Αφθώδης πυρετός: «Καμπανάκι κινδύνου» για κρούσματα στις ελεύθερες περιοχές - Απολυμάνσεις στα σημεία διέλευσης
19.12.2025 - 10:13
Σε κινητοποίηση βρίσκονται οι Αρχές στις ελεύθερες περιοχές για τα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε ζώα από τα κατεχόμενα, με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να διενεργούν εντατικούς ελέγχους και τις Βρετανικές Βάσεις να προχωρούν σε απολυμάνσεις στα σημεία διέλευσης.
Συγκεκριμένα, η Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων (ΒΒ) ανακοινώνει ότι έχει θέσει σε εφαρμογή προληπτικά μέτρα στα επίσημα σημεία διέλευσηςστονΠέργαμο και στα Στροβίλια,μετά από αναφορέςγια ύποπτα κρούσματα ΑφθώδουςΠυρετούστα κατεχόμενα.
Κατόπιν αιτήματοςτωνΚτηνιατρικών Υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Διοίκηση των ΒΒ εγκατέστησε εγκαταστάσεις απολύμανσης και ανέστειλε τη διέλευση όλων των προϊόντων ζωικής προέλευσης.
Η Διοίκηση των ΒΒ ανέφερε ότι τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στη μείωση οποιουδήποτε πιθανού κινδύνου και καταδεικνύουντηδέσμευσητης να στηρίζειτουςσυνεργάτεςτης όπου αυτόείναι δυνατό.
Παρότι η ασθένεια δενέχει επιβεβαιωθεί, τα μέτρα θεωρούνται προληπτικά, μεστόχοτην προστασία τηςυγείας τωνζώων και τηςευρύτερηςκοινωνίας, σύμφωνα μετον Mark Hartley, ΕπικεφαλήτουΤμήματοςΤελωνείων και ΜετανάστευσηςστιςΠεριοχέςτων ΒΒ.
Όπωςδήλωσε: «Λαμβάνουμεάμεσα και υπεύθυνα μέτρα.Σεστενήσυνεργασία μετιςΚτηνιατρικές ΥπηρεσίεςτηςΚυπριακήςΔημοκρατίας, κάνουμεότιείναι δυνατόγια να στηρίξουμετουςσυνεργάτες μας και να διασφαλίσουμετην ασφάλεια όλων, διατηρώντας παράλληλα τηνομαλήλειτουργία τωνσημείωνδιέλευσης».
Μιλώντας στηνεκπομπή Alpha Καλημέρα ο ΔιευθυντήςτωνΚτηνιατρικών ΥπηρεσιώνΧριστόδουλοςΠίπης, αναφέρειότιφτάνουνστηνΚύπροτέσσεριςεμπειρογνώμονες από τηνΕυρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίοιτο Σαββατοκύριακο θα μεταβούνστα κατεχόμενα για να πραγματοποιήσουν αυτοψία.
Όπως σημείωσε, οι έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί από την Δευτέρα και δεν έχουν διαπιστωθεί κρούσματα στις ελεύθερες περιοχές.
