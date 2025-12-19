Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΟι Κύπριοι «ματώνουν» για να τα βγάλουν πέρα: Σε αυτά ξοδεύουν περισσότερο τα χρήματά τους
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι Κύπριοι «ματώνουν» για να τα βγάλουν πέρα: Σε αυτά ξοδεύουν περισσότερο τα χρήματά τους

ΕΛΕΝΑ ΤΣΙΑΚΟΥΠΗ 19.12.2025 - 06:29
Οι Κύπριοι «ματώνουν» για να τα βγάλουν πέρα: Σε αυτά ξοδεύουν περισσότερο τα χρήματά τους

Περισσότερα από ποτέ ξοδεύουν οι Κύπριοι για να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, σύμφωνα με την Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2023 της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου (CYSTAT). Αυξήσεις σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες δαπανών. Τα νοικοκυριά ξοδεύουν περισσότερα για φαγητό, μεταφορές και επικοινωνία

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου (CYSTAT) τα αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2023, αποκαλύπτουν μια ξεκάθαρη εικόνα για το πώς δαπανούν τα κυπριακά νοικοκυριά τα χρήματά τους.

Η μέση ετήσια καταναλωτική δαπάνη ανά νοικοκυριό ανήλθε σε €43.263, καταγράφοντας αύξηση 38,6% σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα (2015-2016).

Αντίστοιχα, η μέση δαπάνη ανά άτομο ανήλθε σε €25.216, δηλαδή 42,7% περισσότερη από την προηγούμενη περίοδο.

Νοικοκυριά με υψηλότερες δαπάνες

Σύμφωνα με την έρευνα, τα νοικοκυριά των αστικών περιοχών ξοδεύουν κατά μέσο όρο €44.548 τον χρόνο, έναντι €40.505 στα αγροτικά νοικοκυριά.

Η διαφορά αυτή αποδίδεται στο υψηλότερο κόστος ζωής στις πόλεις, με τις αυξήσεις να επηρεάζουν κυρίως στέγαση, μεταφορές και εστίαση.

 Η στέγαση στο «κόκκινο»: 1 στα 4 ευρώ πηγαίνει σε ενοίκια και λογαριασμούς

Η στέγαση παραμένει η μεγαλύτερη κατηγορία δαπάνης, με μέσο ποσό €11.884 τον χρόνο, που αντιστοιχεί στο 27,5% του συνολικού οικογενειακού προϋπολογισμού.

Ακολουθούν τα είδη διατροφής (€6.254, 14,5%), οι μεταφορές (€5.004, 11,6%) και οι υπηρεσίες εστίασης και διαμονής (€4.777, 11%).

Οι αυξήσεις σε ενέργεια, ενοίκια και βασικά αγαθά οδήγησαν σε σημαντική επιβάρυνση των οικογενειακών προϋπολογισμών, με πολλές οικογένειες να αναγκάζονται να περιορίσουν δαπάνες σε άλλους τομείς, όπως αναψυχή ή εκπαίδευση.

 Ραγδαίες αυξήσεις σε επικοινωνία, εκπαίδευση και υγεία

Από το 2015-2016 μέχρι σήμερα, οι δαπάνες για πληροφορική, επικοινωνίες και αναψυχή αυξήθηκαν κατά 26,5%, ενώ οι δαπάνες εκπαίδευσης σημείωσαν άνοδο 13,4%.

Η υγεία καταγράφει επίσης σημαντική αύξηση, 26,4%, με μέση δαπάνη €1.188 ανά νοικοκυριό, κάτι που συνδέεται τόσο με την εφαρμογή του ΓεΣΥ όσο και με την αύξηση του κόστους ιδιωτικών υπηρεσιών.

 Το φαγητό και οι μετακινήσεις παραμένουν «βάρος»

