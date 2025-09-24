Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για επιδότηση διδάκτρων σε παιδιά ηλικίας άνω των 4 ετών

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το εν λόγω σχέδιο έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 26 Μαρτίου του 2025 και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Όπως σημειώνεται, στο πλαίσιο του Σχεδίου παρέχεται χρηματοδότηση για κάλυψη διδάκτρων, που αφορούν στην φοίτηση παιδιών ηλικίας άνω των 4 ετών και μέχρι του ηλικιακού ορίου της δωρεάν υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης, με βάση τον περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) Νόμο αρ. 30(Ι)/2024, εντός του ωραρίου εργασίας 7:45-13:05, με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων Προδημοτικής, Δημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης που καθορίζεται με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση, δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν όλες οι οικογένειες με παιδιά, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα να είναι ηλικίας τεσσάρων ετών και μέχρι του ηλικιακού ορίου της δωρεάν υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης, κατά την 31η Αυγούστου 2025, εφόσον διαμένουν νόμιμα στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές και το παιδί έχει εγγραφεί/εξασφαλίσει θέση και πρόκειται να φοιτήσει σε νηπιαγωγείο που συμμετέχει στο Σχέδιο.

Το μηνιαίο ύψος του επιδόματος ανέρχεται στο 100% του ύψους των διδάκτρων φοίτησης για τις επιλέξιμες δαπάνες που αναφέρονται στη πιο πάνω παράγραφο, ανεξαρτήτως εισοδηματικών ή άλλων κριτηρίων, με μέγιστο ποσό τα €130 ή €200 μηνιαίως για κάθε παιδί, αναλόγως εάν αυτό φοιτά σε κοινοτικό ή ιδιωτικό νηπιαγωγείο, αντίστοιχα.

Νοείται ότι οι πάροχοι που συμμετέχουν στο Σχέδιο μπορούν να χρεώνουν επιπρόσθετα ποσά για επιπρόσθετες υπηρεσίες, όπως ωράριο μετά τις 13:05, σίτιση, απογευματινές δραστηριότητες κ.ά.

Οι γονείς που επιθυμούν να επωφεληθούν την επιδότηση είναι σημαντικό να εγγράψουν το παιδί τους σε βρεφονηπιακό σταθμό ή νηπιαγωγείο που συμμετέχει στο Σχέδιο και στη συνέχεια να συμπληρώσουν και να υποβάλουν επιτυχώς την ηλεκτρονική αίτηση, η οποία έχει αναρτηθεί στην Κυβερνητική Πύλη και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας.

Η εφαρμογή του πιο πάνω Σχέδιου ξεκινά από το Σεπτέμβριο του 2025 και οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τους γονείς έχουν ανοίξει σήμερα Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025, και χρειάζεται να υποβληθούν από όλους τους γονείς που έχουν παιδιά ηλικίας από τεσσάρων ετών έως τεσσάρων ετών και πέντε μηνών.

Δικαιούχοι, οι οποίοι θα έχουν υποβάλει την ηλεκτρονική τους αίτηση μέχρι και τις 29 Σεπτεμβρίου 2025 θα μπορούν να επωφεληθούν της επιδότησης από την 1/9/2025 ή από την έναρξη της φοίτησης του παιδιού, αν αυτή είναι μεταγενέστερη, ενώ για δικαιούχους που θα υποβάλουν την αίτησή τους μετέπειτα, η επιδότηση θα αρχίζει από το μήνα υποβολής της αίτησης.

Επεξηγηματικές πληροφορίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης έχουν αναρτηθεί στη σχετική ιστοσελίδα. Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική αίτηση χρειάζεται οπωσδήποτε οι γονείς να δημιουργήσουν και να επιβεβαιώσουν τον προσωπικό λογαριασμό πρόσβασης μέσω της Κυβερνητικής Πύλης ή να έχουν προβεί στη διαδικασία αυτή μέσω της πύλης ΑΡΙΑΔΝΗ. Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται μόνο από ένα γονέα.

Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και δεδομένου ότι πληρούνται τα κριτήρια που αναφέρονται πιο πάνω, οι γονείς θα ενημερώνονται άμεσα για την έγκριση της αίτησης και η επιδότηση θα καταβάλλεται απευθείας στον πάροχο σε μηνιαία βάση, από τον μήνα εντός του οποίου θα υποβληθεί η ηλεκτρονική αίτηση.

Σε περίπτωση έγκρισης, η επιδότηση θα ισχύει για ολόκληρη τη σχολική χρονιά. Σημειώνεται ότι η καταβολή της επιδότησης γίνεται πάντοτε μετά το τέλος του κάθε μήνα και, ως εκ τούτου, για τον μήνα (μόνο) εντός του οποίου υποβάλλεται η αίτηση, οι πάροχοι προτρέπονται να προπληρωθούν ως η συνήθης τους πρακτική και να επιστρέψουν μετά τη διαφορά.

Με στόχο την ενδυνάμωση, τη βελτίωση και την ανάδειξη των δεξιοτήτων του παιδιού σας και την ένταξή του σε εκπαιδευτικά προγράμματα και δομές φροντίδας, σάς προτρέπουμε να αξιοποιήσετε πλήρως το συγκεκριμένο Σχέδιο, το οποίο διασφαλίζει τα δικαιώματα και το συμφέρον των παιδιών και της οικογένειας.