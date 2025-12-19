Τι μπορεί να συμβεί αν δεν κλείσεις το κινητό στο αεροπλάνο

Αν και οι οδηγίες των αεροσυνοδών είναι γνωστές κατά την απογείωση και προσγείωση, κάθε φορά έχουμε την ίδια απορία: γιατί πρέπει να κλείνουμε το κινητό ή να το βάζουμε στην πτήση (σ.σ. το κινητό είναι αποσυνδεδεμένο από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, αλλά μπορεί να συνδεθεί σε Wi-Fi κατά την πτήση, εάν είναι διαθέσιμο); Και τι μπορεί να συμβεί τέλος πάντων, αν κατά λάθος το αφήσουμε ανοιχτό; Ή το θέσουμε σε λειτουργία νωρίτερα, πριν προλάβει το αεροπλάνο να προσγειωθεί για παράδειγμα;

Έρευνα του 2017 από την Allianz Travel Insurance διαπίστωσε ότι το 17,2% των επιβατών δεν κλείνει ή δεν βάζει ποτέ τα κινητά του τηλέφωνα σε λειτουργία πτήσης κατά τη διάρκεια των πτήσεων.

Η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα δεν είναι η μακάβρια προφανής, ότι θα πέσει το αεροπλάνο. Ευτυχώς, για όλους μας η τεχνολογία έχει προοδεύσει. Ωστόσο, ο κίνδυνος των παρεμβολών στα ηλεκτρονικά συστήματα είναι ορατός.



«Ένα μη απενεργοποιημένο smartphone μπορεί να επηρεάσει τα όργανα πλοήγησης», υπογραμμίζει στο Travel + Leisure ο Dan Bubb, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νεβάδα, στο Λας Βέγκας και πρώην πιλότος αεροπορικής εταιρείας. «Ωστόσο, αυτό είναι κάτι πολύ σπάνιο. Από την άλλη, όμως, αν υπάρχει έστω και μία μικρή πιθανότητα κινδύνου η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) και η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) οφείλει να κάνει τα δέοντα για να την εξαλείψει», προσθέτει.

Ένα άλλο ζήτημα με τη χρήση του κινητού τηλεφώνου κατά την πτήση είναι η πιθανότητα υπερφόρτωσης των πύργων κινητής τηλεφωνίας στο έδαφος. «Όταν κινείστε, το τηλέφωνό σας συνδέεται με πολλούς πύργους κάθε φορά. Φανταστείτε τώρα αυτό να γίνεται για εκατοντάδες επιβάτες ταυτόχρονα.

Θα μπορούσε να επιβαρύνει σημαντικά το δίκτυο. Για να μην αναφέρουμε ότι η μπαταρία του τηλεφώνου πιθανότατα θα άδειαζε ταχύτατα, καθώς χρησιμοποιούσε περισσότερη ισχύ για να συνδεθεί σε αυτούς τους πύργους ενώ βρίσκεται στον ουρανό», σημειώνει ο Dan Bubb και εξηγεί γιατί αυτή τη στιγμή, η μεγαλύτερη απειλή στη σχέση smartphone-αεροπλάνο-πτήσης είναι τα δίκτυα 5G.



«Το 5G έχει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει στο δείκτη υψομέτρου, το αλτίμετρο, το οποίο είναι το όργανο στο οποίο βασίζονται οι πιλότοι για να εκτιμήσουν το πόσο απέχει το αεροσκάφος από την επιφάνεια του εδάφους ή της θάλασσας. Παίζει δηλαδή καθοριστικό ρόλο κατά την απογείωση και την προσγείωση, ειδικά σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας.

Το συγκεκριμένο εύρος ζώνης λοιπόν είναι πολύ κοντά στο ίδιο εύρος ζώνης που χρησιμοποιείται από το αλτίμετρο, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα παρεμβολών», τονίζει.

Διευκρινίζει τέλος, ότι υπάρχει μία βασική διαφορά μεταξύ των ευρωπαϊκών δικτύων 5G και των αμερικανικών: τα ευρωπαϊκά δίκτυα λειτουργούν σε διαφορετική συχνότητα που δεν συνδέεται με τις συχνότητες του αλτίμετρου και επομένως, υπάρχουν λιγότερες πιθανότητες παρέμβασης.

Σε κάθε περίπτωση πάντως ακόμα κι αν ζούσαμε σε έναν κόσμο όπου οι τηλεφωνικές κλήσεις θα ήταν δυνατές στις πτήσεις, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα αεροπλάνα είναι κοινόχρηστοι χώροι και θα ήταν αγενές και ενοχλητικό, να συνομιλούν ταυτόχρονα πολλοί από τους επιβάτες.

Πηγή: oneman.gr