Η έρευνα δείχνει πως το νοικοκυριό δαπανά περίπου €520 τον μήνα για φαγητό και ποτά, ενώ οι μετακινήσεις (καύσιμα, συντήρηση, εισιτήρια) απορροφούν άλλο ένα σημαντικό μέρος του εισοδήματος.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι δαπάνες για αλκοόλ και καπνό (€598 ετησίως) μειώθηκαν οριακά σε σχέση με το 2015-2016.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οργανωμένη ομάδα μαθητών με ναζιστική δράση εδώ και δύο χρόνια – Τι καταγγέλλουν οι γονείς
Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον €5.000.000
Ο διάσημος βιολιστής και διευθυντής της ορχήστρας Γιόχαν Στράους, Αντρέ Ριέ ανέβασε τα ελληνικά κάλαντα των Χριστουγέννων
Επίθεση στην οικία του Γαβριήλ: Κροτίδες δείχνουν οι πρώτες ενδείξεις – Συλλέγουν τεκμήρια και μαρτυρίες
Θερμοσίφωνας: Πώς να μειώσετε στο μισό το κόστος του ζεστού νερού
«Text with Jesus»: Πάνω από 150.000 χρήστες μιλούν με τον… ψηφιακό Χριστό - Η εφαρμογή που διχάζει

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πολιτική πίεση πίσω από το τετ-α-τετ Παπαδόπουλου – Γιακουμή: Συναντήσεις με πρώην στελέχη κομμάτων του ενδιάμεσου χώρου

 19.12.2025 - 06:27
Επόμενο άρθρο

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

 19.12.2025 - 06:31
ΠτΔ: «Προτεραιότητα Κυπριακής Προεδρίας η ενίσχυση προσπάθειας για στρατηγική αυτονομία ΕΕ»

ΠτΔ: «Προτεραιότητα Κυπριακής Προεδρίας η ενίσχυση προσπάθειας για στρατηγική αυτονομία ΕΕ»

Η ενίσχυση της μεγάλης προσπάθειας για επίτευξη της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί την υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας, επεσήμανε, αναφερόμενος στην επικείμενη ανάληψη της Προεδρίας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις το πρωί της Παρασκευής μετά την ολονύχτια συνεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις Βρυξέλλες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Προτεραιότητα Κυπριακής Προεδρίας η ενίσχυση προσπάθειας για στρατηγική αυτονομία ΕΕ»

ΠτΔ: «Προτεραιότητα Κυπριακής Προεδρίας η ενίσχυση προσπάθειας για στρατηγική αυτονομία ΕΕ»

  •  19.12.2025 - 07:24
Κοινό δάνειο €90 δισ. στην Ουκρανία αντί παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων αποφάσισαν οι ηγέτες ΕΕ

Κοινό δάνειο €90 δισ. στην Ουκρανία αντί παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων αποφάσισαν οι ηγέτες ΕΕ

  •  19.12.2025 - 06:40
Πολιτική πίεση πίσω από το τετ-α-τετ Παπαδόπουλου – Γιακουμή: Συναντήσεις με πρώην στελέχη κομμάτων του ενδιάμεσου χώρου

Πολιτική πίεση πίσω από το τετ-α-τετ Παπαδόπουλου – Γιακουμή: Συναντήσεις με πρώην στελέχη κομμάτων του ενδιάμεσου χώρου

  •  19.12.2025 - 06:27
Φοιτητικά επιδόματα: Γιατί καθυστέρησε η καταβολή τους και πότε θα γίνουν οι πληρωμές - Ποιο αυξήθηκε κατά €100

Φοιτητικά επιδόματα: Γιατί καθυστέρησε η καταβολή τους και πότε θα γίνουν οι πληρωμές - Ποιο αυξήθηκε κατά €100

  •  19.12.2025 - 06:26
Οι Κύπριοι «ματώνουν» για να τα βγάλουν πέρα: Σε αυτά ξοδεύουν περισσότερο τα χρήματά τους

Οι Κύπριοι «ματώνουν» για να τα βγάλουν πέρα: Σε αυτά ξοδεύουν περισσότερο τα χρήματά τους

  •  19.12.2025 - 06:29
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

  •  19.12.2025 - 06:31
Καθημερινή ταλαιπωρία: Πού έχει σήμερα κίνηση; Δες ποιοι δρόμοι «κοκκινίζουν» σε πραγματικό χρόνο

Καθημερινή ταλαιπωρία: Πού έχει σήμερα κίνηση; Δες ποιοι δρόμοι «κοκκινίζουν» σε πραγματικό χρόνο

  •  19.12.2025 - 06:44
Κι όμως έγινε: Η Κίνα φορολογεί τα προφυλακτικά για να...τονώσει τις γεννήσεις

Κι όμως έγινε: Η Κίνα φορολογεί τα προφυλακτικά για να...τονώσει τις γεννήσεις

  •  19.12.2025 - 06:50

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα