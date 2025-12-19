Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΠολιτογραφήσεις: Τον Μάρτιο του 2026 η έναρξη της δίκης για Μ. Δημητριάδη
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πολιτογραφήσεις: Τον Μάρτιο του 2026 η έναρξη της δίκης για Μ. Δημητριάδη

 19.12.2025 - 12:36
Πολιτογραφήσεις: Τον Μάρτιο του 2026 η έναρξη της δίκης για Μ. Δημητριάδη

Για τον Μάρτιο του 2026 μετατέθηκε η έναρξη της δίκης, που αφορά στην υπόθεση πολιτογραφήσεων, με κατηγορούμενους τον πρώην Υπουργό Μεταφορών, Μάριο Δημητριάδη, και άλλα πρόσωπα.

Η διαδικασία, η οποία ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει σήμερα ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, αναβλήθηκε λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας του Δικαστηρίου.

Νέα ημερομηνία έναρξης ορίστηκε η 9η Μαρτίου του 2026, στις 09:30.

Με την έναρξη της σημερινής διαδικασίας, ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου είπε ότι το σημερινό πρόγραμμα δεν επέτρεπε την ακρόαση της υπόθεσης. «Δυστυχώς, το πρόγραμμα του Δικαστηρίου δεν επιτρέπει σήμερα να ακουστεί η παρούσα υπόθεση και γι’ αυτό τον λόγο θα δοθεί νέα ημερομηνία», είπε.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, εκφράστηκε πρόθεση συνεργασίας με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας.

Ο δικηγόρος Πέτρος Σταύρου ανέφερε ότι η υπεράσπιση βρίσκεται στη διάθεση της κατηγορούσας Αρχής για συμφωνία σε παραδεκτά γεγονότα, ώστε η διαδικασία να κυλήσει πιο ομαλά και ταχύτερα.

Από την πλευρά του ο δικηγόρος Ηλίας Στεφάνου επισήμανε ότι το μαρτυρικό υλικό της υπόθεσης είναι «ογκωδέστατο», τονίζοντας πως θα ήταν χρήσιμο να διευκρινιστεί εκ των προτέρων ποια έγγραφα έντυπα ή ηλεκτρονικάπροτίθεται να παρουσιάσει η κατηγορούσα Αρχή.

Ζήτησε, επίσης, περαιτέρω διευκρινίσεις σε σχέση με την κατηγορία της συνωμοσίας προς καταδολίευση, σημειώνοντας ότι η υπεράσπιση επιθυμεί να ακούσει τις θέσεις της κατηγορούσας Αρχής πριν την έναρξη της ακρόασης.

Απαντώντας, η εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής, Χάρις Καρολίδου, διαβεβαίωσε ότι υπάρχει διάθεση για συμφωνία σε παραδεκτά γεγονότα, εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο από όλες τις πλευρές.

Όπως πρόσθεσε, σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί να ετοιμαστεί και να κατατεθεί κοινό κείμενο ενώπιον του Δικαστηρίου, με απώτερο στόχο τον περιορισμό του δικαστικού χρόνου.

Σε ό,τι αφορά στο αίτημα Στεφάνου, για προεπιλογή του μαρτυρικού υλικού, η κ. Καρολίδου ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί εκ των προτέρων να δεσμευτεί πως θα αποκλειστούν συγκεκριμένα έγγραφα, υπογραμμίζοντας ότι η ακρόαση είναι μια «ζωντανή διαδικασία».

Υπενθυμίζεται ότι συνολικά δέκα πρόσωπα, οκτώ φυσικά και δύο νομικά, αντιμετωπίζουν διάφορες κατηγορίες, οι οποίες, μεταξύ άλλων, αφορούν επηρεασμό, δωροδοκία, δεκασμό, συνωμοσία προς καταδολίευση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αλλά και παραβίαση σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για ποινικοποίηση της διαφθοράς.

Συγκεκριμένα, πέραν του κ. Δημητριάδη κατηγορούνται, επίσης, ο Ανδρέας Δημητριάδης, ο Δημήτρης Δημητριάδης, ο Γιώργος Δημητριάδης, η Ελένη Σιμιλλίδη, ο Jing Wang, ο Josef Friedrich Santin, η Βασιλική Γεωργίου-Santin, η εταιρεία Andreas Demetriades & Co LLC και η εταιρεία Delsk (Cyprus) Business Services Ltd.

Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας από το δικαστήριο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Υπόθεση Γαβριήλ: Καρέ-καρέ οι κινήσεις των δραστών έξω από το σπίτι του καλλιτέχνη - Στα χέρια των Αρχών το βίντεο
Γνωστή παρουσιάστρια αποκαλύπτει: «Έχω δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση, δεν βρήκα τη δύναμη να τον καταγγείλω»
Ο Γάρος της Ημέρας: «Προφανώς νομίζει εν μόνος του...» - Οδηγός έκανε το χωράφι δικό του – Δείτε φωτογραφία
Σας αρέσει η διασκέδαση; Ένα στέκι στη Λεμεσό για μεζέδες, μουσική και αυθεντικό κυπριακό κέφι - Μην το χάσετε
VIDEO: Μοντέλο του OnlyFans ικανοποίησε σεξουαλικά Άγιο Βασίλη σε κοινή θέα
VIDEO: «Υγειονομική βόμβα» σε μίνι μάρκετ - Του έβαλαν «λουκέτο» - Κατάσχεσαν από ψάρια μέχρι κρέατα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τεχνητή νοημοσύνη: Από την «αποκάλυψη» για τις θέσεις εργασίας στα εντελώς νέα επαγγέλματα

 19.12.2025 - 12:15
Επόμενο άρθρο

Τάκης Παπαματθαίου: Ο καθένας από τον δρόμο μπορεί να παίξει σε σίριαλ, πόσο πιο ξεφτίλα;

 19.12.2025 - 12:37
ΠτΔ: «Προτεραιότητα Κυπριακής Προεδρίας η ενίσχυση προσπάθειας για στρατηγική αυτονομία ΕΕ»

ΠτΔ: «Προτεραιότητα Κυπριακής Προεδρίας η ενίσχυση προσπάθειας για στρατηγική αυτονομία ΕΕ»

Η ενίσχυση της μεγάλης προσπάθειας για επίτευξη της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί την υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας, επεσήμανε, αναφερόμενος στην επικείμενη ανάληψη της Προεδρίας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις το πρωί της Παρασκευής μετά την ολονύχτια συνεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις Βρυξέλλες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Προτεραιότητα Κυπριακής Προεδρίας η ενίσχυση προσπάθειας για στρατηγική αυτονομία ΕΕ»

ΠτΔ: «Προτεραιότητα Κυπριακής Προεδρίας η ενίσχυση προσπάθειας για στρατηγική αυτονομία ΕΕ»

  •  19.12.2025 - 07:31
Αρχή κατά της Διαφθοράς: Ζητά ποινικές διώξεις για πρώην υπουργό και δύο πρώην διευθυντών Τμημάτων – Το πόρισμα για το σκάνδαλο Τριμίκλινης

Αρχή κατά της Διαφθοράς: Ζητά ποινικές διώξεις για πρώην υπουργό και δύο πρώην διευθυντών Τμημάτων – Το πόρισμα για το σκάνδαλο Τριμίκλινης

  •  19.12.2025 - 10:28
Πολιτογραφήσεις: Τον Μάρτιο του 2026 η έναρξη της δίκης για Μ. Δημητριάδη

Πολιτογραφήσεις: Τον Μάρτιο του 2026 η έναρξη της δίκης για Μ. Δημητριάδη

  •  19.12.2025 - 12:36
Υπόθεση Γαβριήλ: Καρέ-καρέ οι κινήσεις των δραστών έξω από το σπίτι του καλλιτέχνη - Στα χέρια των Αρχών το βίντεο

Υπόθεση Γαβριήλ: Καρέ-καρέ οι κινήσεις των δραστών έξω από το σπίτι του καλλιτέχνη - Στα χέρια των Αρχών το βίντεο

  •  19.12.2025 - 11:47
Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Πόσο βαθιά θα μπει το χέρι στην τσέπη – Ποιο κρέας ακρίβυνε - «Πανικός» με τα γλυκά

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Πόσο βαθιά θα μπει το χέρι στην τσέπη – Ποιο κρέας ακρίβυνε - «Πανικός» με τα γλυκά

  •  19.12.2025 - 12:43
VIDEO: Eπίθεση Πούτιν στους Ευρωπαίους για τα ρωσικά κεφάλαια - «Ληστές που θα έχουν σοβαρές συνέπειες»

VIDEO: Eπίθεση Πούτιν στους Ευρωπαίους για τα ρωσικά κεφάλαια - «Ληστές που θα έχουν σοβαρές συνέπειες»

  •  19.12.2025 - 13:01
Συγκινητικό: Ασθενείς του Ογκολογικού Τρ. Κύπρου τραγουδούν γύρω από το πιάνο – Δείτε βίντεο

Συγκινητικό: Ασθενείς του Ογκολογικού Τρ. Κύπρου τραγουδούν γύρω από το πιάνο – Δείτε βίντεο

  •  19.12.2025 - 10:39
Τι μπορεί να συμβεί αν δεν κλείσεις το κινητό στο αεροπλάνο

Τι μπορεί να συμβεί αν δεν κλείσεις το κινητό στο αεροπλάνο

  •  19.12.2025 - 12:31

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα