Ασθενής τσακώθηκε με τον χειρουργό του λόγω...ChatGPT - Ο απίστευτος λόγος

Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φορές που οι ασθενείς αμφισβητούν τους γιατρούς, χρησιμοποιώντας πληροφορίες που έχουν λάβει από το ChatGPT.

«Είναι έλλειψη σεβασμού για τη δουλειά που κάνουν (σ.σ. οι γιατροί). Οι γενικότητες του ChatGPT δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν μια πρώτη διάγνωση» λένε οι ειδικοί, αναφερόμενοι στην υπερβολική εμπιστοσύνη που δίνεται στις πληροφορίες στο διαδίκτυο.

Ασθενής τσακώθηκε με χειρουργό λόγω ChatGPT

Το πιο πρόσφατο παράδειγμα προέρχεται από το Γκαλάτι της Ρουμανίας.

Ένας άνδρας που χειρουργήθηκε λόγω επιπλοκής που σχετίζεται με απόστημα ζήτησε εξηγήσεις από τον χειρουργό για τη διάρκεια της επέμβασης. Ο λόγος;

Το ChatGPT φέρεται να του είπε ότι η επέμβαση θα έπρεπε να διαρκέσει μία ώρα, όχι 20 λεπτά. Επιπλέον, τον είχε πείσει να μείνει στο σπίτι και να μην πάει σε γιατρό, με αποτέλεσμα η κατάστασή του να επιδεινωθεί και να χρειαστεί να χειρουργηθεί.

«Χρησιμοποιώ το ChatGPT, αλλά πρέπει να φιλτράρεις τις ιατρικές πληροφορίες που έχεις ήδη», λέει νευρολόγος

Ο νευρολόγος Ραζβάν Ράντου παραδέχτηκε ότι χρησιμοποιεί το ChatGPT, όμως τονίζει ότι η λανθασμένη κρίση των πληροφοριών μπορεί να φέρει αντίθετα αποτελέσματα.

«Το Διαδίκτυο προσφέρει πληροφορίες για οτιδήποτε, προσβάσιμες σε όλους. Στα χέρια των απροετοίμαστων, αυτά μπορεί να γίνουν επικίνδυνα, αλλά για τους ειδικούς μπορεί να είναι πραγματικό βοήθημα. Για μένα είναι ένα εργαλείο. Το χρησιμοποιώ στις διαβουλεύσεις.

Όταν έχω διαβουλεύσεις, έχω και το ChatGPT ανοιχτό δίπλα μου και το χρησιμοποιώ καθημερινά. Φυσικά, φιλτράρεις με τις ιατρικές πληροφορίες που ήδη έχεις. Όποιος αντισταθεί σε αυτή την τεχνητή νοημοσύνη θα είναι τελικά λιγότερο καλός γιατρός. Θα υπάρξει εξέλιξη στην ιατρική», εξήγησε.

Τι λένε μελέτες για την ακρίβεια των διαγνώσεων γιατρών και ChatGPT

Μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε από ερευνητές από την Ιταλία δείχνει ότι η ακρίβεια των γιατρών στη διάγνωση φτάνει το 75%, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη καταφέρνει σωστή διάγνωση μόνο σε μία στις δύο περιπτώσεις, και αυτό μόνο όταν καθοδηγείται σωστά.

Μια άλλη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στον ιατρικό Τύπο, δείχνει ακόμη χειρότερα αποτελέσματα στην περίπτωση των παιδιών: μόνο το 17% των διαγνώσεων που παρείχε το ChatGPT ήταν σωστές.

Χρήσιμο εργαλείο η Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον γιατρό

Όλοι οι ειδικοί καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα: Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να είναι χρήσιμο εργαλείο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον γιατρό.

Οι λόγοι είναι ότι ένας γιατρός έχει κλινική εμπειρία, που δεν διαθέτει το AI, ενώ υπάρχει και άμεσος διάλογος και επαφή με τον ασθενή.

Πηγή: iefimerida.gr