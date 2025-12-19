Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 19 Δεκεμβρίου

Η "Αλήθεια" στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο "Ψηλώνει τα χέρια ο Μάκης" και αναφέρεται σε τοποθετήσεις του Υπουργού Οικονομικών ότι από τη μια κάποιοι ζητούν περικοπές ανελαστικών δαπανών και από την άλλη ενίσχυση προσωπικού. Γράφει αλλού ότι γαλλικό δικαστήριο μπλόκαρε ένταλμα της Κυπριακής Δημοκρατίας για σφετερισμό και ο κατηγορούμενος επέστρεψε στα κατεχόμενα. Η "Α" σε άλλο θέμα αναφέρεται στις τοποθετήσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών για δύο κράτη.

"Η Λεμεσός στο έλεος του υποκόσμου" είναι ο τίτλος του κυρίου θέματος του "Πολίτη" που γράφει ότι οι πολίτες ζουν στην ανασφάλεια, με την Αστυνομία να αδυνατεί να τους προστατέψει, με αναφορά σε τρεις εμπρηστικές επιθέσεις σε τρεις βδομάδες. Γράφει σε άλλο θέμα ότι εξαιτίας της "τρύπιας νομοθεσίας" τα κόμματα ξοδεύουν όσα θέλουν για την προεκλογική εκστρατεία "ξεγελώντας" την Ελεγκτική Υπηρεσία. Επίσης προβάλλει ο "Π" την έναρξη της δίκης της υπόθεσης του θανάτου του 15χρονου Στυλιανού για την οποία στο εδώλιο είναι 12 πρόσωπα.

Ο "Φιλελεύθερος" τιτλοφορεί το κύριό του θέμα "'Θα κλείσουμε τα νοσοκομεία'" και αναφέρεται στην έλλειψη νοσηλευτών στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια λόγω, όπως υποστηρίζεται, απαρχαιωμένης νομοθεσίας. Αλλού αναφέρεται στις κινητοποιήσεις των αγροτών στην Κύπρο για ΚΑΠ και συμφωνία Mercosur, σημειώνοντας ότι έμοιαζαν με πεδίο μάχης χθες οι Βρυξέλλες. Ο "Φ" αναφέρεται σε άλλο θέμα στις αντιδράσεις για το σχέδιο αξιολόγησης εκπαιδευτικών με προειδοποιήσεις για κλιμάκωση μέτρων.

Η "Χαραυγή" στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο "Σήκωσαν τρακτέρ για τη γη και το ψωμί", προβάλλοντας τις κινητοποιήσεις των αγροτών ενάντια στις πολιτικές που «στραγγαλίζουν» τον πρωτογενή τομέα. Η "Χ" γράφει αλλού για την επίθεση με εκρηκτικά στο σπίτι του εικαστικού Γιώργου Γαβριήλ. Αναφέρεται σε άλλο θέμα την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και γράφει ότι "ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ-ΔΗΠΑ έκοψαν και έραψαν".

Η αγγλόγλωσση ''Cyprus Mail'' με τίτλο "Ο Υπουργός υποβαθμίζει δημοσιεύματα για αμυντική συμφωνία" αναφέρεται στο κύριό της θέμα στις δηλώσεις του ΥΠΑΜ που δεν επιβεβαιώνει δημοσίευμα για κοινή δύναμη ταχείας επέμβασης Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ. Γράφει αλλού για τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για το έγκλημα στην Κύπρο. Αλλού δημοσιεύει φωτογραφία από τις χθεσινές κινητοποιήσεις των αγροτών και γράφει ότι οι Κύπριοι αγρότες συμμετείχαν στις πανευρωπαϊκές ενάντια στις σχεδιαζόμενες αλλαγές στην ΚΑΠ.

Η εβδομαδιαία "Γνώμη" με τίτλο "Επίθεση με εκρηκτικά κατά του Γ. Γαβριήλ!" γράφει για την επίθεση στη οικία του εικαστικού Γιώργου Γαβριήλ, αναφέροντας ότι "ηθικοί αυτουργοί είναι ΔΗΣΥ-ΕΛΑΜ". Γράφει επίσης για Χριστούγεννα δύο ταχυτήτων για διάφορες ομάδες της κοινωνίας. Η "Γ" αναφέρει επίσης ότι προκλήθηκε σάλος για ναζιστικό χαιρετισμό σε σχολείο της Λάρνακας.

Το "Ποντίκι" τιτλοφορεί το κύριό του θέμα "Κυπριακό: Οδικός χάρτης σπαρμένος με παγίδες" αναφερόμενο σε "εμπέδωση συνεργασίας δύο οντοτήτων, κλείδωμα συγκλίσεων που βολεύουν μόνο την Τουρκία". Δημοσιεύει αλλού αφιέρωμα στον κατεχόμενο Κουτσοβέντη. Επίσης το "Π" προβάλλει ρεπορτάζ για την ιστορία του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Πηγή: ΚΥΠΕ