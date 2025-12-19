Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρκία: «Ο Ερντογάν θα καρατομήσει τον Φιντάν» – Μιλούν για ισραηλινό δάκτυλο και στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών

 19.12.2025 - 09:09
Πολλά επεισόδια έχει το… τουρκικό «Game of Thrones» με τη θρυλούμενη απόφαση υπονόμευσης, και εν τέλει καρατόμησης, του υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Την ίδια στιγμή, συνεχίζεται στη γείτονα η υστερία με τα νησιά και τα ισραηλινά πυραυλικά συστήματα. Τα νεότερα έχει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κων/πολη Μανώλης Κωστίδης.

«Ο Φιντάν θα αντικατασταθεί με τον Καλίν»

Για τον Φιντάν υπάρχουν πληροφορίες… Μιλάμε για παραπολιτικά, αλλά με όσα συμβαίνουν και με όσα ζούμε βλέπουμε πως αυτά δεν είναι πια μόνο παραπολιτικά. Ο Ερντογάν στη θέση του Φιντάν θα ορίσει ως υπουργό Εξωτερικών τον Ιμπραήμ Καλίν τον σημερινό διοικητή των Τουρκικών Μυστικών Υπηρεσιών (ΜΙΤ). Αυτό θα μειώσει την αρνητική ενέργεια της απομάκρυνσης του Φιντάν απο αυτά του τα καθήκοντα, καθώς ο Καλίν είναι ο διοικητής της ΜΙΤ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πολιτικός αναλυτής της Cumhuriyet Μουσταφά Μπαλμπάι.

«Συζητείται ότι ο πρόεδρος Ερντογάν ψάχνει μια φόρμουλα αντικατάστασης», πρόσθεσε ο αναλυτής, ερωτηθείς σχετικά σε εκπομπή.


Πολιτικός σεισμός στην Τουρκία

Συνεχίζεται στο μεταξύ ο πολιτικός σεισμός στην Τουρκία με κύκλωμα μεγαλοδημοσιογράφων και παρουσιαστριών που φέρεται ότι εμπλέκεται σε σκάνδαλο με ναρκωτικά.

«Υπάρχει μεγάλο πολιτικό όνομα στο σκάνδαλο κοκαΐνης με τις παρουσιάστριες, εμπλέκονται οι διευθυντές μεγάλων δικτύων, πήγαιναν με τις παρουσιάστριες/ συνοδούς για να κλείσουν υποθέσεις» αναφέρουν στο μεταξύ τουρκικά ΜΜΕ. Έχει παρέμβει η τουρκική δικαιοσύνη, με την αντιπολίτευση να υποστηρίζει ότι «οι δημοσιογράφοι με την κοκαΐνη ταξίδευαν με το προεδρικό αεροπλάνο».

«Η Ελλάδα στρατιωτικοποιεί τα νησιά με τη βοήθεια του Ισραήλ»

Σε ό,τι αφορά την αμυντική ενίσχυση των ελληνικών νησιών με ισραηλινό οπλοστάσιο, τα τουρκικά ΜΜΕ συνεχίζουν να ανεβάζουν τους τόνους, δημοσιεύοντας χάρτες και λίστες με βάζοντας τα νησιά στο στόχαστρο. Το γεγονός της ανάπτυξης ισραηλινών πυραύλων στα ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ενοχλεί πάρα πολύ την Άγκυρα αναφέρει ο Μανώλης Κωστίδης.

Η παρουσιάστρια του Haberturk Ντιλέκ Γκιουλ σχολίασε χαρακτηριστικά ότι «μαζί με τα χερσαία σύνορα της η Ελλάδα τοποθετεί πυραυλικά συστήματα στα νησιά του Αιγαίου. Γι’ αυτό το λόγο υπάρχει η συνεχόμενη αντίδραση της Τουρκίας στην Ελλάδα, καθώς τα νησιά που τοποθετούνται ισραηλινά όπλα κανονικά σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες βρίσκονται υπό καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης. Κι εμείς στο Haberturk θελήσαμε να δούμε αναλυτικά ποια είναι αυτά τα νησιά τα οποία στρατιωτικοποιούνται. Ετοιμάσαμε αυτόν εδώ τον χάρτη. Η Θάσος, η Σαμοθράκη, η Λήμνος, ο Άγιος Ευστράτιος, η Λέσβος που την ξέρουμε καλά, η Χίος και τα Ψαρά. Αυτά τα νησιά σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάνης του 1923 είναι υπό την κυριαρχία της Ελλάδας με τον όρο της αποστρατιωτικοποίησης».

«Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου που τα ξέρουμε και ως Δωδεκάνησα παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα με τη Συνθήκη των Παρισίων του 1947 με τον όρο της αποστρατιωτικοποίησης. Αυτά κανονικά είναι 14 νησιά. Στο σύνολο τους η Ελλάδα τουλάχιστον τα 16 από τα νησιά λέγεται πως τα στρατιωτικοποιεί από τη δεκαετία του ’60. Η Τουρκία παρακολουθεί το ζήτημα απο κοντά… Όμως επειδή στο θέμα αρχίζει και η εμπλοκή του Ισραήλ και γι αυτό το ζήτημα αυτό αρχίζει να πηγαίνει σε άλλο επίπεδο» πρόσθεσε η Γκιουλ.

Η ενίσχυση της μεγάλης προσπάθειας για επίτευξη της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί την υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας, επεσήμανε, αναφερόμενος στην επικείμενη ανάληψη της Προεδρίας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις το πρωί της Παρασκευής μετά την ολονύχτια συνεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις Βρυξέλλες.

