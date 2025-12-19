Αυτό είναι το λάθος που κάνουμε όταν φορτίζουμε κινητό και λάπτοπ – Έξυπνα tips

Αυτό όμως που λίγοι ξέρουν είναι ότι έχουν «βάλει το χεράκι» τους για να δημιουργηθεί αυτό το ζήτημα, το οποίο αντιμετωπίζουν και αρκετά λάπτοπ

Φυσικά όλο αυτό οφείλεται και στην ραγδαία αύξηση της χρήσης τέτοιου είδους συσκευών, όσο και το ότι τα apps που τρέχουν γίνονται όλο και πιο βαριά με πολλές απαιτήσεις, με αποτέλεσμα να μειώνεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Βέβαια για να αποφύγουμε όλη αυτή την ταλαιπωρία και το άγχος που θα βρούμε να φορτίσουμε τις συσκευές μας υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία αν τα κάνουμε θα δούμε σημαντικά αποτελέσματα.

Μη φορτίζετε το κινητό όλο το βράδυ

Οι καινούριες συσκευές χρησιμοποιούν μπαταρίες λιθίου οι οποίες δεν είναι καλό ούτε να φτάνουν σε σημείο πλήρους αποφόρτισης μέχρι να σβήσει το κινητό, αλλά ούτε και σε συνεχή φόρτιση μέχρι το 100%, ειδικά αν μένει για ώρες στην πρίζα.

Αυτό είναι ίσως και το πιο συνηθισμένο λάθος που κάνουμε όλοι αφήνοντας το κινητό στην φόρτιση όλη την νύχτα όσο κοιμόμαστε.

Παράλληλα κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν υπάρχει έλεγχος σε περίπτωση υπερθέρμανσης ή προβλήματος με τον φορτιστή.

Επομένως η φόρτιση θα πρέπει να γίνεται όταν είμαστε ξύπνιοι, ώστε να αποσυνδέουμε τη συσκευή μόλις φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο και να αποφεύγουμε την άσκοπη παραμονή της στην πρίζα.

Αυτό είναι και το ιδανικό σενάριο για καθημερινή χρήση δηλαδή η μπαταρία μας να βρίσκεται σε ένα εύρος από 20% έως 80%.

Βέβαια σημαντικός παράγοντας είναι και η θερμοκρασία καθώς η γρήγορη φόρτιση, οι βαριές προστατευτικές θήκες και η χρήση του κινητού όσο φορτίζει ανεβάζουν τη θερμοκρασία και επιταχύνουν τη φθορά της μπαταρίας.

Πρέπει να έχουμε το λάπτοπ μόνιμα στο καλώδιο;

Όσον αφορά τα λάπτοπ πολλοί είναι εκείνοι που έχουν στο μυαλό τους τις παλιές μπαταρίες και αναρωτιούνται αν πρέπει να τις «αδειάζουμε» πρώτα προτού φορτίσουμε το λάπτοπ μέχρι το 100% πάλι ή αν πρέπει να είναι το μηχάνημα συνέχεια στην πρίζα.

Στα σύγχρονα μοντέλα τα πράγματα είναι πιο απλά με τα συστήματα διαχείρισης να σταματούν την ενεργή φόρτιση όταν η μπαταρία φτάσει στο 100%.

Αρά όταν είναι μόνιμα στην πρίζα δεν δημιουργεί άμεσο πρόβλημα υπερφόρτισης, αλλά η διατήρηση της μπαταρίας συνεχώς στο 100% και σε υψηλή θερμοκρασία δεν είναι ιδανική για τη μακροχρόνια υγεία της.

Ο κανόνας 80 – 20, λοιπόν, έχει νόημα και στα λάπτοπ, ειδικά αν χρησιμοποιούνται πολλές ώρες την ημέρα στο γραφείο.

Το ιδανικό λοιπόν είναι να ξεκινήσουμε να φορτίζουμε το laptop μόνο αν πέσει κάτω από το 80%, αλλά όχι χαμηλότερα από το 20%.

Παράλληλα σε περίπτωση που είναι δυνατόν το καλύτερο είναι η μπαταρία να κινείται σε αυτό το εύρος ή να ενεργοποιούνται λειτουργίες «battery health» που περιορίζουν τη φόρτιση στο 80% ή 85%.

Tips που κάνουν διαφορά στη φόρτιση

Αποφεύγετε τη συνεχή φόρτιση στο 100% όταν δεν είναι απαραίτητο.

Μην αφήνετε τις συσκευές να αποφορτίζονται συστηματικά στο 0%.

Προσέχετε τη θερμοκρασία, ειδικά κατά τη φόρτιση.

Χρησιμοποιείτε, όπου είναι δυνατόν, τις ρυθμίσεις βελτιστοποίησης μπαταρίας που προσφέρουν τα λειτουργικά συστήματα.

Μην ξεχνάτε να βγάζετε τους φορτιστές από την πρίζα όταν δεν τους χρησιμοποιείτε, τόσο για λόγους ασφάλειας όσο και εξοικονόμησης ενέργειας.

Πηγή: koutipandoras.gr