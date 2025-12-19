Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΤι μπορεί να συμβεί αν δεν κλείσεις το κινητό στο αεροπλάνο
LIKE ONLINE

Τι μπορεί να συμβεί αν δεν κλείσεις το κινητό στο αεροπλάνο

 19.12.2025 - 12:31
Τι μπορεί να συμβεί αν δεν κλείσεις το κινητό στο αεροπλάνο

Το κάθισμα πρέπει να βρίσκεται σε όρθια θέση, το τραπεζάκι κλειστό, τα σκίαστρα στα παράθυρα ανοιχτά, τα κινητά και οι ηλεκτρονικές συσκευές απενεργοποιημένες ή σε λειτουργία πτήσης.

Αν και οι οδηγίες των αεροσυνοδών είναι γνωστές κατά την απογείωση και προσγείωση, κάθε φορά έχουμε την ίδια απορία: γιατί πρέπει να κλείνουμε το κινητό ή να το βάζουμε στην πτήση (σ.σ. το κινητό είναι αποσυνδεδεμένο από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, αλλά μπορεί να συνδεθεί σε Wi-Fi κατά την πτήση, εάν είναι διαθέσιμο); Και τι μπορεί να συμβεί τέλος πάντων, αν κατά λάθος το αφήσουμε ανοιχτό; Ή το θέσουμε σε λειτουργία νωρίτερα, πριν προλάβει το αεροπλάνο να προσγειωθεί για παράδειγμα;

Έρευνα του 2017 από την Allianz Travel Insurance διαπίστωσε ότι το 17,2% των επιβατών δεν κλείνει ή δεν βάζει ποτέ τα κινητά του τηλέφωνα σε λειτουργία πτήσης κατά τη διάρκεια των πτήσεων.

Η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα δεν είναι η μακάβρια προφανής, ότι θα πέσει το αεροπλάνο. Ευτυχώς, για όλους μας η τεχνολογία έχει προοδεύσει. Ωστόσο, ο κίνδυνος των παρεμβολών στα ηλεκτρονικά συστήματα είναι ορατός.


«Ένα μη απενεργοποιημένο smartphone μπορεί να επηρεάσει τα όργανα πλοήγησης», υπογραμμίζει στο Travel + Leisure ο Dan Bubb, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νεβάδα, στο Λας Βέγκας και πρώην πιλότος αεροπορικής εταιρείας. «Ωστόσο, αυτό είναι κάτι πολύ σπάνιο. Από την άλλη, όμως, αν υπάρχει έστω και μία μικρή πιθανότητα κινδύνου η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) και η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) οφείλει να κάνει τα δέοντα για να την εξαλείψει», προσθέτει.

Ένα άλλο ζήτημα με τη χρήση του κινητού τηλεφώνου κατά την πτήση είναι η πιθανότητα υπερφόρτωσης των πύργων κινητής τηλεφωνίας στο έδαφος. «Όταν κινείστε, το τηλέφωνό σας συνδέεται με πολλούς πύργους κάθε φορά. Φανταστείτε τώρα αυτό να γίνεται για εκατοντάδες επιβάτες ταυτόχρονα.

Θα μπορούσε να επιβαρύνει σημαντικά το δίκτυο. Για να μην αναφέρουμε ότι η μπαταρία του τηλεφώνου πιθανότατα θα άδειαζε ταχύτατα, καθώς χρησιμοποιούσε περισσότερη ισχύ για να συνδεθεί σε αυτούς τους πύργους ενώ βρίσκεται στον ουρανό», σημειώνει ο Dan Bubb και εξηγεί γιατί αυτή τη στιγμή, η μεγαλύτερη απειλή στη σχέση smartphone-αεροπλάνο-πτήσης είναι τα δίκτυα 5G.


«Το 5G έχει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει στο δείκτη υψομέτρου, το αλτίμετρο, το οποίο είναι το όργανο στο οποίο βασίζονται οι πιλότοι για να εκτιμήσουν το πόσο απέχει το αεροσκάφος από την επιφάνεια του εδάφους ή της θάλασσας. Παίζει δηλαδή καθοριστικό ρόλο κατά την απογείωση και την προσγείωση, ειδικά σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας.

Το συγκεκριμένο εύρος ζώνης λοιπόν είναι πολύ κοντά στο ίδιο εύρος ζώνης που χρησιμοποιείται από το αλτίμετρο, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα παρεμβολών», τονίζει.

Διευκρινίζει τέλος, ότι υπάρχει μία βασική διαφορά μεταξύ των ευρωπαϊκών δικτύων 5G και των αμερικανικών: τα ευρωπαϊκά δίκτυα λειτουργούν σε διαφορετική συχνότητα που δεν συνδέεται με τις συχνότητες του αλτίμετρου και επομένως, υπάρχουν λιγότερες πιθανότητες παρέμβασης.

Σε κάθε περίπτωση πάντως ακόμα κι αν ζούσαμε σε έναν κόσμο όπου οι τηλεφωνικές κλήσεις θα ήταν δυνατές στις πτήσεις, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα αεροπλάνα είναι κοινόχρηστοι χώροι και θα ήταν αγενές και ενοχλητικό, να συνομιλούν ταυτόχρονα πολλοί από τους επιβάτες.

