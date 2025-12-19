Πολιτική πίεση πίσω από το τετ-α-τετ Παπαδόπουλου – Γιακουμή: Συναντήσεις με πρώην στελέχη κομμάτων του ενδιάμεσου χώρου

Σκοπός της συνάντησης ήταν να συζητηθούν οι δυνατότητες ενοποίησης και ενίσχυσης του λεγόμενου Κεντρώου χώρου. Οι δηλώσεις που ακολούθησαν έδωσαν σαφές πολιτικό στίγμα για τη σοβαρότητα με την οποία προσεγγίζονται οι διεργασίες.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, έστειλε ξανά το μήνυμα για συνένωση στον κεντρώο χώρο.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος τόνισε ότι το Δημοκρατικό Κόμμα συμφωνεί απόλυτα με τις δημόσιες τοποθετήσεις του κ. Γιακουμή, ιδιαίτερα ως προς την ανάγκη το κέντρο να παραμείνει ενωμένο και ισχυρό, διαδραματίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στη Βουλή όσο και στα πολιτικά δρώμενα της χώρας.

Όπως ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος, κατά τη συνάντηση υπήρξε ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων για την πρόταση του Δημοκρατικού Κόμματος αναφορικά με συνεργασίες στον ευρύτερο κεντρώο χώρο, τις οποίες το ΔΗΚΟ θεωρεί επιτακτική ανάγκη. Υπογράμμισε ότι, παρά το γεγονός πως η πορεία της κυπριακής οικονομίας σήμερα είναι η καλύτερη που είχε ποτέ, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη, προειδοποιώντας ότι η επικράτηση ακραίων και επικίνδυνων πολιτικών δυνάμεων στην επόμενη Βουλή θα μπορούσε να ανατρέψει μέσα σε λίγες μέρες όσα πέτυχε ο λαός μας με θυσίες τα προηγούμενα χρόνια.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ επισήμανε ότι το κέντρο οφείλει να λειτουργεί ως ασφάλεια και εγγύηση σταθερότητας και ομαλότητας για τη χώρα, την οικονομία και την κοινωνία. Τόνισε, επίσης, ότι η πρόταση του Δημοκρατικού Κόμματος για συνεργασίες απευθύνεται σε όλους, και ιδιαίτερα στον κ. Γιακουμή, ο οποίος προέρχεται από τις τάξεις του ΔΗΚΟ.

Ο κ. Παπαδόπουλος επανέλαβε τη δημόσια θέση του ΔΗΚΟ ότι είναι έτοιμο να γυρίσει σελίδα, να ανακαλέσει διαγραφές και να αφήσει πίσω παρεξηγήσεις του παρελθόντος, επισημαίνοντας πως αυτό που έχει σημασία είναι το σήμερα και το μέλλον της χώρας και του λαού μας. Για την επίτευξη ενός καλύτερου μέλλοντος, υπογράμμισε, απαιτείται η συνεργασία όλων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, έχει ξεκινήσει ένας εποικοδομητικός διάλογος.

Ο Μιχάλης Γιακουμή, επισήμανε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης διαπιστώθηκε ευρεία σύγκλιση απόψεων, επισημαίνοντας ότι «υπάρχει συνταύτιση απόψεων για τη συνένωση του Κεντρώου χώρου». Το μήνυμα που θέλησε να περάσει ήταν ξεκάθαρο: Οι προσωπικές διαφορές, δεν θα πρέπει να αποτελέσουν εμπόδιο σε αυτό που η κοινωνία ζητά-ενότητα, σοβαρότητα και καθαρές προτάσεις.

Σχετικά με τη στρατηγική της ενότητας, ο κ. Γιακουμή επισήμανε ότι «απευθύνουμε ξανά κάλεσμα σήμερα, να αφήσουμε πίσω μας τα διαδικαστικά, τις προσωπικές αντιπαραθέσεις, τα μίση και τα πάθη του παρελθόντος που πλήγωσαν τον δημοκρατικό κόσμο του Κέντρου. Ήρθε η ώρα να βλέπουμε το δάσος και όχι το δέντρο». Η επισήμανση αυτή αντικατοπτρίζει την ανάγκη για μια πιο συγκροτημένη πολιτική προσέγγιση, πέρα από τις παραδοσιακές κομματικές αντιπαραθέσεις.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής, συνεχίζει τις επαφές του με πολιτικά πρόσωπα σε διάφορες θέσεις, πρώην βουλευτές όπως ο Άγγελος Βότσης, αλλά και αντιδημάρχους και κοινοτάρχες που συμμερίζονται την ανάγκη για συνεργασία. Σύμφωνα με τα μηνύματα που φτάνουν στα κομματικά επιτελεία, η βάση, φαίνεται θετική στην προοπτική μιας κοινής πολιτικής ομπρέλας, γεγονός που καταδεικνύει την κοινωνική πίεση για υπέρβαση του κατακερματισμού.

Ταυτόχρονα, τα δεδομένα για τα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου είναι αμείλικτα. Το ΔΗΚΟ, παρά την ιστορική του παρουσία, δεν έχει καταφέρει να επανακτήσει τον ρόλο του ως ρυθμιστική δύναμη, ενώ η ΕΔΕΚ αντιμετωπίζει παρατεταμένη κρίση ταυτότητας. Η ΔΗΠΑ, όμως, βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση, με τον κίνδυνο να μείνει εκτός Βουλής να είναι υπαρκτός. Στο ίδιο πλαίσιο, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δύο νέα κόμματα, το ΑΛΜΑ του Οδυσσέα Μιχαηλίδη και η Άμεση Δημοκρατία του Φειδία Παναγιώτου, φαίνεται ότι εξασφαλίζουν την είσοδό τους στη Βουλή, γεγονός που ενισχύει ακόμα περισσότερο την πίεση για ενοποίηση και συγκέντρωση δυνάμεων στον παραδοσιακό χώρο του Κέντρου.

Η συνάντηση Παπαδόπουλου–Γιακουμή, δεν αποτελεί απλώς μια συμβολική κίνηση, αλλά στέλνει μήνυμα ότι η πολιτική κινητικότητα στον χώρο είναι επιτακτική. Οι αριθμοί δεν αφήνουν περιθώρια για καθυστερήσεις. Η επόμενη κάλπη αναμένεται να είναι αποφασιστική για την επιβίωση ή τη συρρίκνωση πολλών κομμάτων.

Η πολιτική πίεση είναι υπαρκτή. Η βάση απαιτεί ενότητα και σαφή προγραμματική πρόταση, ενώ οι ηγεσίες αντιμετωπίζουν το δίλημμα, αν θα συνεχίσουν να λειτουργούν με τη λογική της αυτόνομης πορείας παρά τα χαμηλά ποσοστά, ή θα δεχτούν ότι η συγκέντρωση δυνάμεων είναι η μόνη ρεαλιστική επιλογή.