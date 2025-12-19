Ecommbx
ΥΓΕΙΑ

Ετοιμάζετε ταξίδι; Απλές και αποτελεσματικές συμβουλές για το πώς να μην αρρωστήσουμε στο αεροπλάνο

 19.12.2025 - 07:10
Ετοιμάζετε ταξίδι; Απλές και αποτελεσματικές συμβουλές για το πώς να μην αρρωστήσουμε στο αεροπλάνο

Δεν υπάρχει λοιπόν πιο εκνευριστικό πράγμα από το να αρχίσουμε να αρρωσταίνουμε μόλις φτάσουμε στον προορισμό μας και ξεκινάμε τις διακοπές μας.

Υπάρχουν όμως κάποιες εύκολες και χρήσιμες οδηγίες που εάν ακολουθήσουμε την επόμενη φορά που ταξιδεύουμε με αεροπλάνο θα μας βοήθησουν να μειώσουμε σημαντικά τους κινδύνους.

Η wallstreetjournal σε βίντεο που έχει αναρτήσει στο Tiktok αναφέρει κάποιες από αυτές τις οδηγίες σύμφωνα με την συμβουλή του ιατρού της Ολυμπιακής και Παραολυμπιακής Επιτροπής των ΗΠΑ δρ. Τζόναθαν Φίνοφ (Jonathan Finnoff).

 

 

Η πολυετή εμπειρία του ιατρού έχει βοηθήσει τους αθλητές των Ηνωμένων Πολιτειών να παραμένουν υγιείς και να αποφεύγουν τις αρρώστιες κατά την διάρκεια των μετακινήσεων τους.


Η πρώτη συμβουλή του δρ. Τζόναθαν Φίνοφ είναι πώς εάν έχουμε την ευχέρεια να επιλέξουμε την θέση μας στο αεροπλάνο, να επιλέγουμε πάντα θέσεις στην μέση του αεροσκάφους, μακριά από πολυσύχναστα μέρη όπως η τουαλέτα και οι πόρτες εισόδου.

Επιπλέον, τονίζει την ανάγκη να χρησιμοποιούμε αντιβακτηριδιακά μαντηλάκια για να καθαρίζουμε τις βρώμικες επιφάνειες του αεροπλάνου όπως τις ζώνες, τα χερούλια της θέσης ,τα τραπεζάκια, τις οθόνες ψυχαγωγίας, ακόμα και την πόρτα του μπάνιου.

Ο ιατρός επισημαίνει ιδιαίτερα τον καθαρισμό στα τραπεζάκια τα οποία σύμφωνα με έρευνα έχει φανεί ότι ήταν πολύ πιο μολυσμένα από τις περισσότερες άλλες επιφάνειες μέσα στην καμπίνα.

Μετρήσεις έδειξαν ότι τα τραπεζάκια είχαν περίπου 2,155 βακτηρίων ανά τετραγωνική ίντσα, ενώ ένα τυπικό κάθισμα τουαλέτας στο σπίτι έχει περίπου 127 CFU/τετρ. ίντσα δηλαδή τα τραπεζάκια είχαν πολύ περισσότερα βακτήρια από ότι τα καθίσματα τουαλέτας στο σπίτι.

Τελευταία συμβουλή του ιατρού είναι να προσαρμόζουμε το κουμπί της εξαγωγής αέρα του αεροπλάνου ανάμεσα σε εμάς και το άτομο δίπλα μας για να δημιουργήσουμε ένα επιπλέον φράγμα κατά των μικροβίων.

Στο βίντεο επισημαίνεται ένα τελευταίο αλλά ισχυρό τρικ που πάντα θα κρατάει το ανοσοποιητικό μας έτοιμο να αντιμετωπίσει τους κινδύνους του ταξιδιού και αυτό είναι ο επαρκής ύπνος.

Ο ύπνος λοιπόν πριν από το ταξίδι είναι κρίσιμος για να διατηρήσουμε ενέργεια και αντοχή και να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα, μειώνοντας την πιθανότητα να αρρωστήσουμε κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Επίσης, ο ύπνος μετά το ταξίδι βοηθά το σώμα να αναπληρώσει ενέργεια, να προσαρμοστεί σε νέες ζώνες ώρας και να μειώσει την κόπωση, κάνοντας το ταξίδι πιο άνετο και υγιεινό.

Σε άρθρο της NDTV Travel αναφέρεται ότι η σωστή προετοιμασία ξεκινά από τα βασικά: μένουμε ενυδατωμένοι, αποφεύγοντας την αφυδάτωση που ευνοείται από τον ξηρό αέρα της καμπίνας.

Φοράμε μάσκα όταν χρειάζεται, ειδικά αν νιώθουμε πως ο χώρος είναι ιδιαίτερα φορτωμένος και κινούμαστε ανά διαστήματα, ώστε να μην μένουμε ακίνητοι για πολλές ώρες, κάτι που μπορεί να επηρεάσει την κυκλοφορία του αίματος και τη γενική μας ευεξία.

Εξίσου σημαντικές είναι οι συμβουλές που παρουσιάζει η Healthline, οι οποίες εστιάζουν στην υγιεινή. Μας υπενθυμίζει να έχουμε μαζί μας αντισηπτικό χεριών και να το χρησιμοποιούμε συχνά, ιδιαίτερα πριν αγγίξουμε το πρόσωπό μας ή φάμε.

Μια ακόμα πρακτική συμβουλή είναι να αλλάζουμε ρούχα μόλις φτάσουμε στον προορισμό μας, μειώνοντας έτσι την πιθανότητα να μεταφέρουμε μικρόβια που μπορεί να συσσωρεύτηκαν στη διάρκεια της πτήσης.

Με αυτές τις απλές αλλά αποτελεσματικές πρακτικές, μπορούμε να προστατεύσουμε καλύτερα την υγεία μας και να ταξιδεύουμε πιο άνετα, χωρίς περιττό άγχος.

Πηγή: huffingtonpost.gr

