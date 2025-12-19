Οι Κύπριοι «ματώνουν» για να τα βγάλουν πέρα: Σε αυτά ξοδεύουν περισσότερο τα χρήματά τους

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου (CYSTAT) τα αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2023, αποκαλύπτουν μια ξεκάθαρη εικόνα για το πώς δαπανούν τα κυπριακά νοικοκυριά τα χρήματά τους.

Η μέση ετήσια καταναλωτική δαπάνη ανά νοικοκυριό ανήλθε σε €43.263, καταγράφοντας αύξηση 38,6% σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα (2015-2016).

Αντίστοιχα, η μέση δαπάνη ανά άτομο ανήλθε σε €25.216, δηλαδή 42,7% περισσότερη από την προηγούμενη περίοδο.

Νοικοκυριά με υψηλότερες δαπάνες

Σύμφωνα με την έρευνα, τα νοικοκυριά των αστικών περιοχών ξοδεύουν κατά μέσο όρο €44.548 τον χρόνο, έναντι €40.505 στα αγροτικά νοικοκυριά.

Η διαφορά αυτή αποδίδεται στο υψηλότερο κόστος ζωής στις πόλεις, με τις αυξήσεις να επηρεάζουν κυρίως στέγαση, μεταφορές και εστίαση.

Η στέγαση στο «κόκκινο»: 1 στα 4 ευρώ πηγαίνει σε ενοίκια και λογαριασμούς

Η στέγαση παραμένει η μεγαλύτερη κατηγορία δαπάνης, με μέσο ποσό €11.884 τον χρόνο, που αντιστοιχεί στο 27,5% του συνολικού οικογενειακού προϋπολογισμού.

Ακολουθούν τα είδη διατροφής (€6.254, 14,5%), οι μεταφορές (€5.004, 11,6%) και οι υπηρεσίες εστίασης και διαμονής (€4.777, 11%).

Οι αυξήσεις σε ενέργεια, ενοίκια και βασικά αγαθά οδήγησαν σε σημαντική επιβάρυνση των οικογενειακών προϋπολογισμών, με πολλές οικογένειες να αναγκάζονται να περιορίσουν δαπάνες σε άλλους τομείς, όπως αναψυχή ή εκπαίδευση.

Ραγδαίες αυξήσεις σε επικοινωνία, εκπαίδευση και υγεία

Από το 2015-2016 μέχρι σήμερα, οι δαπάνες για πληροφορική, επικοινωνίες και αναψυχή αυξήθηκαν κατά 26,5%, ενώ οι δαπάνες εκπαίδευσης σημείωσαν άνοδο 13,4%.

Η υγεία καταγράφει επίσης σημαντική αύξηση, 26,4%, με μέση δαπάνη €1.188 ανά νοικοκυριό, κάτι που συνδέεται τόσο με την εφαρμογή του ΓεΣΥ όσο και με την αύξηση του κόστους ιδιωτικών υπηρεσιών.

Το φαγητό και οι μετακινήσεις παραμένουν «βάρος»

Η έρευνα δείχνει πως το νοικοκυριό δαπανά περίπου €520 τον μήνα για φαγητό και ποτά, ενώ οι μετακινήσεις (καύσιμα, συντήρηση, εισιτήρια) απορροφούν άλλο ένα σημαντικό μέρος του εισοδήματος.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι δαπάνες για αλκοόλ και καπνό (€598 ετησίως) μειώθηκαν οριακά σε σχέση με το 2015-2016.