Γέννησες το πρώτο σου παιδί πριν τα 30; Αυτό το επίδομα σε αφορά - Πότε θα καταβληθεί

Το μέτρο, που θα εφαρμόζεται για 24 μήνες, αποτελεί μια από τις σημαντικές δεσμεύσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και στοχεύει στην ενίσχυση των νέων οικογενειών και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

Όπως δήλωσε στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση ο Υπουργός Εργασίας, Γιάννης Παναγιώτου, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι τεχνολογικές διαδικασίες για την εφαρμογή του σχεδίου, ενώ το απαραίτητο κονδύλι έχει ήδη εξασφαλιστεί στον κρατικό προϋπολογισμό.

Η πρώτη πληρωμή θα αφορά μητέρες κάτω των 30 που γέννησαν μέσα στον Σεπτέμβριο, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη υλοποίησης του μέτρου.