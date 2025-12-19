Ecommbx
LIKE ONLINE

Έλεγξε τώρα τα νομίσματα σου: Πώς να καταλάβεις αν ένα κέρμα είναι γνήσιο - Τα 3 τεστ που δεν κάνουν ποτέ λάθος

 19.12.2025 - 12:40
Έλεγξε τώρα τα νομίσματα σου: Πώς να καταλάβεις αν ένα κέρμα είναι γνήσιο - Τα 3 τεστ που δεν κάνουν ποτέ λάθος

Οι απάτες εξελίσσονται συνεχώς, μεταμορφώνονται και γίνονται όλο και πιο ευρηματικές. Από ψεύτικα μηνύματα στα κινητά μέχρι άγνωστους που ζητούν προσωπικά στοιχεία μέσω email, οι πολίτες βρίσκονται συνεχώς αντιμέτωποι με νέες παγίδες.

Μια από τις πιο ύπουλες μορφές εξαπάτησης που κερδίζει έδαφος είναι η κυκλοφορία πλαστών κερμάτων και χαρτονομισμάτων.

Πρόσφατα, η Εθνική Αστυνομία της Ισπανίας δημοσίευσε αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο αναγνώρισης πλαστών κερμάτων ευρώ, προκειμένου οι πολίτες να αποφύγουν την εξαπάτηση, ακόμα και σε μια απλή συναλλαγή στον δρόμο.

Πώς να καταλάβεις αν ένα κέρμα είναι γνήσιο: Βασικά σημεία ελέγχου

Το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα είναι να ελέγξετε το κέρμα με την αφή. Το βάρος, ο όγκος και το ανάγλυφο των γνήσιων κερμάτων έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, και ένα πλαστό συχνά «προδίδεται» από την αίσθηση στο χέρι. Επίσης, το χρώμα και το περίγραμμα είναι κρίσιμα σημεία, καθώς οι απομιμήσεις συνήθως έχουν αφύσικο γυάλισμα ή ακανόνιστο τελείωμα.

Οι αρχές συνιστούν να κρατάτε το κέρμα ανάμεσα σε δύο δάχτυλα, ώστε να ελέγξετε αν οι δύο πλευρές του ευθυγραμμίζονται σωστά κάθετα. Επιπλέον, η κοινή ευρωπαϊκή όψη του κέρματος πρέπει να εμφανίζει σωστά το σχέδιο του χάρτη της Ευρώπης.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υπενθυμίζει επίσης ότι τα κέρματα του ενός και των δύο ευρώ έχουν ελαφρώς μαγνητικές ιδιότητες. Ένα απλό τεστ με έναν μικρό μαγνήτη μπορεί να αποκαλύψει αμέσως αν το κέρμα είναι πλαστό. Επιπλέον, τα γνήσια κέρματα έχουν επιφάνεια ελαφρώς τραχιά και ποτέ απόλυτα λεία, κάτι που λείπει από τις απομιμήσεις.

ΠΗΓΗ: Parapolitika.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

