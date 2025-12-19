Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΦοιτητικά επιδόματα: Γιατί καθυστέρησε η καταβολή τους και πότε θα γίνουν οι πληρωμές - Ποιο αυξήθηκε κατά €100
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοιτητικά επιδόματα: Γιατί καθυστέρησε η καταβολή τους και πότε θα γίνουν οι πληρωμές - Ποιο αυξήθηκε κατά €100

ΚΥΠΡΙΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 19.12.2025 - 06:26
Φοιτητικά επιδόματα: Γιατί καθυστέρησε η καταβολή τους και πότε θα γίνουν οι πληρωμές - Ποιο αυξήθηκε κατά €100

«Ανυπόφορη» χαρακτηρίζεται η καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στην καταβολή των φοιτητικών επιδομάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, προκαλώντας σωρεία παραπόνων από δικαιούχους και φοιτητικές οργανώσεις.

Όπως ανέφερε στο ThemaOnline ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών, Λάκης Μύθιλλος, οι σχετικές αιτήσεις εγκρίθηκαν χθες Πέμπτη (18/12) από τον Υπουργό Οικονομικών, με στόχο τα ποσά να καταβληθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων πριν από τα Χριστούγεννα.

Ο κ. Μύθιλλος διαβεβαίωσε ότι τα επιδόματα θα καταβληθούν πριν τα Χριστούγεννα, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για τις παροχές που αφορούν το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Σε ό,τι αφορά την καθυστέρηση, εξήγησε ότι αυτή οφείλεται στην εφαρμογή νέου μηχανογραφικού συστήματος, το οποίο δημιούργησε τεχνικές δυσκολίες στη διαδικασία αξιολόγησης και πληρωμής των αιτήσεων.

Σημειώνεται ότι η μοναδική διαφοροποίηση στα ποσά των επιδομάτων αφορά το επίδομα αεροπορικού εισιτηρίουτο οποίο αυξήθηκε από €200 σε €300έπειτα από αίτημα των φοιτητικών οργανώσεων.

Σύμφωνα με τον κ. Μύθιλλο, τα επιδόματα έχουν εγκριθεί και η Υπηρεσία προχωρεί με τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε η πληρωμή να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό.

Σε σχέση με τις φοιτητικές χορηγίες, ο κ. Μύθιλλος ανέφερε ότι οι πληρωμές έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου δεν έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα στοιχεία από τους δικαιούχους.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οργανωμένη ομάδα μαθητών με ναζιστική δράση εδώ και δύο χρόνια – Τι καταγγέλλουν οι γονείς
Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον €5.000.000
Ο διάσημος βιολιστής και διευθυντής της ορχήστρας Γιόχαν Στράους, Αντρέ Ριέ ανέβασε τα ελληνικά κάλαντα των Χριστουγέννων
Επίθεση στην οικία του Γαβριήλ: Κροτίδες δείχνουν οι πρώτες ενδείξεις – Συλλέγουν τεκμήρια και μαρτυρίες
Θερμοσίφωνας: Πώς να μειώσετε στο μισό το κόστος του ζεστού νερού
«Text with Jesus»: Πάνω από 150.000 χρήστες μιλούν με τον… ψηφιακό Χριστό - Η εφαρμογή που διχάζει

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πέφτει από το 10αρι απόψε η θερμοκρασία – Πότε αναμένεται κι άλλη πτώση; - Δείτε αναλυτικά το «καιρικό μενού»

 19.12.2025 - 06:24
Επόμενο άρθρο

Πολιτική πίεση πίσω από το τετ-α-τετ Παπαδόπουλου – Γιακουμή: Συναντήσεις με πρώην στελέχη κομμάτων του ενδιάμεσου χώρου

 19.12.2025 - 06:27
Πολιτική πίεση πίσω από το τετ-α-τετ Παπαδόπουλου – Γιακουμή: Συναντήσεις με πρώην στελέχη κομμάτων του ενδιάμεσου χώρου

Πολιτική πίεση πίσω από το τετ-α-τετ Παπαδόπουλου – Γιακουμή: Συναντήσεις με πρώην στελέχη κομμάτων του ενδιάμεσου χώρου

Σε μια περίοδο όπου τα ποσοστά των κομμάτων του ενδιάμεσου χώρου βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά, ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, Νικόλας Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε στη Λάρνακα τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή, Μιχάλη Γιακουμή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πολιτική πίεση πίσω από το τετ-α-τετ Παπαδόπουλου – Γιακουμή: Συναντήσεις με πρώην στελέχη κομμάτων του ενδιάμεσου χώρου

Πολιτική πίεση πίσω από το τετ-α-τετ Παπαδόπουλου – Γιακουμή: Συναντήσεις με πρώην στελέχη κομμάτων του ενδιάμεσου χώρου

  •  19.12.2025 - 06:27
Κοινό δάνειο €90 δισ. στην Ουκρανία αντί παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων αποφάσισαν οι ηγέτες ΕΕ

Κοινό δάνειο €90 δισ. στην Ουκρανία αντί παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων αποφάσισαν οι ηγέτες ΕΕ

  •  19.12.2025 - 06:40
Φοιτητικά επιδόματα: Γιατί καθυστέρησε η καταβολή τους και πότε θα γίνουν οι πληρωμές - Ποιο αυξήθηκε κατά €100

Φοιτητικά επιδόματα: Γιατί καθυστέρησε η καταβολή τους και πότε θα γίνουν οι πληρωμές - Ποιο αυξήθηκε κατά €100

  •  19.12.2025 - 06:26
Οι Κύπριοι «ματώνουν» για να τα βγάλουν πέρα: Σε αυτά ξοδεύουν περισσότερο τα χρήματά τους

Οι Κύπριοι «ματώνουν» για να τα βγάλουν πέρα: Σε αυτά ξοδεύουν περισσότερο τα χρήματά τους

  •  19.12.2025 - 06:29
Πέφτει από το 10αρι απόψε η θερμοκρασία – Πότε αναμένεται κι άλλη πτώση; - Δείτε αναλυτικά το «καιρικό μενού»

Πέφτει από το 10αρι απόψε η θερμοκρασία – Πότε αναμένεται κι άλλη πτώση; - Δείτε αναλυτικά το «καιρικό μενού»

  •  19.12.2025 - 06:24
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

  •  19.12.2025 - 06:31
Καθημερινή ταλαιπωρία: Πού έχει σήμερα κίνηση; Δες ποιοι δρόμοι «κοκκινίζουν» σε πραγματικό χρόνο

Καθημερινή ταλαιπωρία: Πού έχει σήμερα κίνηση; Δες ποιοι δρόμοι «κοκκινίζουν» σε πραγματικό χρόνο

  •  19.12.2025 - 06:44
Κι όμως έγινε: Η Κίνα φορολογεί τα προφυλακτικά για να...τονώσει τις γεννήσεις

Κι όμως έγινε: Η Κίνα φορολογεί τα προφυλακτικά για να...τονώσει τις γεννήσεις

  •  19.12.2025 - 06:50

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα