Χριστούγεννα χωρίς...χειμώνα - Πότε θα πέσουν χιόνια;

Σήμερα ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι θερμοκρασίες παραμένουν πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές για την εποχή, συνεχίζοντας το μοτίβο των τελευταίων ημερών. Το θερμόμετρο θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 στα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν νοτιοδυτικοί έως βορειοδυτικοί, ασθενείς έως μέτριοι, ενώ η θάλασσα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Το βράδυ ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, με τοπικές χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα παράλια και στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο αναμένεται μερικώς συννεφιασμένος καιρός, χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές στη θερμοκρασία, η οποία θα παραμείνει πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους. Από την Κυριακή, ωστόσο, το σκηνικό αρχίζει να αλλάζει, καθώς χαμηλό βαρομετρικό σύστημα θα επηρεάσει την περιοχή της Κύπρου. Την Κυριακή και τη Δευτέρα προβλέπονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, με μεμονωμένες βροχές και ενδεχόμενες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, της τάξης των 2 με 3 βαθμών.

Όπως ανέφερε στην εκπομπή του Sigma «Πρωτοσέλιδο» ο Εκπρόσωπος Τύπου του Τμήματος Μετεωρολογίας, Αντρέας Χρυσάνθου, το άστατο σκηνικό ενδέχεται να διατηρηθεί και τη Δευτέρα, ενώ την Τρίτη πιθανόν να συνεχιστούν οι βροχές, χωρίς ωστόσο να είναι ιδιαίτερα αξιόλογες. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει περαιτέρω πτώση. Όσον αφορά τη χιονόπτωση, υπάρχει πιθανότητα τη Δευτέρα ή την Τρίτη να σημειωθούν λίγα χιόνια στις κορυφές του Τροόδους, χωρίς όμως να δημιουργηθεί αξιόλογη χιονόστρωση.

Παραμονή Χριστουγέννων και ανήμερα, ο καιρός αναμένεται κυρίως συννεφιασμένος, με πιθανότητα για μεμονωμένες βροχές. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν ήπιες και ενδεχομένως ελαφρώς πιο πάνω από τις μέσες τιμές για την εποχή. Μέχρι τα Χριστούγεννα δεν προβλέπεται ουσιαστική μεταβολή στη θερμοκρασία, ενώ στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα συνεχιστούν οι μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες.

Πιο χειμωνιάτικο σκηνικό φαίνεται να διαμορφώνεται προς το τέλος του μήνα ή τις πρώτες ημέρες του 2026. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, με τον ερχομό του νέου έτους αναμένεται επιδείνωση του καιρού με ψυχρή εισβολή, η οποία ενδέχεται να φέρει χαμηλότερες θερμοκρασίες, χιόνια και καταιγίδες, σηματοδοτώντας την ουσιαστική έλευση του χειμώνα.