Σχολεία του 2025 με κλιματιστικά εκτός λειτουργίας – Πέφτουν τα ρεύματα - Μαθητές λιώνουν στη ζέστη

Το παράδοξο είναι ότι τα ίδια συστήματα χρησιμοποιήθηκαν κανονικά τον Ιούνιο, στις Παγκύπριες Εξετάσεις, προσφέροντας μια ανθρώπινη ανάσα στους τελειόφοιτους. Σήμερα, ωστόσο, οι υπόλοιποι μαθητές καλούνται να κάνουν μάθημα σε αίθουσες που θυμίζουν «φούρνο».

Τι απαντά το Υπουργείο

Η ιστοσελίδα μας απευθύνθηκε σε αρμόδια πηγή του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), ζητώντας εξηγήσεις για την αντίφαση.

Στο ερώτημα γιατί το Υπουργείο προχώρησε στην εγκατάσταση κλιματιστικών χωρίς ολοκληρωμένο έλεγχο του ηλεκτρολογικού φορτίου, η απάντηση ήταν ξεκάθαρη:

«Δεν γίνεται εγκατάσταση χωρίς έλεγχο, γι’ αυτό ακολουθείται πρόγραμμα. Η ΑΗΚ ελέγχει το ηλεκτρομηχανολογικό μέρος».

Όσον αφορά γιατί, ενώ το πρόβλημα ήταν γνωστό από τον Ιούλιο, δεν έγιναν οι αναγκαίες παρεμβάσεις μέχρι την έναρξη της χρονιάς, η πηγή απάντησε: «Γίνονται συνεχώς έργα που αφορούν συγκεκριμένη νομοθεσία προσφορών κτλ. Δεν είναι απλό ούτε εύκολο. Σημασία έχει ότι από 10% έχουμε φτάσει στο 45% και θα ολοκληρώσουμε με όλα τα σχολεία».

Για το πώς τα κλιματιστικά λειτούργησαν τον Ιούνιο αλλά όχι τώρα, η εξήγηση ήταν: «Διασφαλίστηκε εξέταση σε κλιματιζόμενες αίθουσες με ελεγχόμενες διαδικασίες. Τώρα το πρόγραμμα προχωρεί κανονικά ...Να κριθούμε μετά το 2026 που ολοκληρώνεται το έργο, όχι τώρα, όχι πριν».

Και τέλος, για το αν υπήρχε τότε κίνδυνος στις εγκαταστάσεις, η τοποθέτηση ήταν η εξής: «Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι γίνεται σε κάθε σχολείο και κάθε εφορεία. Ζητήσαμε πλήρη προγραμματισμό για τη χρονιά και όταν τον έχουμε θα τον ανακοινώσουμε».

Το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι το πρόγραμμα είναι «πολύπλοκο», καθώς πέρα από την τοποθέτηση μηχανημάτων απαιτείται και αναδόμηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Υπενθυμίζει, δε, ότι «ήδη ποσοστό 45% έχει κλιματιστικά σε λειτουργία είτε μέσω συνδέσμων γονέων είτε μέσω σχολικών εφορειών».

Οι φωνές των μαθητών και τα προβλήματα στην πράξη

Ωστόσο, η καθημερινότητα σε πολλά σχολεία καταρρίπτει τις διαβεβαιώσεις.

Λύκειο Μακαρίου Γ’ – Λάρνακα

Στις 17 Σεπτεμβρίου, μαθητές προχώρησαν σε μονόωρη αποχή. Όπως καταγγέλθηκε, κάθε φορά που άνοιγαν τα κλιματιστικά έπεφτε το ρεύμα, αφήνοντας τους ίδιους και τους εκπαιδευτικούς αδυνατούντες να συνεχίσουν το μάθημα. Η Σχολική Εφορεία παραδέχτηκε ότι η ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι παλιά και δεν έχει αναβαθμιστεί από το 1990, με αποτέλεσμα το σχολείο να διαθέτει κατά 30% χαμηλότερη χωρητικότητα σε σχέση με άλλες μονάδες.

Γυμνάσιο Πόλης Χρυσοχούς

Μαθητές στις 19 Σεπτεμβρίου πραγματοποίησαν δίωρη αποχή, διαμαρτυρόμενοι γιατί ούτε τα κλιματιστικά ούτε οι ανεμιστήρες λειτουργούν. Οι αίθουσες, όπως δήλωσαν, μετατρέπονταν σε «καμίνι», καθιστώντας τη διδασκαλία αφόρητη.

Γυμνάσιο Πετράκη Κυπριανού

Στις 19 Σεπτεμβρίου επίσης μαθητές του Γυμνασίου Πετράκη Κυπριανού αρνήθηκαν να παρακολουθήσουν μάθημα, αντιδρώντας στις ασφυκτικές συνθήκες που επικρατούν μέσα στις τάξεις.

Λύκειο Κύκκου Α΄

Μαθητές του Λυκείου Κύκκου Α΄ προχώρησαν την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου σε διαμαρτυρία, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για τις συνθήκες που επικρατούν μέσα στις αίθουσες λόγω ζέστης.

Οπως πληροφορείται το ThemaOnline αρκετά σχολεία αντιμετωπίζουν προβλήματα με το ηλεκτρολογικό φορτίο με αποτέλεσμα να πέφτει το ρεύμα και να προκαλούνται και ζημιές σε εξοπλισμό του σχολείου όπως φωτοτυπικά κτλ.

Η καθημερινή αγωνία

Γονείς και εκπαιδευτικοί εκφράζουν ανησυχία, καθώς οι συνεχείς πτώσεις ρεύματος δεν προκαλούν μόνο ταλαιπωρία αλλά και ζημιές σε βασικό εξοπλισμό, όπως φωτοτυπικά και διαδραστικούς πίνακες. Ταυτόχρονα, οι μαθητές μιλούν για συνθήκες που δυσχεραίνουν την παρακολούθηση των μαθημάτων και υπονομεύουν την ίδια τη μαθησιακή διαδικασία.

Το ερώτημα που μένει ανοιχτό

Κυβέρνηση, Υπουργείο και σχολικές εφορείες διαμηνύουν ότι μέχρι το 2026 όλα τα σχολεία θα διαθέτουν κλιματιστικά. Μέχρι τότε, όμως, οι μαθητές θα συνεχίσουν να δίνουν τον δικό τους «αγώνα επιβίωσης» μέσα σε καυτές αίθουσες. Το μεγάλο ερώτημα παραμένει: θα βρεθεί λύση άμεσα ή θα συνεχίσουμε να μιλάμε για μισές δουλειές και πρόχειρες διευθετήσεις;