Πηγή: oneman.gr

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Υπόθεση Γαβριήλ: Καρέ-καρέ οι κινήσεις των δραστών έξω από το σπίτι του καλλιτέχνη - Στα χέρια των Αρχών το βίντεο
Γνωστή παρουσιάστρια αποκαλύπτει: «Έχω δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση, δεν βρήκα τη δύναμη να τον καταγγείλω»
Ο Γάρος της Ημέρας: «Προφανώς νομίζει εν μόνος του...» - Οδηγός έκανε το χωράφι δικό του – Δείτε φωτογραφία
Σας αρέσει η διασκέδαση; Ένα στέκι στη Λεμεσό για μεζέδες, μουσική και αυθεντικό κυπριακό κέφι - Μην το χάσετε
VIDEO: Μοντέλο του OnlyFans ικανοποίησε σεξουαλικά Άγιο Βασίλη σε κοινή θέα
VIDEO: «Υγειονομική βόμβα» σε μίνι μάρκετ - Του έβαλαν «λουκέτο» - Κατάσχεσαν από ψάρια μέχρι κρέατα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Προκλητικός ο Παππάς για το ξύλο σε δημοσιογράφο: Σήκωσα το χέρι μου αλλά δεν έχει κάποιο σημάδι, είπα «κοίταξε πώς είμαι εγώ και πώς είναι αυτός»

 19.12.2025 - 12:19
Επόμενο άρθρο

Τεχνητή νοημοσύνη: Από την «αποκάλυψη» για τις θέσεις εργασίας στα εντελώς νέα επαγγέλματα

 19.12.2025 - 12:15
ΠτΔ: «Προτεραιότητα Κυπριακής Προεδρίας η ενίσχυση προσπάθειας για στρατηγική αυτονομία ΕΕ»

ΠτΔ: «Προτεραιότητα Κυπριακής Προεδρίας η ενίσχυση προσπάθειας για στρατηγική αυτονομία ΕΕ»

Η ενίσχυση της μεγάλης προσπάθειας για επίτευξη της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί την υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας, επεσήμανε, αναφερόμενος στην επικείμενη ανάληψη της Προεδρίας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις το πρωί της Παρασκευής μετά την ολονύχτια συνεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις Βρυξέλλες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Προτεραιότητα Κυπριακής Προεδρίας η ενίσχυση προσπάθειας για στρατηγική αυτονομία ΕΕ»

ΠτΔ: «Προτεραιότητα Κυπριακής Προεδρίας η ενίσχυση προσπάθειας για στρατηγική αυτονομία ΕΕ»

  •  19.12.2025 - 07:31
Αρχή κατά της Διαφθοράς: Ζητά ποινικές διώξεις για πρώην υπουργό και δύο πρώην διευθυντών Τμημάτων – Το πόρισμα για το σκάνδαλο Τριμίκλινης

Αρχή κατά της Διαφθοράς: Ζητά ποινικές διώξεις για πρώην υπουργό και δύο πρώην διευθυντών Τμημάτων – Το πόρισμα για το σκάνδαλο Τριμίκλινης

  •  19.12.2025 - 10:28
Πολιτογραφήσεις: Τον Μάρτιο του 2026 η έναρξη της δίκης για Μ. Δημητριάδη

Πολιτογραφήσεις: Τον Μάρτιο του 2026 η έναρξη της δίκης για Μ. Δημητριάδη

  •  19.12.2025 - 12:36
Υπόθεση Γαβριήλ: Καρέ-καρέ οι κινήσεις των δραστών έξω από το σπίτι του καλλιτέχνη - Στα χέρια των Αρχών το βίντεο

Υπόθεση Γαβριήλ: Καρέ-καρέ οι κινήσεις των δραστών έξω από το σπίτι του καλλιτέχνη - Στα χέρια των Αρχών το βίντεο

  •  19.12.2025 - 11:47
Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Πόσο βαθιά θα μπει το χέρι στην τσέπη – Ποιο κρέας ακρίβυνε - «Πανικός» με τα γλυκά

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Πόσο βαθιά θα μπει το χέρι στην τσέπη – Ποιο κρέας ακρίβυνε - «Πανικός» με τα γλυκά

  •  19.12.2025 - 12:43
VIDEO: Eπίθεση Πούτιν στους Ευρωπαίους για τα ρωσικά κεφάλαια - «Ληστές που θα έχουν σοβαρές συνέπειες»

VIDEO: Eπίθεση Πούτιν στους Ευρωπαίους για τα ρωσικά κεφάλαια - «Ληστές που θα έχουν σοβαρές συνέπειες»

  •  19.12.2025 - 13:01
Συγκινητικό: Ασθενείς του Ογκολογικού Τρ. Κύπρου τραγουδούν γύρω από το πιάνο – Δείτε βίντεο

Συγκινητικό: Ασθενείς του Ογκολογικού Τρ. Κύπρου τραγουδούν γύρω από το πιάνο – Δείτε βίντεο

  •  19.12.2025 - 10:39
Τι μπορεί να συμβεί αν δεν κλείσεις το κινητό στο αεροπλάνο

Τι μπορεί να συμβεί αν δεν κλείσεις το κινητό στο αεροπλάνο

  •  19.12.2025 - 12:31

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα