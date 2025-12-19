Φοιτητικά επιδόματα: Γιατί καθυστέρησε η καταβολή τους και πότε θα γίνουν οι πληρωμές - Ποιο αυξήθηκε κατά €100

χαρακτηρίζεται η καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στην καταβολή των φοιτητικών επιδομάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, προκαλώντας σωρεία παραπόνων από δικαιούχους και φοιτητικές οργανώσεις.

Όπως ανέφερε στο ThemaOnline ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών, Λάκης Μύθιλλος, οι σχετικές αιτήσεις εγκρίθηκαν χθες Πέμπτη (18/12) από τον Υπουργό Οικονομικών, με στόχο τα ποσά να καταβληθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων πριν από τα Χριστούγεννα.

Ο κ. Μύθιλλος διαβεβαίωσε ότι τα επιδόματα θα καταβληθούν πριν τα Χριστούγεννα, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για τις παροχές που αφορούν το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Σε ό,τι αφορά την καθυστέρηση, εξήγησε ότι αυτή οφείλεται στην εφαρμογή νέου μηχανογραφικού συστήματος, το οποίο δημιούργησε τεχνικές δυσκολίες στη διαδικασία αξιολόγησης και πληρωμής των αιτήσεων.

Σημειώνεται ότι η μοναδική διαφοροποίηση στα ποσά των επιδομάτων αφορά το επίδομα αεροπορικού εισιτηρίου, το οποίο αυξήθηκε από €200 σε €300, έπειτα από αίτημα των φοιτητικών οργανώσεων.

Σύμφωνα με τον κ. Μύθιλλο, τα επιδόματα έχουν εγκριθεί και η Υπηρεσία προχωρεί με τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε η πληρωμή να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό.

Σε σχέση με τις φοιτητικές χορηγίες, ο κ. Μύθιλλος ανέφερε ότι οι πληρωμές έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου δεν έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα στοιχεία από τους δικαιούχους.