Facebook: Δοκιμάζει τη χρέωση των χρηστών - Ποια λειτουργία θα αφορά

Ένα νέο σύστημα χρέωσης των χρηστών για την κοινοποίηση εξωτερικών συνδέσμων δοκιμάζει το Facebook, κάτι το οποίο αποτελεί ένα α

Η Meta, ιδιοκτήτρια της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, ανακοίνωσε ότι πραγματοποιεί μια «περιορισμένη δοκιμή», στο πλαίσιο της οποίας όσοι δεν διαθέτουν συνδρομή Meta Verified (με κόστος τουλάχιστον 9,99 λίρες τον μήνα) μπορούν να δημοσιεύουν μόνο δύο εξωτερικούς συνδέσμους τον μήνα.

Η δοκιμή φαίνεται να αφορά ένα υποσύνολο σελίδων και προφίλ του Facebook που χρησιμοποιούν τη λειτουργία Professional Mode, η οποία περιλαμβάνει εργαλεία που χρησιμοποιούν δημιουργοί περιεχομένου για την παραγωγή κέρδους από τις αναρτήσεις τους.

Οι ειδησεογραφικοί οργανισμοί δεν περιλαμβάνονται στη δοκιμή. Ωστόσο, η κίνηση αυτή θα μπορούσε να πλήξει τις αίθουσες σύνταξης και τους εκδοτικούς ομίλους, καθώς ενδέχεται να εμποδίσει τους χρήστες τους από το να κοινοποιούν το περιεχόμενό τους.

Οι εκδότες είχαν ήδη δει τεράστια πτώση στην online επισκεψιμότητα μετά από απόφαση της Meta το 2023 να υποβαθμίσει το ειδησεογραφικό περιεχόμενο και να δώσει προτεραιότητα σε βίντεο και περιεχόμενο σύντομης μορφής.

Η επισκεψιμότητα από το Facebook προς τους ειδησεογραφικούς ιστότοπους άρχισε να ανακάμπτει φέτος, ωστόσο το 2024 καταγράφηκε μείωση 50% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με ορισμένες μετρήσεις.

Η τελευταία αυτή δοκιμή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια εύρεσης τρόπων για να ενθαρρυνθούν οι χρήστες του Facebook να εγγραφούν στο Meta Verified, το οποίο κοστίζει από 9,99 λίρες έως σχεδόν 400 λίρες τον μήνα ανά προφίλ, ανάλογα με το επίπεδο συνδρομής. Η υπηρεσία προσφέρει επιπλέον λειτουργίες λογαριασμού και μεγαλύτερη ασφάλεια.

Σε στιγμιότυπα οθόνης που κοινοποιήθηκαν από χρήστες, το Facebook προειδοποιεί: «Από τις 16 Δεκεμβρίου, ορισμένα προφίλ του Facebook χωρίς Meta Verified θα περιορίζονται σε δύο οργανικές [δηλαδή δωρεάν] αναρτήσεις τον μήνα. Εγγραφείτε στο Meta Verified για να μοιράζεστε περισσότερους συνδέσμους στο Facebook, καθώς και για να αποκτήσετε σήμα επαλήθευσης και επιπλέον προνόμια».

Ο David Buttle, ιδρυτής της εταιρείας συμβούλων μέσων DJB Strategies, δήλωσε ότι η Meta βρίσκεται «σε μια σκόπιμη απομάκρυνση από την ειδησεογραφία εδώ και αρκετά χρόνια».

«Μετά την απόσυρση των πληρωμών προς τους εκδότες και τον πλήρη αποκλεισμό των ειδησεογραφικών συνδέσμων στον Καναδά ως απάντηση στη ρύθμιση, έχει καταστήσει σαφές ότι οι ειδήσεις δεν αποτελούν πλέον στρατηγική προτεραιότητα», ανέφερε.

«Αυτό το τελευταίο πείραμα —το οποίο προς το παρόν εξαιρεί τους εκδότες— ενισχύει τη στροφή μακριά από τη δωρεάν διανομή και προς την εμπορευματοποίηση της απήχησης, καθώς η Meta επιδιώκει να αποσπάσει περισσότερη αξία από τις παλαιότερες πλατφόρμες της. Αυτό ενδέχεται να συνδέεται με το δαπανηρό και ευρέως αναγνωρισμένο λάθος της στο metaverse, ενώ πλέον επενδύει δυναμικά στην τεχνητή νοημοσύνη».

Εκπρόσωπος της Meta δήλωσε: «Πρόκειται για μια περιορισμένη δοκιμή με στόχο να κατανοήσουμε εάν η δυνατότητα δημοσίευσης αυξημένου αριθμού αναρτήσεων με συνδέσμους προσφέρει πρόσθετη αξία στους συνδρομητές του Meta Verified».

Τον Ιανουάριο, η Meta ανακοίνωσε ότι θα ακολουθήσει «μια πιο εξατομικευμένη προσέγγιση στο πολιτικό περιεχόμενο, ώστε όσοι θέλουν να βλέπουν περισσότερο τέτοιο περιεχόμενο στις ροές τους να μπορούν».

Αυτή η κίνηση φαίνεται πως οδήγησε στην επανεμφάνιση περισσότερου ειδησεογραφικού περιεχομένου, σύμφωνα με ανάλυση των Press Gazette και Similarweb.

Η ανάλυση έδειξε ότι ένας από τους μεγαλύτερους κερδισμένους ήταν η εφημερίδα Express, που ανήκει στον όμιλο Reach. Το Facebook αυξήθηκε ως πηγή κοινωνικής επισκεψιμότητας κατά 26% μέσα σε έναν χρόνο, ενώ τον Μάρτιο αποτελούσε το 75% της συνολικής κοινωνικής επισκεψιμότητας προς την Express.

ΠΗΓΗ: Efsyn.gr