ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αφθώδης πυρετός: «Καμπανάκι κινδύνου» για κρούσματα στις ελεύθερες περιοχές - Απολυμάνσεις στα σημεία διέλευσης

 19.12.2025 - 10:13
Σε κινητοποίηση βρίσκονται οι Αρχές στις ελεύθερες περιοχές για τα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε ζώα από τα κατεχόμενα, με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να διενεργούν εντατικούς ελέγχους και τις Βρετανικές Βάσεις να προχωρούν σε απολυμάνσεις στα σημεία διέλευσης.

Συγκεκριμένα, η Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων (ΒΒ) ανακοινώνει ότι έχει θέσει σε εφαρμογή προληπτικά μέτρα στα επίσημα σημεία διέλευσης στον Πέργαμο και στα Στροβίλια, μετά από αναφορές για ύποπτα κρούσματα Αφθώδους Πυρετού στα κατεχόμενα.

Κατόπιν αιτήματος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Διοίκηση των ΒΒ εγκατέστησε εγκαταστάσεις απολύμανσης και ανέστειλε τη διέλευση όλων των προϊόντων ζωικής προέλευσης.

Η Διοίκηση των ΒΒ ανέφερε ότι τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στη μείωση οποιουδήποτε πιθανού κινδύνου και καταδεικνύουν τη δέσμευση της να στηρίζει τους συνεργάτες της όπου αυτό είναι δυνατό.

Παρότι η ασθένεια δεν έχει επιβεβαιωθεί, τα μέτρα θεωρούνται προληπτικά, με στόχο την προστασία της υγείας των ζώων και της ευρύτερης κοινωνίας, σύμφωνα με τον Mark Hartley, Επικεφαλή του Τμήματος Τελωνείων και Μετανάστευσης στις Περιοχές των ΒΒ.

Όπως δήλωσε: «Λαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα μέτρα. Σε στενή συνεργασία με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, κάνουμε ότι είναι δυνατό για να στηρίξουμε τους συνεργάτες μας και να διασφαλίσουμε την ασφάλεια όλων, διατηρώντας παράλληλα την ομαλή λειτουργία των σημείων διέλευσης».

Μιλώντας στην εκπομπή Alpha Καλημέρα ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Χριστόδουλος Πίπης, αναφέρει ότι φτάνουν στην Κύπρο τέσσερις εμπειρογνώμονες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίοι το Σαββατοκύριακο θα μεταβούν στα κατεχόμενα για να πραγματοποιήσουν αυτοψία.

Όπως σημείωσε, οι έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί από την Δευτέρα και δεν έχουν διαπιστωθεί κρούσματα στις ελεύθερες περιοχές.

Δείτε το απόσπασμα:

