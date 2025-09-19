Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΓέννησες το πρώτο σου παιδί πριν τα 30; Αυτό το επίδομα σε αφορά - Πότε θα καταβληθεί
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γέννησες το πρώτο σου παιδί πριν τα 30; Αυτό το επίδομα σε αφορά - Πότε θα καταβληθεί

 19.09.2025 - 09:12
Γέννησες το πρώτο σου παιδί πριν τα 30; Αυτό το επίδομα σε αφορά - Πότε θα καταβληθεί

Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα κατατεθεί η πρώτη δόση του νέου επιδόματος ύψους €200, που αφορά αποκλειστικά γυναίκες κάτω των 30 ετών οι οποίες φέρνουν στον κόσμο το πρώτο τους παιδί.

Το μέτρο, που θα εφαρμόζεται για 24 μήνες, αποτελεί μια από τις σημαντικές δεσμεύσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και στοχεύει στην ενίσχυση των νέων οικογενειών και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

Όπως δήλωσε στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση ο Υπουργός Εργασίας, Γιάννης Παναγιώτου, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι τεχνολογικές διαδικασίες για την εφαρμογή του σχεδίου, ενώ το απαραίτητο κονδύλι έχει ήδη εξασφαλιστεί στον κρατικό προϋπολογισμό.

Η πρώτη πληρωμή θα αφορά μητέρες κάτω των 30 που γέννησαν μέσα στον Σεπτέμβριο, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη υλοποίησης του μέτρου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Καρέ-καρέ ο άγριος καυγάς των αλλοδαπών ανάμεσα σε... οχήματα - Άλλοι έριχναν πέτρες, άλλοι κρατούσαν βίτσες
Σοκαριστικό βίντεο: Όμορφη μέρα στο χωριό μέχρι που… βλέπεις μπροστά σου δύο σοβαρά τροχαία σε απόσταση αναπνοής
Γέννησες το πρώτο σου παιδί πριν τα 30; Αυτό το επίδομα σε αφορά - Πότε θα καταβληθεί
Ανατριχιάζουν οι αποκαλύψεις: Η 14χρονη είχε ερωτική σχέση με τον 40χρονο - Ισχυρίζεται ότι είναι κόρη του
Έρχεται το Photo Radar list: Πώς θα μας «δίνει» τα πρόστιμα και σε ποια σημεία θα λειτουργεί - Στα «σκαριά» και εφαρμογή μέσω των ελέγχων τροχαίας
Σοκαριστική καταγγελία: 85χρονος ζούσε σε άθλιες συνθήκες - «Τους εκμεταλλεύονται οικονομικά τα ίδια τους τα παιδιά»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: Διορθώνεται κάτι σε αυτόν τον τόπο; Πυλώνες οδικού φωτισμού στον αυτοκινητόδρομο παραμένει με εκτεθειμένα σύρματα για ενάμιση χρόνο

 19.09.2025 - 08:55
Επόμενο άρθρο

Ανατριχιάζουν οι αποκαλύψεις: Η 14χρονη είχε ερωτική σχέση με τον 40χρονο - Ισχυρίζεται ότι είναι κόρη του

 19.09.2025 - 09:12
Σήμερα η συνέντευξη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Themaonline, μέσα από το προεδρικό αυτοκίνητο

Σήμερα η συνέντευξη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Themaonline, μέσα από το προεδρικό αυτοκίνητο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τα χαρτιά του σε μια διαφορετική συνέντευξη μέσα, από το προεδρικό αυτοκίνητο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σήμερα η συνέντευξη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Themaonline, μέσα από το προεδρικό αυτοκίνητο

Σήμερα η συνέντευξη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Themaonline, μέσα από το προεδρικό αυτοκίνητο

  •  19.09.2025 - 06:58
Πολιτικές αντιδράσεις και ερωτήματα μετά τον διορισμό της Μαρίας Χριστοφίδου-Οι εύθραυστες ισορροπίες με τα συνεργαζόμενα κόμματα

Πολιτικές αντιδράσεις και ερωτήματα μετά τον διορισμό της Μαρίας Χριστοφίδου-Οι εύθραυστες ισορροπίες με τα συνεργαζόμενα κόμματα

  •  19.09.2025 - 06:31
ΥΠΑΝ σε ΠΣΕΜ: Έκπληξη και απορία η αποχή από μαθήματα - «Δεν βοηθά σε κάτι»

ΥΠΑΝ σε ΠΣΕΜ: Έκπληξη και απορία η αποχή από μαθήματα - «Δεν βοηθά σε κάτι»

  •  19.09.2025 - 09:25
Ανατριχιάζουν οι αποκαλύψεις: Η 14χρονη είχε ερωτική σχέση με τον 40χρονο - Ισχυρίζεται ότι είναι κόρη του

Ανατριχιάζουν οι αποκαλύψεις: Η 14χρονη είχε ερωτική σχέση με τον 40χρονο - Ισχυρίζεται ότι είναι κόρη του

  •  19.09.2025 - 09:12
VIDEO: Καρέ-καρέ ο άγριος καυγάς των αλλοδαπών ανάμεσα σε... οχήματα - Άλλοι έριχναν πέτρες, άλλοι κρατούσαν βίτσες

VIDEO: Καρέ-καρέ ο άγριος καυγάς των αλλοδαπών ανάμεσα σε... οχήματα - Άλλοι έριχναν πέτρες, άλλοι κρατούσαν βίτσες

  •  19.09.2025 - 08:20
Γέννησες το πρώτο σου παιδί πριν τα 30; Αυτό το επίδομα σε αφορά - Πότε θα καταβληθεί

Γέννησες το πρώτο σου παιδί πριν τα 30; Αυτό το επίδομα σε αφορά - Πότε θα καταβληθεί

  •  19.09.2025 - 09:12
Σοκαριστική καταγγελία: 85χρονος ζούσε σε άθλιες συνθήκες - «Τους εκμεταλλεύονται οικονομικά τα ίδια τους τα παιδιά»

Σοκαριστική καταγγελία: 85χρονος ζούσε σε άθλιες συνθήκες - «Τους εκμεταλλεύονται οικονομικά τα ίδια τους τα παιδιά»

  •  19.09.2025 - 08:20
Έρχεται το Photo Radar list: Πώς θα μας «δίνει» τα πρόστιμα και σε ποια σημεία θα λειτουργεί - Στα «σκαριά» και εφαρμογή μέσω των ελέγχων τροχαίας

Έρχεται το Photo Radar list: Πώς θα μας «δίνει» τα πρόστιμα και σε ποια σημεία θα λειτουργεί - Στα «σκαριά» και εφαρμογή μέσω των ελέγχων τροχαίας

  •  19.09.2025 - 06:57

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα