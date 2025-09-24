Καμπανάκι: 70% των παιδιών εκτός σχολείου για ψυχολογικούς λόγους – Τι αποκαλύφθηκε στη Βουλή

Η Επιτροπή Παιδείας εξέτασε σήμερα την ανάγκη σχεδιασμού οργανωμένης και θεσμοθετημένης εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά που παραμένουν εκτός του βασικού τους σχολείου για λόγους υγείας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής, Χρύσανθος Σαββίδης, σε δηλώσεις του είπε ότι σήμερα συζήτησαν ένα από τα σοβαρότερα θέματα στην Επιτροπή Παιδείας, που είναι η εκπαίδευση των παιδιών που βρίσκονται εκτός σχολικών μονάδων είτε θέματα υγείας είτε για άλλα θέματα.

«Βεβαίως και η υγεία του παιδιού είναι η προτεραιότητα, αλλά η μόρφωση και η παιδεία είναι έναν αδιαπραγμάτευτο αγαθό, που πρέπει να μεριμνούμε απρόσκοπτα να προσφέρεται σε όλα αυτά τα παιδιά, τα οποία για διάφορους λόγους βρίσκονται εκτός σχολικών μονάδων», ανέφερε.

Θέλω να αναγνωρίσουμε, πρόσθεσε, «ότι υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες από το Υπουργείο Παιδείας, οι οποίες ακολουθούνται, αλλά βεβαίως έχουμε αντιληφθεί, έχουμε εντοπίσει ότι χρειάζονται επικαιροποίηση, έτσι ώστε τα παιδιά μας να τυγχάνουν της καλύτερης δυνατής εκπαίδευσης, να μπορούν να αντλούν γνώση ενώ βρίσκονται στο νοσηλευτήριο για θέματα είτε εγχειρήσεων είτε αντιμετωπίζουν προβλήματα καρκίνου ή άλλων ασθενειών, αλλά και παιδιά τα οποία για άλλους λόγους, όπως ψυχολογικούς, βρίσκονται στο σπίτι τους».

Ο κ. Σαββίδης είπε ότι όπως τους έχει λεχθεί, στη Μέση Εκπαίδευση περίπου 289 παιδιά τυγχάνουν στήριξης εκτός σχολικής μονάδας και περίπου το 70% αυτών των παιδιών βρίσκονται στο σπίτι, εκτός σχολικής μονάδας, λόγω ψυχολογικών ζητημάτων.

«Από εκεί και πέρα, υπάρχουν σύγχρονοι τρόποι σήμερα τα παιδιά να απολαμβάνουν της παιδείας μέσω του διαδικτύου, μέσω της εξ αποστάσεως φοίτησης, και από την άλλη να βιώνουν ότι βρίσκονται στη σχολική μονάδα ενώ είναι στο σπίτι τους μέσω αυτών των πλατφόρμων. Ζητήσαμε επίσης από το Υπουργείο Παιδείας, εάν μπορεί να γίνει μια δεξαμενή εκπαιδευτικών, η οποία αυτή η δεξαμενή εκπαιδευτικών θα είναι εκπαιδευμένη, εξειδικευμένη για την λεγόμενη κατ’ οίκον ή στο νοσοκομείο εκπαίδευσης των παιδιών για να μπορούν να παίρνουν εκπαιδευτικούς από εκεί, οι οποίοι έχουν την ικανότητα, την γνώση, την εκπαίδευση να προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες», πρόσθεσε.

Είπε, επιπρόσθετα, ότι όπως τους έχει λεχθεί υπάρχουν, αλλά μπορεί να γίνει οποιαδήποτε αναδιαμόρφωση, αναδιοργάνωση και αυτό θα το δουν στις 8 Οκτωβρίου και ελπίζουν να προσφέρουν ακόμα καλύτερες υπηρεσίες σε όλα αυτά τα παιδιά που βρίσκονται εκτός της σχολικής μονάδας.

«Δεν μας δόθηκαν δεδομένα για τη δημοτική εκπαίδευση, μας δόθηκαν μόνο δεδομένα για την μέση εκπαίδευση, ελπίζω την επόμενη φορά να έχουμε και δεδομένα για τη δημοτική εκπαίδευση», σημείωσε.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Σαββίδης είπε πως όπως τους έχει λεχθεί, το αίτημα μπορεί να γίνει είτε από τους γονείς, είτε από τη σχολική μονάδα.

«Περνούν από συγκεκριμένες επιτροπές, αφού έχουν ιατρική γνωμάτευση. Συνήθως όταν υπάρχει ιατρική γνωμάτευση, συνήθως γίνονται αποδεκτά αυτά τα αιτήματα. Και όπως μας έχει λεχθεί, περίπου το 70% των παιδιών είναι για ψυχολογικούς λόγους που βρίσκονται εκτός της σχολικής μονάδας και τυγχάνουν στήριξη στα σπίτια τους. Το υπόλοιπο 30% είναι που βρίσκονται σε νοσηλευτήρια και αλλού, λόγω ιατρικών ζητημάτων», συνέχισε ο αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής.

Εκεί που εντοπίστηκε το μεγαλύτερο πρόβλημα, είπε, «είναι τα μαθήματα που θα πρέπει να τύχει κάποιο παιδί που βρίσκεται στη τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, που είναι μια διαφορετικής μορφής εκπαίδευσης, εκεί αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα το Υπουργείο Παιδείας στο να προσφέρει αυτή τη στήριξη από ό,τι κάποιος ο οποίος βρίσκεται στη μέση γενική εκπαίδευση».

Ανέφερε, επίσης, ότι δεν έχουν αντλήσει δεδομένα για τη Δημοτική, που θεωρεί ότι είναι μια βαθμίδα η οποία είναι ιδιαίτερη.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλλας, σε δηλώσεις του είπε ότι τα παιδιά που νοσηλεύονται έχουν κάθε δικαίωμα πρόσβασης σε θεσμοθετημένη εκπαίδευση.

«Αναγνωρίζοντας την πρόοδο που έχει γίνει μέχρι σήμερα στον τομέα αυτό, θεωρούμε επιτακτικό και απαραίτητο να θεσμοθετηθεί άμεσα αυτοματοποιημένη διαδικασία παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης στα παιδιά που νοσηλεύονται τόσο για τη δημόσια εκπαίδευση όσο και για την ιδιωτική. Ακούσαμε με προσοχή στην Επιτροπή Παιδείας σήμερα τις παραμέτρους από τους εμπλεκομένους, τους ειδικούς, από το Υπουργείο Παιδείας για το όλο ζήτημα και προσθέσαμε και τις δικές μας», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι πέραν από τα σημαντικά για τη δημιουργία δεξαμενής εκπαιδευτικών που περνούν από εξειδικευμένη επιμόρφωση θεωρούν βασικό όπως η διαδικασία στηρίζεται στην εξατομίκευση με τον καθορισμό και την ετοιμασία συγκεκριμένου προγράμματος.

«Στην άμεση και αποτελεσματική ενημέρωση των γονέων έτσι ώστε να αρχίζει άμεσα η εκπαίδευση όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες της νοσηλείας. Ζητούμε από το Υπουργείο Παιδείας να καταθέσει στην Επιτροπή νέο, ακόμα πιο αποτελεσματικό μηχανισμό έτσι ώστε να τονώνεται και η αυτοπεποίθηση και η αυτοεικόνα των παιδιών που νοσηλεύονται, να μην χάνεται διδακτικός χρόνος, έτσι ώστε να μπορούν απρόσκοπτα να συνεχίζουν την εκπαίδευση τους», είπε.

«Η διαδικασία αυτή χαρίζει στα παιδιά ελπίδα , συνέχιση της μάθησης και το πιο σημαντικό ότι το αίσθημα ότι η ζωή τους συνεχίζεται κανονικά παρά την ασθένεια», ανέφερε.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, σε δηλώσεις του είπε ότι εξέτασαν σήμερα το πρόγραμμα κατ’ οίκον διδασκαλίας ή σε κατ’ οίκον εντός του σχολείου, δηλαδή εξατομικευμένη διδασκαλία εντός του σχολείου ή τη διδασκαλία σε νοσοκομειακά ιδρύματα.

«Έχουμε θέσει κάποιες αρχές που πρέπει να εξυπηρετούνται μέσα από αυτή την προσέγγιση. Το πρώτο είναι να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές συνθήκες αυτών των παιδιών. Το έχουμε πει μερικές φορές. Δεν μπορείς να μεταθέτεις τη δασκάλα του παιδογκολογικού επειδή έτσι λέει η γραφειοκρατία, έτσι λέει ο κανονισμός», σημείωσε.

Αυτά τα παιδιά, είπε, «χρειάζονται σταθερότητα, χρειάζονται οικειότητα με τον εκπαιδευτικό τους, να είναι κάποιος που ξέρουν διότι η ψυχολογική κατάσταση διαδραματίζει σοβαρό ρόλο».

«Δεν μπορείς να μεταθέτεις την θεατρολόγο από τη σχολή τυφλών με εξειδίκευση στο πώς διδάσκεις θέατρο για τυφλούς και να φέρνεις ενδεχόμενα τον καλύτερο θεατρολόγο στον κόσμο ο οποίος δεν ξέρει πώς να διδάξει θέατρο σε τυφλούς και πολλά -πολλά άλλα παραδείγματα», συμπλήρωσε.

Άρα, συνέχισε ο κ. Χριστοφίδης, «η πρώτη αρχή είναι ότι πρέπει να προσπεράσουμε την γραφειοκρατία , τις τυπικότητες και να επικεντρωθούμε στο πώς εξυπηρετούνται οι πραγματικές ανάγκες των παιδιών».

«Το δεύτερο είναι το ζήτημα της ποιότητας. Πρέπει να υπάρχουν τέτοιες διαδικασίες που να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά μας θα παίρνουν την κατάλληλη εκπαίδευση παρά τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν. Και η τρίτη αρχή είναι το ζήτημα του χρόνου. Δεν μπορούμε να καθυστερούμε μήνες από τη στιγμή που ενημερώνει η οικογένεια ενός παιδιού ότι τους έχει ενημερώσει ο γιατρός ότι το παιδί έχει μια σπάνια ασθένεια, πρέπει να μείνει στο σπίτι, να ξεκινά η διαδικασία και να παρέχεται εξατομικευμένη διδασκαλία σε πέντε μήνες ή σε τέσσερις μήνες ή σε τρεις μήνες», σημείωσε.

Όπως είπε, «πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες , διότι εκτός από το χρόνο που χάνεται στη μαθησιακή διαδικασία αντιλαμβάνεστε αυτά τα παιδιά έχουν και πολύ εύθραυστη ψυχολογία και χρειάζεται να μπαίνουν σε μια ρουτίνα, σε μια καθημερινότητα παρά τα οποιαδήποτε προβλήματα αντιμετωπίζουν είτε είναι ψυχολογικά προβλήματα, ψυχιατρικά προβλήματα, προβλήματα σωματικής υγείας».

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ, Ανδρέας Αποστόλου, σε δηλώσεις του είπε ότι πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό το θέμα της εκπαίδευσης των παιδιών με θέματα υγείας που δεν φοιτούν στα σχολεία τους λόγω των προβλημάτων αυτών.

«Ζήτησα να εγγραφεί στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής και συζητήθηκε σήμερα και η συζήτηση θα συνεχιστεί στις 8 Οκτωβρίου γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί. Τα παιδιά αυτά ουσιαστικά χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, είναι τα παιδιά τα οποία λαμβάνουν κατ΄οίκον εκπαίδευση γιατί δεν μπορούν να φοιτήσουν στα σχολεία, τα παιδιά τα οποία αποστέλλονται σε κάποιο νοσοκομείο του εξωτερικού και τα παιδιά τα οποία νοσηλεύονται σε νοσοκομεία εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας», ανέφερε.

«Αυτό το οποίο συζητώ εδώ και πολύ καιρό με την Υπουργό Παιδείας και χαίρομαι γιατί έχει ξεκινήσει τη διαδικασία και την πρωτοβουλία είναι ότι θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα, θα πρέπει να καλεστούν οι σύνδεσμοι που εκπροσωπούν τους γονείς και τα παιδιά αυτά», συμπλήρωσε.

Να καταγραφεί, συνέχισε ο κ. Αποστόλου, «το τι θετικό γίνεται μέχρι σήμερα γιατί δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν θετικά σε αυτό το κομμάτι , να καταγραφούν οι αδυναμίες και να υπάρχει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός έτσι ώστε το κάθε παιδί το οποίο δεν μπορεί να συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία στο σχολείο του για το διάστημα το οποίο θα απουσιάζει να λαμβάνει ποιοτική εκπαίδευση».

«Η παιδεία, η εκπαίδευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα και αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να αποσυνδέονται από την εκπαίδευση και από την παιδεία την οποία θα πρέπει να λαμβάνουν. Θα έχω συναντήσεις και με τους συνδέσμους και με την Υπουργό Παιδείας το επόμενο διάστημα και στις 8 Οκτωβρίου θα αναμένουμε από το Υπουργείο τους τελικούς σχεδιασμούς. Είμαι αισιόδοξος ότι και σε αυτό το θέμα θα βρούμε λύσεις το συντομότερο και θα βελτιώσουμε την παρεχόμενη παιδεία , την παρεχόμενη εκπαίδευση που δίνεται σε αυτά τα παιδιά», πρόσθεσε.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων ,Αλέκος Τρυφωνίδης, σε δηλώσεις του είπε ότι η ΔΗΠΑ-Συνεργασία τονίζει την αναγκαιότητα θεσμοθέτησης και ενίσχυσης ενός ολοκληρωμένου πλαισίου εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά που, για λόγους υγείας, παραμένουν εκτός του σχολείου τους, είτε στο σπίτι, είτε στα νοσοκομεία, είτε σε νοσηλευτήρια του εξωτερικού για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Παρά τις υφιστάμενες πρόνοιες για κατ’ οίκον ή νοσοκομειακή διδασκαλία, οι πρακτικές εφαρμογές παραμένουν αποσπασματικές. Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, υλικοτεχνικής υποδομής και σαφών διαδικασιών, δηλαδή ειδικού πρωτοκόλλου, δημιουργεί ανισότητες και κινδύνους εκπαιδευτικού αποκλεισμού», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι οι αρχές τους είναι σαφείς και αδιαπραγμάτευτες και αφορούν την ισότητα στην πρόσβαση ποιοτικής εκπαίδευσης: Κανένα παιδί δεν πρέπει να στερείται το δικαίωμα στη μάθηση, τη συνέχεια στη φοίτηση: Η εκπαίδευση δεν πρέπει να διακόπτεται και να είναι αποσπασματική και τη συμπερίληψη: Η απομάκρυνση από το σχολείο δεν πρέπει να σημαίνει αποκοπή από την εκπαιδευτική κοινότητα.

Ο κ. Τρυφωνίδης αναφέρθηκε και στην μεγάλη ψυχολογική τόνωση που δίνεται σε αυτά τα παιδιά όταν συμμετέχουν και παίρνουν την εκπαίδευση που τους είναι απαραίτητη.

Οι προτάσεις τους ως ΔΗΠΑ – Συνεργασία, είπε, είναι η Θεσμοθέτηση Ειδικής Υπηρεσίας Εκπαίδευσης Εκτός Σχολείου στο Υπουργείο Παιδείας, οι Ψηφιακές τάξεις και υβριδική εκπαίδευση για συμμετοχή των παιδιών στην τάξη τους, το Εξειδικευμένο προσωπικό για διδασκαλία σε σπίτια και νοσηλευτήρια, δηλαδή η δημιουργία δεξαμενής εξιδεικευμένων εκπαιδευτικών από όπου θα τοποθετούνται για την εκπαίδευση των παιδιών είναι υψίστης προτεραιότητας, η Συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας για προσαρμοσμένα προγράμματα στήριξης και οι Συμβουλευτικές υπηρεσίες για γονείς και παιδιά, ώστε να περιορίζονται οι κοινωνικές και ψυχολογικές συνέπειες.

«Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι η εκπαίδευση στην Κύπρο είναι πραγματικά καθολική, συμπεριληπτική και δίκαιη, δίνοντας σε κάθε παιδί την ευκαιρία να αναπτύξει τις δυνατότητές και δεξιότητες του, ανεξαρτήτως του που βρίσκεται για λόγους υγείας. Χαιρετίζουμε την προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας και θα συμβάλουμε θετικά και εποικοδομητικά για να υλοποιηθούν όλα όσα έχω προαναφέρει», κατέληξε.