Τεχνητή νοημοσύνη: Από την «αποκάλυψη» για τις θέσεις εργασίας στα εντελώς νέα επαγγέλματα

Η περιγραφή απαιτεί από τον επιτυχημένο υποψήφιο να βρίσκεται όλη την ημέρα δίπλα στους διακομιστές και να τους αποσυνδέει «αν αυτό το πράγμα στραφεί εναντίον μας». Χρήσιμες δεξιότητες περιλαμβάνουν την ικανότητα να «ρίχνει ένα κουβά νερό στους διακομιστές, επίσης. Για κάθε ενδεχόμενο».

Παρά τους διαδεδομένους φόβους για απώλεια θέσεων εργασίας λόγω της ανόδου των ΑΙ Agents, δεν είναι όλα μαύρο χιούμορ, υπογραμμίζει ο Economist, προσθέτοντας ότι η τεχνολογία δημιουργεί ήδη ζήτηση για νέους ρόλους — για την εκπαίδευση AI agents, την ενσωμάτωσή τους σε οργανισμούς και τη διασφάλιση της σωστής συμπεριφοράς τους. Επιπλέον, πολλές από αυτές τις θέσεις εργασίας απαιτούν δεξιότητες που είναι μοναδικές στον άνθρωπο.

Ας ξεκινήσουμε με τους σχολιαστές δεδομένων. Δεν είναι πλέον απλώς χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι που επισημάνουν κουραστικά εικόνες. Με την πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης, όλο και περισσότεροι ειδικοί σε θέματα όπως η χρηματοοικονομική, το δίκαιο και η ιατρική προσλαμβάνονται για να βοηθήσουν στην εκπαίδευση μοντέλων.

Η Mercor, μια νεοσύστατη εταιρεία που έχει δημιουργήσει μια πλατφόρμα για την πρόσληψη επιστημόνων που βοηθούν στην κατασκευή ρομπότ, εκτιμήθηκε πρόσφατα σε 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Brendan Foody, διευθύνων σύμβουλός της, λέει ότι κερδίζουν κατά μέσο όρο 90 δολάρια την ώρα.

Μόλις τα bots εκπαιδευτούν, ομάδες των λεγόμενων forward-deployed engineers (fdes) καλούνται να τα ενσωματώσουν σε οργανισμούς. Η Palantir, ένας γίγαντας λογισμικού που πρωτοστάτησε στην ανάπτυξη αυτής της ιδέας, τους εμπνέει με θάρρος. «Στην αρχή, ήμασταν μόνο εμείς. Δύο μηχανικοί έφτασαν σε μια στρατιωτική βάση κοντά στο Κανταχάρ, με ελάχιστες αλλά σαφείς εντολές από το Πάλο Άλτο: «Πηγαίνετε εκεί και κερδίστε», ξεκινά ένα τυπικό blogpost ενός πρώην fde της Palantir.

Στην πράξη, είναι ένα μείγμα προγραμματιστή, συμβούλου και πωλητή που εργάζονται επιτόπου για να προσαρμόσουν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για έναν πελάτη και να τα θέσουν σε λειτουργία. Οι fdes πολλαπλασιάζονται, αν και από χαμηλή βάση. Ο Garry Tan, διευθυντής της YCombinator, μιας εταιρείας που δημιουργεί νεοφυείς επιχειρήσεις, δήλωσε πρόσφατα ότι οι νέες εταιρείες της είχαν 63 θέσεις εργασίας για fdes, από τέσσερις πέρυσι.

Καθώς οι AI Agents πολλαπλασιάζονται, οι κατασκευαστές τους πρέπει να κατανοήσουν τους τομείς που αφορούν τον άνθρωπο και στους οποίους λειτουργούν τα προϊόντα τους. Μια εταιρεία που κατασκευάζει έναν πράκτορα εξυπηρέτησης πελατών, για παράδειγμα, πρέπει να κατανοήσει γιατί ένας απογοητευμένος πελάτης καλεί το μηδέν μόνο και μόνο για να φωνάξει σε έναν άνθρωπο.

H περίπτωση της Waymo

Ο Himanshu Palsule, διευθύνων σύμβουλος της Cornerstone OnDemand, μιας εταιρείας ανάπτυξης δεξιοτήτων, χρησιμοποιεί την Waymo, μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία ρομποταξί, ως παράδειγμα για το πώς εξελίσσεται η δουλειά ενός προγραμματιστή. Τα αυτοκίνητα της Waymo οδηγούνται μόνα τους από την αρχή μέχρι το τέλος. Αλλά τι γίνεται αν χαλάσουν, κλειδώνοντας τους επιβάτες τους μέσα; Τότε προκύπτει η ανάγκη για αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «τον τύπο – ή την κοπέλα – στον ουρανό», έναν απομακρυσμένο τεχνικό που πρέπει να κατανοεί όχι μόνο την τεχνολογία, αλλά και τον τρόπο χειρισμού των εξαντλημένων επιβατών. Οι μηχανικοί λογισμικού, λέει ο κ. Palsule, ήταν κάποτε περιζήτητοι για τις ικανότητές τους στον προγραμματισμό, όχι για τον τρόπο συμπεριφοράς τους. Αυτό δεν ισχύει πλέον. Η συγγραφή κώδικα μπορεί πλέον να γίνει με έναν αλγόριθμο. «Η προσωπικότητά σας είναι το πλεονέκτημά σας».

Κίνα

Στη συνέχεια, υπάρχει το καθήκον της θέσπισης κανόνων για να διασφαλιστεί ότι οι AI Αgents δεν θα προκαλέσουν χάος. Το AI Workforce Consortium, μια ερευνητική ομάδα υπό την ηγεσία της Cisco, κατασκευάστριας δικτυακού εξοπλισμού, εξέτασε πρόσφατα 50 θέσεις εργασίας στον τομέα της πληροφορικής σε πλούσιες χώρες. Οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες, ακόμη περισσότερο από τους προγραμματιστές τεχνητής νοημοσύνης, ήταν οι ειδικοί σε θέματα κινδύνου και διακυβέρνησης τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι συνήθως ασχολούνται με τη διασφάλιση ότι τα bots δεν διαρρέουν δεδομένα ή προκαλούν τη διακοπή της λειτουργίας μιας εταιρείας, μεταξύ άλλων.

Υπεύθυνος για τη συνένωση όλων αυτών είναι ο διευθυντής τεχνητής νοημοσύνης, μια όλο και πιο δημοφιλής προσθήκη στην ανώτατη διοίκηση. Συνήθως συνδυάζουν τεχνική εμπειρογνωμοσύνη με βαθιά γνώση ενός συγκεκριμένου κλάδου και ιστορικό αναμόρφωσης εταιρικών διαδικασιών. Δεν είναι δουλειά για τους δειλούς. Σύμφωνα με την τεχνολογική εταιρεία IBM, μια τυπική μεγάλη εταιρεία χρησιμοποιεί έως και 11 μοντέλα γενετικής τεχνητής νοημοσύνης και δέχεται συνεχώς πιέσεις από προμηθευτές που προσπαθούν να πουλήσουν πράκτορες για κάθε πιθανή λειτουργία. Οι υπεύθυνοι μπορεί να έχουν ήδη την τάση να πατήσουν το κουμπί απενεργοποίησης.

ΠΗΓΗ: ot.gr