποίου δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα.

Η ίδια δήλωσε: «Ήταν ένας καυτός Ιταλός Νεοϋορκέζος. Ήμασταν μεθυσμένοι και ακόμα και εκείνος είπε ότι χειρότερα πράγματα συμβαίνουν στη Νέα Υόρκη κάθε μέρα. Το ένα έφερε το άλλο και τελικά είπαμε να βγούμε έξω και να διασκεδάσουμε». Όπως πρόσθεσε, οι περισσότεροι παρευρισκόμενοι γελούσαν, ωστόσο μία γυναίκα αντέδρασε έντονα.

Σύμφωνα με την Daily Mail το περιστατικό φέρεται να ενόχλησε τόσο έναν παρευρισκόμενο, ώστε κάλεσε αμέσως την αστυνομία. «Τότε ένας από τους διοργανωτές της εκδήλωσης στο μπαρ κάλεσε την αστυνομία, αλλά κατάφερα να φύγω εγκαίρως», ανέφερε η Άβα Λουίζ, η οποία παραδέχτηκε ότι το περιστατικό την έκανε να αναρωτηθεί αν πρέπει να συνεχίσει αυτή την ακραία δημόσια εικόνα.

«Ποτέ δεν αγχώνομαι να κάνω κάτι τρελό στη Νέα Υόρκη. Συνήθως κανείς δεν νοιάζεται. Πολύ τυπική Νέα Υόρκη», δήλωσε χαρακτηριστικά. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, το μοντέλο είχε προκαλέσει ξανά αντιδράσεις, όταν φέρεται να αποκάλυψε το στήθος της σε αγώνα NFL, έπειτα από αίτημα παίκτη αντίπαλης ομάδας. Η ίδια δημοσίευσε μηνύματα που υποτίθεται ότι έλαβε από άγνωστο παίκτη των Νιου Γιορκ Τζάιαντς, ο οποίος της πρόσφερε δύο δωρεάν εισιτήρια αν επαναλάμβανε την πράξη για να «αποσπάσει την προσοχή» των παικτών των Νιου Όρλεανς Σέιντς.

Στη συνέχεια, η Άβα Λουίζ ανάρτησε φωτογραφίες από το MetLife Stadium, όπου εμφανίστηκε να τηρεί την υπόσχεσή της, δημοσιεύοντας λογοκριμένη topless φωτογραφία από τις κερκίδες. Τον Σεπτέμβριο, είχε απομακρυνθεί βίαια από το Nassau Coliseum στο Λονγκ Άιλαντ, όταν αποκάλυψε το στήθος της μπροστά στον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Η ίδια είχε δηλώσει τότε ότι η ενέργεια αυτή εντασσόταν σε εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων με την ονομασία «T**s for Trump».

Η Άβα Λουίζ έγινε ευρύτερα γνωστή την άνοιξη, όταν προκάλεσε τη διακοπή λειτουργίας ενός εικονικού «portal» που συνέδεε τη Νέα Υόρκη με το Δουβλίνο, αποκαλύπτοντας το στήθος της μπροστά στην κάμερα. Η ενήλικη performer έχει δηλώσει ότι τα έσοδά της από το OnlyFans ξεπερνούν τα 100.000 δολάρια τον μήνα.

ΠΗΓΗ: Newsbeast.gr